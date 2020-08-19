Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200819/1576012078.html
Жириновский рассказал о пари про вхождение Белоруссии в состав России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о споре с ведущим "Эхо Москвы" Алексеем Нарышкиным. РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T23:10
2020-08-19T23:10
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
лдпр
владимир жириновский
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575966694_0:99:3288:1949_1400x0_80_0_0_58ae795fc4ec03afff37d7cd0ec4ca6a.jpg
<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости</strong>. Лидер <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жириновский</a> рассказал о споре с ведущим "Эхо Москвы" Алексеем Нарышкиным.Как признался политик, он поставил ящик пива на то, что <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссия</a> войдет в состав России до Нового года.Ранее депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> также неоднозначно комментировал ситуации в стране. Так, он отмечал, что президент <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> в ближайшие годы якобы будет вынужден покинуть Белоруссию.Протесты в БелоруссииВ Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы, на которых Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал чуть более 80 процентов, его главная соперница <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> — 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признала и потребовала новых выборов.Также в стране начались протесты. В первые дни они жестко подавлялись силовиками, которые использовали резиновые пули, светошумовые гранаты, водометы и слезоточивый газ. В дальнейшем правоохранители перестали применять подобные методы.По данным МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди которых около 120 силовиков, задержаны 6700 человек. Погибли несколько человек.
https://ria.ru/20200818/1575939222.html
https://ria.ru/20200817/1575864118.html
14
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575966694_279:0:3010:2048_1400x0_80_0_0_86b09d172abf4e6741c9ef73e7fe04ef.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, александр лукашенко, лдпр, владимир жириновский, белоруссия, в мире

Жириновский рассказал о пари про вхождение Белоруссии в состав России

23:10 19.08.2020
17109
© Sputnik / Виктор ТолочкоУчастники акции протеста на площади Независимости в Минске
Участники акции протеста на площади Независимости в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о споре с ведущим "Эхо Москвы" Алексеем Нарышкиным.
Как признался политик, он поставил ящик пива на то, что Белоруссия войдет в состав России до Нового года.
Участники общегражданского марша За свободу у стелы Минск — город-герой в Минске
18 августа, 15:20
Русофобия реанимирует Белоруссию? Какую программу "спрятала" оппозиция
Ранее депутат Госдумы также неоднозначно комментировал ситуации в стране. Так, он отмечал, что президент Александр Лукашенко в ближайшие годы якобы будет вынужден покинуть Белоруссию.

Протесты в Белоруссии

В Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы, на которых Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал чуть более 80 процентов, его главная соперница Светлана Тихановская — 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признала и потребовала новых выборов.
Также в стране начались протесты. В первые дни они жестко подавлялись силовиками, которые использовали резиновые пули, светошумовые гранаты, водометы и слезоточивый газ. В дальнейшем правоохранители перестали применять подобные методы.
По данным МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди которых около 120 силовиков, задержаны 6700 человек. Погибли несколько человек.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу в Центре стратегического управления Министерства обороны в Минске
17 августа, 08:00
Почему Запад не хочет свержения Александра Лукашенко
545951924
Обсудить 14
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоЛДПРВладимир ЖириновскийБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи
Жириновский предсказал трибунал над виновными в развале СССР
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова прокомментировала решение Литвы запретить въезд Лукашенко
Писательница Светлана Алексиевич
Совет белорусской оппозиции объяснил отсутствие Алексиевич на заседании
Рабочий на станции по добыче природного газа в Турции
СМИ сообщило о найденных Турцией газовых месторождениях в Черном море
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Подмосковье нашли тела мужчины с огнестрельным ранением и девушки
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Киеве
Болтон рассказал, что Трамп считал Украину частью России
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Трамп интересовался возможностью обмена Пуэрто-Рико на Гренландию
Пункт пропуска в Белоруссии
Россия и Белоруссия договорились снимать ограничения на границе
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Экс-сотрудник ФБР подделал документы по делу о "сговоре Трампа с Россией"
Протесты в Минске
Белорусская оппозиция выступила за максимально добрые отношения с Россией
Российские военнослужащие на авиабазе Хмеймим в Сирии
Россия договорилась с Сирией о расширении базы Хмеймим
Врач в больнице
Названы способы вычислить врача, который может убить пациента
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Пушков обвинил Литву в желании свергнуть Лукашенко
Государственный секретарь США Майк Помпео
Помпео пригрозил России ответом за несогласие с санкциями против Ирана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу в Центре стратегического управления Министерства обороны в Минске
Лукашенко назначил премьер-министра и членов правительства
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:28Дегтярев обратился к представителям политических партий
04:10Врач назвал тех, кто не получит вакцину от COVID-19
04:05Эксперт рассказал о новых функциях в операционных системах iOS и Android
04:00Стало известно, на что рассчитывают жители Мали после мятежа военных
03:43Рэйчел Вайс снимется в ремейке триллера "Связанные насмерть", пишут СМИ
03:33В концерне "Калашников" раскрыли заказ новейшего оружия от Минобороны
03:18В России предложили ужесточить наказание для шумных мотоциклистов
03:09Эксперт объяснил, как узнать, где вы находитесь, если смартфон выключен
03:08Одной группе автомобилей могут разрешить ездить по "выделенке"
03:04Реку в Комсомольске-на-Амуре загрязнили нефтепродуктами
02:56В Калифорнии разбился вертолет
02:15Описана взаимосвязь денег и счастья
02:15Вице-премьер России Хуснуллин сделал прививку от коронавируса
02:10Эксперт рассказал, на звонки с каких номеров нельзя отвечать
02:07Израильские танки ударили по военным постам в секторе Газа
02:01Пушков обвинил Литву в желании свергнуть Лукашенко
01:41Помпео пригрозил России ответом за несогласие с санкциями против Ирана
01:26Госдеп объявил о скором возврате санкций США против Ирана
01:24Каракас нашел сходство в атаках на Белоруссию и Венесуэлу
01:07На Украине сообщили о новых участках для разведения сил в Донбассе
Лента новостейМолния