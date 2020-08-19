https://ria.ru/20200819/1576012700.html
Болтон рассказал, что Трамп считал Украину частью России
Бывший советник Дональда Трампа Джон Болтон рассказал, что президент считал Украину частью России. Об этом он рассказал в интервью австрийскому телеканалу Puls... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T23:53
2020-08-19T23:53
2020-08-19T23:53
россия
ситуация на украине
джон болтон
дональд трамп
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.</strong> Бывший советник <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> <a href="http://ria.ru/person_Dzhon_Bolton/" target="_blank" data-auto="true">Джон Болтон</a> рассказал, что президент считал <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украину</a> частью России. Об этом он рассказал в интервью австрийскому телеканалу <a href="https://www.puls24.at/news/politik/john-bolton-mit-trump-gibt-es-keine-regeln/212007" target="_blank">Puls 24.</a>Политик поделился воспоминаниями о том, что неоднократно объяснял главе государства, почему Корейский полуостров оказался разделен после Второй мировой войны."Я думаю, что частично у него была такая же проблема, когда речь шла об Украине. Он считал, что это в принципе тоже часть России", — добавил он.Болтон был советником Трампа по национальной безопасности с апреля 2018-го по сентябрь 2019 года. Как отметил президент, причиной отставки стало "категорическое несогласие" с предложениями бывшего помощника.
https://ria.ru/20200728/1575005050.html
валера удовиченко
По большому счету так и есть.
32
Ivana Ivanova
Просто Трамп знает историю. 😉
19
23
россия
украина
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ситуация на украине, джон болтон, дональд трамп, украина, в мире