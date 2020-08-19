https://ria.ru/20200819/1576007165.html

Ветеран ответил на слова Лебедева о скульптуре "Родина-мать"

Мнение дизайнера Артемия Лебедева, назвавшего монумент "Родина-мать зовет!" в Волгограде "уродским", нелепо и неуместно, считает председатель Волгоградского... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T20:20

2020-08-19T20:20

2020-08-19T21:41

сергей назаров

артемий лебедев

волгоград

общество

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<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 авг - РИА Новости, Юлия Насулина.</strong> Мнение дизайнера <a href="http://ria.ru/person_Artemijj_Lebedev/" target="_blank" data-auto="true">Артемия Лебедева</a>, назвавшего монумент "Родина-мать зовет!" в <a href="http://ria.ru/location_Volgograd/" target="_blank" data-auto="true">Волгограде</a> "уродским", нелепо и неуместно, считает председатель Волгоградского отделения ветеранов <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Nazarov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Назаров</a>.В среду Лебедев назвал памятник "ужаснейшим произведением советского монументального культурного искусства, которое, к сожалению, никуда не денешь". Так дизайнер отреагировал на просьбу жителей города вернуть монументу прежнее освещение.По словам Назарова, подобное мнение вызывает недоумение. "Жители города-героя Волгограда, всей России и мира знают и почитают "Родину-мать" как символ нашей великой Победы. И говорить так (как Лебедев - ред.) об этой великой скульптуре просто неуместно и нелепо", - сказал он.Ветеран добавил, что в скульптуре исключительно переданы все линии женского тела. "Она в движении, высока, она кричит. Даже можно догадаться, что она кричит - зовет наших солдат на защиту Отечества. Это удивительное произведение!" - сказал Назаров.Он подчеркнул, что подобных монументов по содержанию и впечатлению, которое он производит на людей, нет нигде. Даже иностранцы, посещающие Мамаев курган, приходят в восторг и удивляются, какая историческая память воплощена в этой скульптуре, отметил ветеран."Родина-мать зовет!" - композиционный центр памятника-ансамбля "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане в Волгограде. Высота монумента составляет 85 метров – это одна из самых высоких статуй в мире на сегодняшний день.

https://ria.ru/20200605/1572504222.html

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волгоград

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей назаров, артемий лебедев, волгоград, общество