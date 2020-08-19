https://ria.ru/20200819/1576000275.html

Экспорт в Рязанской области в 2019 году превысил импорт

Экспорт из Рязанской области по итогам прошлого года превысил импорт, было достигнуто положительное сальдо внешней торговли, заявил в среду губернатор региона... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T18:05

2020-08-19T18:05

2020-08-19T18:05

рязанская область

николай любимов

вероника никишина

российский экспортный центр

рязань

рязанская область

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/152481/04/1524810435_0:256:2732:1793_1400x0_80_0_0_d731c3e93aac5f0317b9af51c81d654a.jpg

<strong>РЯЗАНЬ, 19 авг - РИА Новости.</strong> Экспорт из <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a> по итогам прошлого года превысил импорт, было достигнуто положительное сальдо внешней торговли, заявил в среду губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Ljubimov/" target="_blank" data-auto="true">Николай Любимов</a> на открытии III делового форума "Дни международного бизнеса в Рязанской области".В работе форума приняли участие представители зарубежных и российских организаций, руководители предприятий региона. Губернатор рассказал собравшимся о поддержке предприятий, прежде всего экспортоориентированных производств, развитии их конкурентоспособности. По его словам, в настоящее время в регионе выстроена эффективная инфраструктура поддержки бизнеса, реально работающая система."По итогам прошлого года экспорт из Рязанской области превысил импорт, было достигнуто положительное сальдо внешней торговли. У региона крайне высокий экспортный потенциал. Есть качественные, уникальные продукты, которые предлагают наши предприятия. Это высокотехнологичное оборудование, микроэлектроника, деревообработка, поставка полуфабрикатов из кожи. Нам нужно наращивать темпы", – сказал Любимов.Глава региона отметил конструктивное взаимодействие области с <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_ehksportnyjj_centr/" target="_blank" data-auto="true">Российским экспортным центром</a>, подчеркнув, что это во многом способствует решению задач по выходу на зарубежные рынки рязанских предприятий. По словам Любимова, с внедрением нового российского экспортного стандарта, который аккумулирует в себе лучшее, что делается в стране, работа в этом направлении будет заметно усилена.Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" <a href="http://ria.ru/person_Veronika_Nikishina/" target="_blank" data-auto="true">Вероника Никишина</a> отметила готовность РЭЦ к дальнейшему сотрудничеству с регионом и предприятиями, которые здесь работают."Мы видим всю ситуацию по стране. Хочу отметить, что готовность региональной власти в Рязанской области в поддержке экспортеров находится в топе", – сказала Никишина.Никишина рассказала участникам пленарной встречи об инструментах поддержки бизнеса и дала ряд рекомендаций по выходу организаций на экспорт своих товаров. Также она предложила рязанским экспортерам принять участие в тестировании новых сервисов платформы "Одного окна" и поделиться своим опытом для улучшения ее дальнейшей работы.

https://ria.ru/20200807/1575495555.html

https://ria.ru/20180123/1513088792.html

https://ria.ru/20200819/1575996338.html

рязань

рязанская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай любимов, вероника никишина, российский экспортный центр, рязань, рязанская область, экономика