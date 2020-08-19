https://ria.ru/20200819/1575997879.html
Эксперты назвали размер потерь туротрасли Петербурга из-за коронавируса
По итогам 2020 года оборот туристической отрасли Петербурга может упасть на 70 процентов, сообщает RATA-News со ссылкой на главу комитета по развитию туризма... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T17:44
2020-08-19T17:44
2020-08-19T17:44
туризм
коронавирус в россии
туризм
новости - туризм
санкт-петербург
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<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.</strong> По итогам 2020 года оборот туристической отрасли Петербурга может упасть на 70 процентов, <a href="https://ratanews.ru/news/news_19082020_5.stm" target="_blank">сообщает</a> RATA-News со ссылкой на главу комитета по развитию туризма Сергея Корнеева. По его словам, после введения ограничений предприятия, оказывающие туристические услуги, потеряли 90 процента оборота. Средняя загрузка индустрии гостеприимства сейчас составляет около двух процентов, тогда как годом ранее достигала 80 процентов.По словам Сергея Корнеева, до пандемии средний турист тратил в северной столице 36,4 тысячи рублей. Всего город посетили в 2019 году 10,4 миллиона человек, из них 4,9 миллиона – иностранные гости.
https://ria.ru/20200715/1574342332.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, туризм, новости - туризм, санкт-петербург