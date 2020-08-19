https://ria.ru/20200819/1576012700.html

Болтон рассказал, что Трамп считал Украину частью России

Бывший советник Дональда Трампа Джон Болтон рассказал, что президент считал Украину частью России. Об этом он рассказал в интервью австрийскому телеканалу Puls... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T23:53

2020-08-19T23:53

2020-08-19T23:53

россия

ситуация на украине

джон болтон

дональд трамп

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.</strong> Бывший советник <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> <a href="http://ria.ru/person_Dzhon_Bolton/" target="_blank" data-auto="true">Джон Болтон</a> рассказал, что президент считал <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украину</a> частью России. Об этом он рассказал в интервью австрийскому телеканалу <a href="https://www.puls24.at/news/politik/john-bolton-mit-trump-gibt-es-keine-regeln/212007" target="_blank">Puls 24.</a>Политик поделился воспоминаниями о том, что неоднократно объяснял главе государства, почему Корейский полуостров оказался разделен после Второй мировой войны."Я думаю, что частично у него была такая же проблема, когда речь шла об Украине. Он считал, что это в принципе тоже часть России", — добавил он.Болтон был советником Трампа по национальной безопасности с апреля 2018-го по сентябрь 2019 года. Как отметил президент, причиной отставки стало "категорическое несогласие" с предложениями бывшего помощника.

https://ria.ru/20200728/1575005050.html

валера удовиченко По большому счету так и есть. 32

Ivana Ivanova Просто Трамп знает историю. 😉 19

23

россия

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ситуация на украине, джон болтон, дональд трамп, украина, в мире