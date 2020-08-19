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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200819/1576002949.html
Патриарх Кирилл призвал верующих читать божественные знаки
Важно видеть знаки, которые Бог дает в жизни, и следовать им, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в среду после литургии в столичном храме Христа... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T18:49
2020-08-19T19:28
религия и мировоззрение
религия
иисус христос
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
общество
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<strong>МОСКВА, 19 авг – РИА Новости.</strong> Важно видеть знаки, которые Бог дает в жизни, и следовать им, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в среду после литургии в столичном храме Христа Спасителя.Православные верующие в среду отмечают Преображение Господне - двунадесятый (один из 12 главных) праздник, посвящен событию, которое описывается в Евангелиях. "Взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет", - говорится в Евангелии от Матфея. А потом из облака к апостолам обратился глас: "Сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение; его слушайте" (Мф.17:5). Так Бог показал апостолам, кем был на самом деле Иисус Христос."Сегодняшний великий день учит нас многому. Господь избрал Петра, Иакова, Иоанна, чтобы преобразиться перед ними, чтобы укрепилась их вера, чтобы они увидели славу его", - приводятся слова патриарха на <a href="http://www.patriarchia.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте РПЦ</a>.По его словам, Господь дает верующим "знаки своего присутствия в нашей жизни", которые являются "не в громе и молнии, но в легком дуновении ветра, как об этом говорит слово Божие"."Как важно не просмотреть эти знаки, сложить их в своем разуме и своем сердце, почувствовать Божие присутствие в жизни своей и с еще большей радостью и дерзновением идти навстречу Господу, имеющему власть преобразить весь мир и, что для нас особенно важно, преобразить наши собственные души", - подытожил предстоятель Русской церкви.Праздник Преображения (по-гречески "Метаморфосис") переводится как "Изменение формы". Народное название праздника – Яблочный спас - связано с традицией освящать в храмах фрукты – в этот день там читают специальную молитву. Еду можно не только окропить водой и забрать домой, но оставить в храме, как дар Богу, поделиться с ближними. В Израиле и Греции в это время поспевал виноград, а в нашем климате в храм принято приносить яблоки.
https://ria.ru/20200819/1575953246.html
https://ria.ru/20200728/1575055444.html
https://ria.ru/20200818/1575957528.html
Божественные знаки это доллары США и Евро...!
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РИА Новости
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религия, иисус христос, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, общество

Патриарх Кирилл призвал верующих читать божественные знаки

18:49 19.08.2020 (обновлено: 19:28 19.08.2020)
1503
© РИА Новости / Сергей ПятаковПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время рождественского телемоста из храма Христа Спасителя с космонавтами МКС
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время рождественского телемоста из храма Христа Спасителя с космонавтами МКС
© РИА Новости / Сергей Пятаков
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Важно видеть знаки, которые Бог дает в жизни, и следовать им, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в среду после литургии в столичном храме Христа Спасителя.
Православные верующие в среду отмечают Преображение Господне - двунадесятый (один из 12 главных) праздник, посвящен событию, которое описывается в Евангелиях. "Взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет", - говорится в Евангелии от Матфея. А потом из облака к апостолам обратился глас: "Сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение; его слушайте" (Мф.17:5). Так Бог показал апостолам, кем был на самом деле Иисус Христос.
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"Сегодняшний великий день учит нас многому. Господь избрал Петра, Иакова, Иоанна, чтобы преобразиться перед ними, чтобы укрепилась их вера, чтобы они увидели славу его", - приводятся слова патриарха на сайте РПЦ.
По его словам, Господь дает верующим "знаки своего присутствия в нашей жизни", которые являются "не в громе и молнии, но в легком дуновении ветра, как об этом говорит слово Божие".
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"Как важно не просмотреть эти знаки, сложить их в своем разуме и своем сердце, почувствовать Божие присутствие в жизни своей и с еще большей радостью и дерзновением идти навстречу Господу, имеющему власть преобразить весь мир и, что для нас особенно важно, преобразить наши собственные души", - подытожил предстоятель Русской церкви.
Праздник Преображения (по-гречески "Метаморфосис") переводится как "Изменение формы". Народное название праздника – Яблочный спас - связано с традицией освящать в храмах фрукты – в этот день там читают специальную молитву. Еду можно не только окропить водой и забрать домой, но оставить в храме, как дар Богу, поделиться с ближними. В Израиле и Греции в это время поспевал виноград, а в нашем климате в храм принято приносить яблоки.
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Религия и мировоззрениеРелигияИисус ХристосНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьОбщество
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Божественные знаки это доллары США и Евро...!
19 августа, 18:52
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