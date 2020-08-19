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Суперфинал конкурса "Лидеры России" состоится в начале сентября
Определена площадка проведения суперфинала конкурса управленцев "Лидеры России": в этом году ею станет мастерская управления "Сенеж" в подмосковном... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T17:58
2020-08-19T17:58
россия
"лидеры россии"
алексей комиссаров
общество
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<strong>МОСКВА, 19 авг —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Определена площадка проведения суперфинала конкурса управленцев "Лидеры России": в этом году ею станет мастерская управления "Сенеж" в подмосковном Солнечногорске. Мероприятие будет проходить 6–7 сентября. Об этом сообщил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров в прямом эфире "ПРОстой встречи" в рамках молодежного форума "Машук"."Изначально суперфинал "Лидеров России" был запланирован на конец марта, но из-за пандемии коронавирусной инфекции это масштабное мероприятие было перенесено. Для обеспечения безопасности и сохранения здоровья участников суперфинала мы сократили его с четырех до двух дней, но это не помешает нам максимально точно, честно и открыто оценить участников конкурса. Оценочные мероприятия будут сделаны таким образом, чтобы успеть замерить абсолютно все компетенции конкурсантов, которые заявлены. Останутся и традиционные форматы финала – мастер-классы, лекции от наставников конкурса", – отметил он.Комиссаров также добавил, что все участники в обязательном порядке должны предоставить справку о тестировании на коронавирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) не более чем за три дня до финала. Кроме того, тестирование будет организовано непосредственно на площадке мероприятия.В третьем сезоне "Лидеров России" появилось новшество – отдельные специализации. Так, наибольшее количество заявок подано на "Финансы и технологии" (более 61 тысячи), на втором месте – трек "Наука" (более 22 тысяч), а на третьем –специализация "Здравоохранение" (более 9,5 тысячи заявок).В январе и феврале этого года во всех федеральных округах прошли полуфиналы, в ходе которых участники состязались за право выхода в суперфинал. Всего было проведено 11 мероприятий. В региональные полуфиналы основного конкурса "Лидеры России" (без учета специализаций) были приглашены 2988 конкурсантов из 83 регионов России. 18 участников были из зарубежных стран – Белоруссии, Украины, Казахстана, Израиля, Польши, Эстонии, Киргизии и Латвии.Приглашения в суперфинал по итогам региональных полуфиналов получили 270 участников, по итогам полуфиналов специализаций выбрали по 10 человек от каждого трека.По словам Алексея Комиссарова, конкурс "Лидеры России" проходит с 2017 года и интерес к нему со стороны участников возрастает с каждым годом.Генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" также отметил, что конкурс стал настоящей кузницей управленческих кадров для страны. Его победители уже получили более 190 назначений на серьезные руководящие должности в федеральных и региональных органах власти, в том числе на должности глав субъектов Федерации.Конкурс управленцев "Лидеры России" реализуется автономной некоммерческой организацией "Россия – страна возможностей" по поручению президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 25 проектов. Проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.
https://ria.ru/20200727/1575007216.html
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россия, "лидеры россии", алексей комиссаров, общество

Суперфинал конкурса "Лидеры России" состоится в начале сентября

17:58 19.08.2020
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковВо время полуфинала конкурса "Лидеры России 2020"
Во время полуфинала конкурса Лидеры России 2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Определена площадка проведения суперфинала конкурса управленцев "Лидеры России": в этом году ею станет мастерская управления "Сенеж" в подмосковном Солнечногорске. Мероприятие будет проходить 6–7 сентября. Об этом сообщил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров в прямом эфире "ПРОстой встречи" в рамках молодежного форума "Машук".
"Изначально суперфинал "Лидеров России" был запланирован на конец марта, но из-за пандемии коронавирусной инфекции это масштабное мероприятие было перенесено. Для обеспечения безопасности и сохранения здоровья участников суперфинала мы сократили его с четырех до двух дней, но это не помешает нам максимально точно, честно и открыто оценить участников конкурса. Оценочные мероприятия будут сделаны таким образом, чтобы успеть замерить абсолютно все компетенции конкурсантов, которые заявлены. Останутся и традиционные форматы финала – мастер-классы, лекции от наставников конкурса", – отметил он.
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Комиссаров также добавил, что все участники в обязательном порядке должны предоставить справку о тестировании на коронавирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) не более чем за три дня до финала. Кроме того, тестирование будет организовано непосредственно на площадке мероприятия.
В третьем сезоне "Лидеров России" появилось новшество – отдельные специализации. Так, наибольшее количество заявок подано на "Финансы и технологии" (более 61 тысячи), на втором месте – трек "Наука" (более 22 тысяч), а на третьем –специализация "Здравоохранение" (более 9,5 тысячи заявок).
В январе и феврале этого года во всех федеральных округах прошли полуфиналы, в ходе которых участники состязались за право выхода в суперфинал. Всего было проведено 11 мероприятий. В региональные полуфиналы основного конкурса "Лидеры России" (без учета специализаций) были приглашены 2988 конкурсантов из 83 регионов России. 18 участников были из зарубежных стран – Белоруссии, Украины, Казахстана, Израиля, Польши, Эстонии, Киргизии и Латвии.
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Приглашения в суперфинал по итогам региональных полуфиналов получили 270 участников, по итогам полуфиналов специализаций выбрали по 10 человек от каждого трека.
По словам Алексея Комиссарова, конкурс "Лидеры России" проходит с 2017 года и интерес к нему со стороны участников возрастает с каждым годом.
"Когда мы запускали конкурс, то ожидали, что в лучшем случае получим несколько тысяч заявок, и считали, что это очень много. Но в результате в первый же год зарегистрировали около 200 тысяч желающих, из которых нужно было отобрать 300 финалистов. <…> Такой результат говорит о том, что в России очень много амбициозных и талантливых людей, желающих заявить о себе", – подчеркнул он.
Генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" также отметил, что конкурс стал настоящей кузницей управленческих кадров для страны. Его победители уже получили более 190 назначений на серьезные руководящие должности в федеральных и региональных органах власти, в том числе на должности глав субъектов Федерации.
Конкурс управленцев "Лидеры России" реализуется автономной некоммерческой организацией "Россия – страна возможностей" по поручению президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 25 проектов. Проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.
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Россия"Лидеры России"Алексей КомиссаровОбщество
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