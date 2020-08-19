https://ria.ru/20200819/1575997724.html

Евросоюз выделит 53 миллиона евро "для поддержки белорусского народа"

Еврокомиссия от имени Евросоюза планирует выделить дополнительные 53 миллиона евро помощи для белорусского народа, из них 1 миллион пойдёт на поддержку... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T17:28

2020-08-19T17:28

2020-08-19T17:28

протесты в белоруссии

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

евросоюз

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564538889_0:0:2260:1271_1400x0_80_0_0_c085a9ca157eed7e368b995caac096d6.jpg

<strong>БРЮССЕЛЬ, 19 авг – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskaja_komissija/" target="_blank" data-auto="true">Еврокомиссия</a> от имени <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> планирует выделить дополнительные 53 миллиона евро помощи для белорусского народа, из них 1 миллион пойдёт на поддержку гражданского общества и независимых СМИ, сообщила глава Еврокомиссии <a href="http://ria.ru/person_Ursula_fon_der_Ljajjen/" target="_blank" data-auto="true">Урсула фон дер Ляйен</a> после экстренного саммита лидеров ЕС по Белоруссии."Мы уже предоставили много поддержки <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> через (программу) Восточное партнёрство, но сейчас важно как никогда быть (рядом) с белорусским народом и перепрограммировать средства в сторону от белорусских властей в направлении гражданского общества и уязвимых групп (населения). Еврокомиссия мобилизирует теперь дополнительные 53 миллиона евро для поддержки белорусского народа в эти непростые времена", - сказала она.Глава ЕК уточнила, что 2 миллиона евро из этой суммы планируется выделить "для поддержки жертв репрессий и неприемлемого государственного насилия", 1 миллион евро - на поддержку гражданского общества и независимых СМИ. Оставшиеся 50 миллионов евро - это экстренная поддержку на фоне коронавируса для сектора здравоохранения, к примеру, для госпиталей, а также, в частности, для малого и среднего бизнеса, сказала она.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200819/1575954582.html

Козьма ПРУТКОВ. Это что? Взятка, плата за свержение законной власти? Это такая демократия, не прикрытая уже ничем агрессия против Белорусского народа в угоду бунтовщикам? 77

Дмитрий Крылов Ну вот и первое подтверждение из официальных источников внешнего финансирования протестов и вмешательства во внутреннюю политику независимой державы 62

17

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, белоруссия, в мире