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Туризм
https://ria.ru/20200819/1575997879.html
Эксперты назвали размер потерь туротрасли Петербурга из-за коронавируса
По итогам 2020 года оборот туристической отрасли Петербурга может упасть на 70 процентов, сообщает RATA-News со ссылкой на главу комитета по развитию туризма... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T17:44
2020-08-19T17:44
туризм
коронавирус в россии
туризм
новости - туризм
санкт-петербург
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<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.</strong> По итогам 2020 года оборот туристической отрасли Петербурга может упасть на 70 процентов, <a href="https://ratanews.ru/news/news_19082020_5.stm" target="_blank">сообщает</a> RATA-News со ссылкой на главу комитета по развитию туризма Сергея Корнеева. По его словам, после введения ограничений предприятия, оказывающие туристические услуги, потеряли 90 процента оборота. Средняя загрузка индустрии гостеприимства сейчас составляет около двух процентов, тогда как годом ранее достигала 80 процентов.По словам Сергея Корнеева, до пандемии средний турист тратил в северной столице 36,4 тысячи рублей. Всего город посетили в 2019 году 10,4 миллиона человек, из них 4,9 миллиона – иностранные гости.
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коронавирус в россии, туризм, новости - туризм, санкт-петербург

Эксперты назвали размер потерь туротрасли Петербурга из-за коронавируса

17:44 19.08.2020
194
© РИА Новости / Алексей ДаничевТуристы нв берегу реки Невы в историческом центре Санкт-Петербурга
Туристы нв берегу реки Невы в историческом центре Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Алексей Даничев
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. По итогам 2020 года оборот туристической отрасли Петербурга может упасть на 70 процентов, сообщает RATA-News со ссылкой на главу комитета по развитию туризма Сергея Корнеева.
По его словам, после введения ограничений предприятия, оказывающие туристические услуги, потеряли 90 процента оборота. Средняя загрузка индустрии гостеприимства сейчас составляет около двух процентов, тогда как годом ранее достигала 80 процентов.
По словам Сергея Корнеева, до пандемии средний турист тратил в северной столице 36,4 тысячи рублей. Всего город посетили в 2019 году 10,4 миллиона человек, из них 4,9 миллиона – иностранные гости.
Улица Рубинштейна, Санкт-Петербург
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