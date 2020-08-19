https://ria.ru/20200819/1575996865.html

Евросоюз признал право белорусов решать, нужны ли им новые выборы

Судьбу Белоруссии должны решать жители этой страны, а не в Брюсселе и не в Москве, заявил по итогам виртуального саммита ЕС глава Евросовета Шарль Мишель. РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T17:16

2020-08-19T17:16

2020-08-19T17:24

протесты в белоруссии

евросовет

шарль мишель

еврокомиссия

евросоюз

белоруссия

в мире

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 19 авг – РИА Новости.</strong> Судьбу <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> должны решать жители этой страны, а не в <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселе</a> и не в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, заявил по итогам виртуального саммита ЕС глава <a href="http://ria.ru/organization_Evrosovet/" target="_blank" data-auto="true">Евросовета</a> <a href="http://ria.ru/person__71/" target="_blank" data-auto="true">Шарль Мишель</a>."Вы, несомненно, заметили за последние часы, что Кремль сделал заявления, которые указывают на то, что Россия на данный момент не собирается вмешиваться в Белоруссию", - добавил он.Президент <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskaja_komissija/" target="_blank" data-auto="true">Еврокомиссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Ursula_fon_der_Ljajjen/" target="_blank" data-auto="true">Урсула фон дер Ляйен</a> также заявила о том, что у граждан Белоруссии должна быть свобода выбора будущего своей страны."Именно белорусы требуют организовать по-настоящему справедливые и свободные выборы. Мы поддерживаем жителей Белоруссии и думаем, что именно эти люди должны определить будущее, а также то, как они к нему пойдут. Они сами должны выбирать своих лидеров, мы их просто поддерживаем. У них должна быть полная свобода выбора будущего своей страны", - сказал фон дер Ляйен, отвечая на вопрос, необходимо ли организовывать новые выборы в Белоруссии.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200819/1575980930.html

https://ria.ru/20200819/1575977391.html

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евросовет, шарль мишель, еврокомиссия, евросоюз, белоруссия, в мире