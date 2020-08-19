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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200819/1575996459.html
Евросоюз готов сопровождать мирный переход власти в Белоруссии
Евросоюз готов сопровождать мирный переход власти в Белоруссии, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после экстренного саммита лидеров ЕС по... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T17:10
2020-08-19T17:10
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
еврокомиссия
евросоюз
белоруссия
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 19 авг – РИА Новости, Мария Князева.</strong> Евросоюз готов сопровождать мирный переход власти в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, заявила глава Еврокомиссии <a href="http://ria.ru/person_Ursula_fon_der_Ljajjen/" target="_blank" data-auto="true">Урсула фон дер Ляйен</a> после экстренного саммита лидеров ЕС по Белоруссии.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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Готовы сопровождать, как волк овцу?
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светлана тихановская, александр лукашенко, еврокомиссия, евросоюз, белоруссия, в мире

Евросоюз готов сопровождать мирный переход власти в Белоруссии

17:10 19.08.2020
976
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 19 авг – РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз готов сопровождать мирный переход власти в Белоруссии, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после экстренного саммита лидеров ЕС по Белоруссии.
"Мы готовы сопровождать мирный демократический переход власти в Белоруссии", - сказал она на пресс-конференции.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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17321020115
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоЕврокомиссияЕвросоюзБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Сопроводите лучше свой евросоюз в ).(
19 августа, 17:15
Чипалина Лукин
3400001
Готовы сопровождать, как волк овцу?
19 августа, 17:16
mgla
2400001
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