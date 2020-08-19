https://ria.ru/20200819/1576002949.html

Патриарх Кирилл призвал верующих читать божественные знаки

Важно видеть знаки, которые Бог дает в жизни, и следовать им, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в среду после литургии в столичном храме Христа... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T18:49

2020-08-19T18:49

2020-08-19T19:28

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<strong>МОСКВА, 19 авг – РИА Новости.</strong> Важно видеть знаки, которые Бог дает в жизни, и следовать им, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в среду после литургии в столичном храме Христа Спасителя.Православные верующие в среду отмечают Преображение Господне - двунадесятый (один из 12 главных) праздник, посвящен событию, которое описывается в Евангелиях. "Взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет", - говорится в Евангелии от Матфея. А потом из облака к апостолам обратился глас: "Сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение; его слушайте" (Мф.17:5). Так Бог показал апостолам, кем был на самом деле Иисус Христос."Сегодняшний великий день учит нас многому. Господь избрал Петра, Иакова, Иоанна, чтобы преобразиться перед ними, чтобы укрепилась их вера, чтобы они увидели славу его", - приводятся слова патриарха на <a href="http://www.patriarchia.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте РПЦ</a>.По его словам, Господь дает верующим "знаки своего присутствия в нашей жизни", которые являются "не в громе и молнии, но в легком дуновении ветра, как об этом говорит слово Божие"."Как важно не просмотреть эти знаки, сложить их в своем разуме и своем сердце, почувствовать Божие присутствие в жизни своей и с еще большей радостью и дерзновением идти навстречу Господу, имеющему власть преобразить весь мир и, что для нас особенно важно, преобразить наши собственные души", - подытожил предстоятель Русской церкви.Праздник Преображения (по-гречески "Метаморфосис") переводится как "Изменение формы". Народное название праздника – Яблочный спас - связано с традицией освящать в храмах фрукты – в этот день там читают специальную молитву. Еду можно не только окропить водой и забрать домой, но оставить в храме, как дар Богу, поделиться с ближними. В Израиле и Греции в это время поспевал виноград, а в нашем климате в храм принято приносить яблоки.

https://ria.ru/20200819/1575953246.html

https://ria.ru/20200728/1575055444.html

https://ria.ru/20200818/1575957528.html

Деда Паша Божественные знаки это доллары США и Евро...! 11

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, иисус христос, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, общество