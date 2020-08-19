https://ria.ru/20200819/1576012078.html

Жириновский рассказал о пари про вхождение Белоруссии в состав России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о споре с ведущим "Эхо Москвы" Алексеем Нарышкиным. РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T23:10

2020-08-19T23:10

2020-08-19T23:10

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

лдпр

владимир жириновский

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости</strong>. Лидер <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жириновский</a> рассказал о споре с ведущим "Эхо Москвы" Алексеем Нарышкиным.Как признался политик, он поставил ящик пива на то, что <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссия</a> войдет в состав России до Нового года.Ранее депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> также неоднозначно комментировал ситуации в стране. Так, он отмечал, что президент <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> в ближайшие годы якобы будет вынужден покинуть Белоруссию.Протесты в БелоруссииВ Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы, на которых Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал чуть более 80 процентов, его главная соперница <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> — 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признала и потребовала новых выборов.Также в стране начались протесты. В первые дни они жестко подавлялись силовиками, которые использовали резиновые пули, светошумовые гранаты, водометы и слезоточивый газ. В дальнейшем правоохранители перестали применять подобные методы.По данным МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди которых около 120 силовиков, задержаны 6700 человек. Погибли несколько человек.

https://ria.ru/20200818/1575939222.html

https://ria.ru/20200817/1575864118.html

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, лдпр, владимир жириновский, белоруссия, в мире