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Ветеран ответил на слова Лебедева о скульптуре "Родина-мать"
Мнение дизайнера Артемия Лебедева, назвавшего монумент "Родина-мать зовет!" в Волгограде "уродским", нелепо и неуместно, считает председатель Волгоградского... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T20:20
2020-08-19T21:41
сергей назаров
артемий лебедев
волгоград
общество
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<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 авг - РИА Новости, Юлия Насулина.</strong> Мнение дизайнера <a href="http://ria.ru/person_Artemijj_Lebedev/" target="_blank" data-auto="true">Артемия Лебедева</a>, назвавшего монумент "Родина-мать зовет!" в <a href="http://ria.ru/location_Volgograd/" target="_blank" data-auto="true">Волгограде</a> "уродским", нелепо и неуместно, считает председатель Волгоградского отделения ветеранов <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Nazarov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Назаров</a>.В среду Лебедев назвал памятник "ужаснейшим произведением советского монументального культурного искусства, которое, к сожалению, никуда не денешь". Так дизайнер отреагировал на просьбу жителей города вернуть монументу прежнее освещение.По словам Назарова, подобное мнение вызывает недоумение. "Жители города-героя Волгограда, всей России и мира знают и почитают "Родину-мать" как символ нашей великой Победы. И говорить так (как Лебедев - ред.) об этой великой скульптуре просто неуместно и нелепо", - сказал он.Ветеран добавил, что в скульптуре исключительно переданы все линии женского тела. "Она в движении, высока, она кричит. Даже можно догадаться, что она кричит - зовет наших солдат на защиту Отечества. Это удивительное произведение!" - сказал Назаров.Он подчеркнул, что подобных монументов по содержанию и впечатлению, которое он производит на людей, нет нигде. Даже иностранцы, посещающие Мамаев курган, приходят в восторг и удивляются, какая историческая память воплощена в этой скульптуре, отметил ветеран."Родина-мать зовет!" - композиционный центр памятника-ансамбля "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане в Волгограде. Высота монумента составляет 85 метров – это одна из самых высоких статуй в мире на сегодняшний день.
https://ria.ru/20200605/1572504222.html
Уродам все кажется уродским. По заслугам воздастся....
277
Так и Победа в 45-м не всем нравится...
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волгоград
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сергей назаров, артемий лебедев, волгоград, общество

Ветеран ответил на слова Лебедева о скульптуре "Родина-мать"

20:20 19.08.2020 (обновлено: 21:41 19.08.2020)
29510
© Фотохост-агентство / Перейти в фотобанкМонумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде после реставрации
Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане в Волгограде после реставрации
© Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 авг - РИА Новости, Юлия Насулина. Мнение дизайнера Артемия Лебедева, назвавшего монумент "Родина-мать зовет!" в Волгограде "уродским", нелепо и неуместно, считает председатель Волгоградского отделения ветеранов Сергей Назаров.
В среду Лебедев назвал памятник "ужаснейшим произведением советского монументального культурного искусства, которое, к сожалению, никуда не денешь". Так дизайнер отреагировал на просьбу жителей города вернуть монументу прежнее освещение.
По словам Назарова, подобное мнение вызывает недоумение. "Жители города-героя Волгограда, всей России и мира знают и почитают "Родину-мать" как символ нашей великой Победы. И говорить так (как Лебедев - ред.) об этой великой скульптуре просто неуместно и нелепо", - сказал он.
Ветеран добавил, что в скульптуре исключительно переданы все линии женского тела. "Она в движении, высока, она кричит. Даже можно догадаться, что она кричит - зовет наших солдат на защиту Отечества. Это удивительное произведение!" - сказал Назаров.
Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане после реставрации
5 июня, 14:21Культура
Тайные комнаты и гранит: как реставрировали монумент "Родина-мать зовет!"
Он подчеркнул, что подобных монументов по содержанию и впечатлению, которое он производит на людей, нет нигде. Даже иностранцы, посещающие Мамаев курган, приходят в восторг и удивляются, какая историческая память воплощена в этой скульптуре, отметил ветеран.
"Родина-мать зовет!" - композиционный центр памятника-ансамбля "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане в Волгограде. Высота монумента составляет 85 метров – это одна из самых высоких статуй в мире на сегодняшний день.
5243361022
Обсудить 25
Сергей НазаровАртемий ЛебедевВолгоградОбщество
Популярные комментарии
Уродам все кажется уродским. По заслугам воздастся....
19 августа, 20:42
ВАВалентина Анисимова
27000007
Так и Победа в 45-м не всем нравится...
19 августа, 21:02
Игорь Якименков
18420115
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