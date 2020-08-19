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Рязанская область
Рязанская область
https://ria.ru/20200819/1576000275.html
Экспорт в Рязанской области в 2019 году превысил импорт
Экспорт из Рязанской области по итогам прошлого года превысил импорт, было достигнуто положительное сальдо внешней торговли, заявил в среду губернатор региона... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T18:05
2020-08-19T18:05
рязанская область
николай любимов
вероника никишина
российский экспортный центр
рязань
рязанская область
экономика
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<strong>РЯЗАНЬ, 19 авг - РИА Новости.</strong> Экспорт из <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a> по итогам прошлого года превысил импорт, было достигнуто положительное сальдо внешней торговли, заявил в среду губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Ljubimov/" target="_blank" data-auto="true">Николай Любимов</a> на открытии III делового форума "Дни международного бизнеса в Рязанской области".В работе форума приняли участие представители зарубежных и российских организаций, руководители предприятий региона. Губернатор рассказал собравшимся о поддержке предприятий, прежде всего экспортоориентированных производств, развитии их конкурентоспособности. По его словам, в настоящее время в регионе выстроена эффективная инфраструктура поддержки бизнеса, реально работающая система."По итогам прошлого года экспорт из Рязанской области превысил импорт, было достигнуто положительное сальдо внешней торговли. У региона крайне высокий экспортный потенциал. Есть качественные, уникальные продукты, которые предлагают наши предприятия. Это высокотехнологичное оборудование, микроэлектроника, деревообработка, поставка полуфабрикатов из кожи. Нам нужно наращивать темпы", – сказал Любимов.Глава региона отметил конструктивное взаимодействие области с <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_ehksportnyjj_centr/" target="_blank" data-auto="true">Российским экспортным центром</a>, подчеркнув, что это во многом способствует решению задач по выходу на зарубежные рынки рязанских предприятий. По словам Любимова, с внедрением нового российского экспортного стандарта, который аккумулирует в себе лучшее, что делается в стране, работа в этом направлении будет заметно усилена.Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" <a href="http://ria.ru/person_Veronika_Nikishina/" target="_blank" data-auto="true">Вероника Никишина</a> отметила готовность РЭЦ к дальнейшему сотрудничеству с регионом и предприятиями, которые здесь работают."Мы видим всю ситуацию по стране. Хочу отметить, что готовность региональной власти в Рязанской области в поддержке экспортеров находится в топе", – сказала Никишина.Никишина рассказала участникам пленарной встречи об инструментах поддержки бизнеса и дала ряд рекомендаций по выходу организаций на экспорт своих товаров. Также она предложила рязанским экспортерам принять участие в тестировании новых сервисов платформы "Одного окна" и поделиться своим опытом для улучшения ее дальнейшей работы.
https://ria.ru/20200807/1575495555.html
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николай любимов, вероника никишина, российский экспортный центр, рязань, рязанская область, экономика

Экспорт в Рязанской области в 2019 году превысил импорт

18:05 19.08.2020
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© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкРека Гусь в поселке Гусь Железный Рязанской области
Река Гусь в поселке Гусь Железный Рязанской области
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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РЯЗАНЬ, 19 авг - РИА Новости. Экспорт из Рязанской области по итогам прошлого года превысил импорт, было достигнуто положительное сальдо внешней торговли, заявил в среду губернатор региона Николай Любимов на открытии III делового форума "Дни международного бизнеса в Рязанской области".
В работе форума приняли участие представители зарубежных и российских организаций, руководители предприятий региона. Губернатор рассказал собравшимся о поддержке предприятий, прежде всего экспортоориентированных производств, развитии их конкурентоспособности. По его словам, в настоящее время в регионе выстроена эффективная инфраструктура поддержки бизнеса, реально работающая система.
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"По итогам прошлого года экспорт из Рязанской области превысил импорт, было достигнуто положительное сальдо внешней торговли. У региона крайне высокий экспортный потенциал. Есть качественные, уникальные продукты, которые предлагают наши предприятия. Это высокотехнологичное оборудование, микроэлектроника, деревообработка, поставка полуфабрикатов из кожи. Нам нужно наращивать темпы", – сказал Любимов.
Глава региона отметил конструктивное взаимодействие области с Российским экспортным центром, подчеркнув, что это во многом способствует решению задач по выходу на зарубежные рынки рязанских предприятий. По словам Любимова, с внедрением нового российского экспортного стандарта, который аккумулирует в себе лучшее, что делается в стране, работа в этом направлении будет заметно усилена.
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Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина отметила готовность РЭЦ к дальнейшему сотрудничеству с регионом и предприятиями, которые здесь работают.
"Мы видим всю ситуацию по стране. Хочу отметить, что готовность региональной власти в Рязанской области в поддержке экспортеров находится в топе", – сказала Никишина.
Никишина рассказала участникам пленарной встречи об инструментах поддержки бизнеса и дала ряд рекомендаций по выходу организаций на экспорт своих товаров. Также она предложила рязанским экспортерам принять участие в тестировании новых сервисов платформы "Одного окна" и поделиться своим опытом для улучшения ее дальнейшей работы.
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Рязанская областьНиколай ЛюбимовВероника НикишинаРоссийский экспортный центрРязаньРязанская областьЭкономика
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