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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200819/1575996865.html
Евросоюз признал право белорусов решать, нужны ли им новые выборы
Судьбу Белоруссии должны решать жители этой страны, а не в Брюсселе и не в Москве, заявил по итогам виртуального саммита ЕС глава Евросовета Шарль Мишель. РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T17:16
2020-08-19T17:24
протесты в белоруссии
евросовет
шарль мишель
еврокомиссия
евросоюз
белоруссия
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 19 авг – РИА Новости.</strong> Судьбу <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> должны решать жители этой страны, а не в <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселе</a> и не в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, заявил по итогам виртуального саммита ЕС глава <a href="http://ria.ru/organization_Evrosovet/" target="_blank" data-auto="true">Евросовета</a> <a href="http://ria.ru/person__71/" target="_blank" data-auto="true">Шарль Мишель</a>."Вы, несомненно, заметили за последние часы, что Кремль сделал заявления, которые указывают на то, что Россия на данный момент не собирается вмешиваться в Белоруссию", - добавил он.Президент <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskaja_komissija/" target="_blank" data-auto="true">Еврокомиссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Ursula_fon_der_Ljajjen/" target="_blank" data-auto="true">Урсула фон дер Ляйен</a> также заявила о том, что у граждан Белоруссии должна быть свобода выбора будущего своей страны."Именно белорусы требуют организовать по-настоящему справедливые и свободные выборы. Мы поддерживаем жителей Белоруссии и думаем, что именно эти люди должны определить будущее, а также то, как они к нему пойдут. Они сами должны выбирать своих лидеров, мы их просто поддерживаем. У них должна быть полная свобода выбора будущего своей страны", - сказал фон дер Ляйен, отвечая на вопрос, необходимо ли организовывать новые выборы в Белоруссии.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200819/1575980930.html
https://ria.ru/20200819/1575977391.html
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евросовет, шарль мишель, еврокомиссия, евросоюз, белоруссия, в мире

Евросоюз признал право белорусов решать, нужны ли им новые выборы

17:16 19.08.2020 (обновлено: 17:24 19.08.2020)
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© AP Photo / Sergei GritsМитинг в Минске
Митинг в Минске
© AP Photo / Sergei Grits
Митинг в Минске. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Судьбу Белоруссии должны решать жители этой страны, а не в Брюсселе и не в Москве, заявил по итогам виртуального саммита ЕС глава Евросовета Шарль Мишель.
"Мы передали очень четкое послание: жители Белоруссии должны сами принимать решения о будущем своей страны, нельзя принимать решение по этому вопросу в Брюсселе или Москве. Мы хотим приветствовать все силы, которые готовы содействовать открытому диалогу", - сказал он.
"Вы, несомненно, заметили за последние часы, что Кремль сделал заявления, которые указывают на то, что Россия на данный момент не собирается вмешиваться в Белоруссию", - добавил он.
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Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также заявила о том, что у граждан Белоруссии должна быть свобода выбора будущего своей страны.
"Именно белорусы требуют организовать по-настоящему справедливые и свободные выборы. Мы поддерживаем жителей Белоруссии и думаем, что именно эти люди должны определить будущее, а также то, как они к нему пойдут. Они сами должны выбирать своих лидеров, мы их просто поддерживаем. У них должна быть полная свобода выбора будущего своей страны", - сказал фон дер Ляйен, отвечая на вопрос, необходимо ли организовывать новые выборы в Белоруссии.
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