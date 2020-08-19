https://ria.ru/20200819/1576005797.html

Билан возмутился из-за грязного Черного моря и прыгнул "спасать рыбок"

Российский певец Дима Билан пожаловался на количество мусора в Черном море. Видео из Крыма, под которым исполнитель оставил возмущенный комментарий, появилось в РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T19:45

2020-08-19T19:45

2020-08-19T19:45

шоу-бизнес

знаменитости

черное море

дима билан (виктор белан)

республика крым

море

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экология

общество

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<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. </strong>Российский певец <a href="http://ria.ru/person_Dima_Bilan/" target="_blank" data-auto="true">Дима Билан</a> пожаловался на количество мусора в <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черном море</a>. Видео из Крыма, под которым исполнитель оставил возмущенный комментарий, появилось в <a href="https://www.instagram.com/bilanofficial/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>."Раза три видел пластиковые предметы (тарелки, обертки от мороженого) в море! Не смог проплыть мимо, прыгнул поймать врага", — написал он.На кадрах видно, как Билан вылавливает предмет, похожий на упаковку мороженого, из воды, посетовав на "килограммы мусора и обездоленных рыбок".Певец также призвал подписчиков подумать, прежде чем засорять окружающую среду и "бездумно" бросать что-то в воду.

https://ria.ru/20200819/1575971661.html

черное море

республика крым

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, знаменитости, черное море, дима билан (виктор белан), республика крым, море, отдых, экология, общество