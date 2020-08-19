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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200819/1575997724.html
Евросоюз выделит 53 миллиона евро "для поддержки белорусского народа"
Еврокомиссия от имени Евросоюза планирует выделить дополнительные 53 миллиона евро помощи для белорусского народа, из них 1 миллион пойдёт на поддержку... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T17:28
2020-08-19T17:28
протесты в белоруссии
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
белоруссия
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 19 авг – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskaja_komissija/" target="_blank" data-auto="true">Еврокомиссия</a> от имени <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> планирует выделить дополнительные 53 миллиона евро помощи для белорусского народа, из них 1 миллион пойдёт на поддержку гражданского общества и независимых СМИ, сообщила глава Еврокомиссии <a href="http://ria.ru/person_Ursula_fon_der_Ljajjen/" target="_blank" data-auto="true">Урсула фон дер Ляйен</a> после экстренного саммита лидеров ЕС по Белоруссии."Мы уже предоставили много поддержки <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> через (программу) Восточное партнёрство, но сейчас важно как никогда быть (рядом) с белорусским народом и перепрограммировать средства в сторону от белорусских властей в направлении гражданского общества и уязвимых групп (населения). Еврокомиссия мобилизирует теперь дополнительные 53 миллиона евро для поддержки белорусского народа в эти непростые времена", - сказала она.Глава ЕК уточнила, что 2 миллиона евро из этой суммы планируется выделить "для поддержки жертв репрессий и неприемлемого государственного насилия", 1 миллион евро - на поддержку гражданского общества и независимых СМИ. Оставшиеся 50 миллионов евро - это экстренная поддержку на фоне коронавируса для сектора здравоохранения, к примеру, для госпиталей, а также, в частности, для малого и среднего бизнеса, сказала она.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200819/1575954582.html
Это что? Взятка, плата за свержение законной власти? Это такая демократия, не прикрытая уже ничем агрессия против Белорусского народа в угоду бунтовщикам?
77
Ну вот и первое подтверждение из официальных источников внешнего финансирования протестов и вмешательства во внутреннюю политику независимой державы
62
17
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, белоруссия, в мире

Евросоюз выделит 53 миллиона евро "для поддержки белорусского народа"

17:28 19.08.2020
1709
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Еврокомиссия от имени Евросоюза планирует выделить дополнительные 53 миллиона евро помощи для белорусского народа, из них 1 миллион пойдёт на поддержку гражданского общества и независимых СМИ, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после экстренного саммита лидеров ЕС по Белоруссии.
"Мы уже предоставили много поддержки Белоруссии через (программу) Восточное партнёрство, но сейчас важно как никогда быть (рядом) с белорусским народом и перепрограммировать средства в сторону от белорусских властей в направлении гражданского общества и уязвимых групп (населения). Еврокомиссия мобилизирует теперь дополнительные 53 миллиона евро для поддержки белорусского народа в эти непростые времена", - сказала она.
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Глава ЕК уточнила, что 2 миллиона евро из этой суммы планируется выделить "для поддержки жертв репрессий и неприемлемого государственного насилия", 1 миллион евро - на поддержку гражданского общества и независимых СМИ. Оставшиеся 50 миллионов евро - это экстренная поддержку на фоне коронавируса для сектора здравоохранения, к примеру, для госпиталей, а также, в частности, для малого и среднего бизнеса, сказала она.
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20300137142
Обсудить 17
Протесты в БелоруссииУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Это что? Взятка, плата за свержение законной власти? Это такая демократия, не прикрытая уже ничем агрессия против Белорусского народа в угоду бунтовщикам?
19 августа, 17:36
Козьма ПРУТКОВ.
5500002
Ну вот и первое подтверждение из официальных источников внешнего финансирования протестов и вмешательства во внутреннюю политику независимой державы
19 августа, 17:37
ДКДмитрий Крылов
4300003
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