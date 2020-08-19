https://ria.ru/20200819/1576007887.html

Грызлов заявил, что Украина продолжает нарушать режим прекращения огня

Украина продолжает нарушать обязательства по соблюдению режима прекращения огня, заявил журналистам полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов, по РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T20:53

2020-08-19T20:53

2020-08-19T20:53

ситуация в днр и лнр

ситуация на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

борис грызлов

луганская область

в мире

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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> продолжает нарушать обязательства по соблюдению режима прекращения огня, заявил журналистам полпред РФ в контактной группе по Донбассу <a href="http://ria.ru/person_Boris_Gryzlov/" target="_blank" data-auto="true">Борис Грызлов</a>, по его словам, работа контактной группы продолжается в дистанционном режиме."Мы обсудили ситуацию в сфере безопасности после принятия дополнительных мер по усилению режима прекращения огня. Фиксируются отдельные нарушения режима прекращения огня со стороны Украины. В результате обстрелов <a href="http://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">ВСУ</a> в <a href="http://ria.ru/location_Luhansk_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Луганской области</a> недавно погиб боец народной милиции", - сказал он.Он подчеркнул необходимость тщательного расследования по фактам нарушений и наказания виновных лиц.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ЛНР</a> и <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ДНР</a>, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20200806/1575412040.html

https://ria.ru/20200728/1575005050.html

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донецкая народная республика

луганская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, борис грызлов, луганская область, в мире