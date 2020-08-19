Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200819/1575996338.html
Вероника Никишина: важно сформировать экспортную экосистему в регионах
Достижение существенного роста числа экспортеров и объемов экспортной продукции в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" станет возможным во... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T17:12
2020-08-19T17:12
вероника никишина
российский экспортный центр
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575996439_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_ea69a24904cd88649ddbb51e85464dd8.jpg
<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости</strong>. Достижение существенного роста числа экспортеров и объемов экспортной продукции в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" станет возможным во многом благодаря внедрению нового Регионального экспортного стандарта 2.0, считает генеральный директор <a href="https://ria.ru/organization_Rossijjskijj_ehksportnyjj_centr_REHC" target="_blank">Российского экспортного центра</a> Вероника Никишина.Никишина приняла участие в деловом форуме "Дни Международного бизнеса в Рязанской области" и встретилась с ведущими экспортерами региона."Внедрение Стандарта станет еще одной ступенью формирования эффективной и гибкой инфраструктуры поддержки экспорта, учитывающей специфику регионов, в том числе за счет вовлечения органов власти и представителей бизнес-сообщества в процесс развития экспортной деятельности", - приводит пресс-служба РЭЦ ее слова.Никишина отметила, что полное внедрение инструментов Стандарта во всех 85 субъектах РФ запланировано на 2021 год, при этом уже в этом году он будет реализован в 40 из них.Кроме того, гендиректор РЭЦ рассказала участникам форума о планах внедрения информационной цифровой платформы для экспортеров по принципу "одного окна". Сервисы этой системы – а их планируется создать более 40, в том числе 24 государственных – обеспечат решение всех основных задач экспортёра, включая получение аналитической поддержки, субсидий, льготных кредитов, выдачи разрешений, взаимодействия с таможенной и налоговой службами."РЭЦ ведет свои разработки с учетом мнения экспортеров. Мы проводили проектные мастерские, где сами экспортеры обсуждали сервисы "одного окна" и говорили, что им было полезно, а что нет. Сейчас, на проведение опытной эксплуатации мы будем приглашать экспертов из числа экспортеров, которые смогут протестировать каждый сервис и дать нам обратную связь. Также на всех дальнейших этапах внедрения информационной платформы мы будем учитывать инициативы, предлагаемые участниками экспортного процесса", - заключила Никишина.Как сообщил на форуме губернатор Рязанской области Николай Любимов , по итогам прошлого года экспорт из Рязанской области превысил импорт. Таких успехов регион сумел достичь благодаря системной работе по созданию базовых условий для развития экспорта, внедрив в 2017 году Региональный экспортный стандарт версии 1.0. Губернатор заявил о готовности региона принимать активное участие в инициативах и проектах АО "РЭЦ", в том числе в пилотном режиме.
https://ria.ru/20200721/1574653826.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575996439_119:0:2850:2048_1400x0_80_0_0_bbb98ec0a2f9be436b7e3e2747fcc4ed.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вероника никишина, российский экспортный центр, экономика

Вероника Никишина: важно сформировать экспортную экосистему в регионах

17:12 19.08.2020
43
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЧлен коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина
Член коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Достижение существенного роста числа экспортеров и объемов экспортной продукции в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" станет возможным во многом благодаря внедрению нового Регионального экспортного стандарта 2.0, считает генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.
Никишина приняла участие в деловом форуме "Дни Международного бизнеса в Рязанской области" и встретилась с ведущими экспортерами региона.
"Внедрение Стандарта станет еще одной ступенью формирования эффективной и гибкой инфраструктуры поддержки экспорта, учитывающей специфику регионов, в том числе за счет вовлечения органов власти и представителей бизнес-сообщества в процесс развития экспортной деятельности", - приводит пресс-служба РЭЦ ее слова.
Никишина отметила, что полное внедрение инструментов Стандарта во всех 85 субъектах РФ запланировано на 2021 год, при этом уже в этом году он будет реализован в 40 из них.
Кроме того, гендиректор РЭЦ рассказала участникам форума о планах внедрения информационной цифровой платформы для экспортеров по принципу "одного окна". Сервисы этой системы – а их планируется создать более 40, в том числе 24 государственных – обеспечат решение всех основных задач экспортёра, включая получение аналитической поддержки, субсидий, льготных кредитов, выдачи разрешений, взаимодействия с таможенной и налоговой службами.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
21 июля, 14:55
Экспортерам выделят более 850 млн рублей на сертификацию товаров
"РЭЦ ведет свои разработки с учетом мнения экспортеров. Мы проводили проектные мастерские, где сами экспортеры обсуждали сервисы "одного окна" и говорили, что им было полезно, а что нет. Сейчас, на проведение опытной эксплуатации мы будем приглашать экспертов из числа экспортеров, которые смогут протестировать каждый сервис и дать нам обратную связь. Также на всех дальнейших этапах внедрения информационной платформы мы будем учитывать инициативы, предлагаемые участниками экспортного процесса", - заключила Никишина.
Как сообщил на форуме губернатор Рязанской области Николай Любимов , по итогам прошлого года экспорт из Рязанской области превысил импорт. Таких успехов регион сумел достичь благодаря системной работе по созданию базовых условий для развития экспорта, внедрив в 2017 году Региональный экспортный стандарт версии 1.0. Губернатор заявил о готовности региона принимать активное участие в инициативах и проектах АО "РЭЦ", в том числе в пилотном режиме.
100001
Обсудить 0
Вероника НикишинаРоссийский экспортный центрЭкономика
Рекомендуем
Колосья пшеницы
В Алтайском крае значительно улучшилось качество пшеницы нового урожая
Спасская церковь в городе Тара, Омская область
В Омской области сохраняется положительная динамика по доходам
Пенза
Внешнеторговый оборот Пензенской области вырос на 25%
Река Гусь в поселке Гусь Железный Рязанской области
Экспорт в Рязанской области в 2019 году превысил импорт
Контроль качества молока
Глава "Союзмолока" назвал преждевременным введение маркировки продукции
Комплекс небоскребов делового центра Москва-Сити в Москве
Резиденты ОЭЗ Москвы в I полугодии вложили в развитие 3,2 млрд рублей
Ижевск
Господдержка помогла сохранить 90% среднего и малого бизнеса Удмуртии
Люди возле электронного табло с курсом валют в Москве
Официальный курс евро на четверг вырос на шесть копеек
Женщина в защитной маске покупает продукты в гипермаркете
Росстат рассказал, какие продукты подорожали больше всего
Шихан Куштау
В БСК рассказали о последствиях отказа от разработки шихана Куштау
Зажженная конфорка
Счетная палата оценила темпы газификации в России
Кудрин: Выявлены бюджетные нарушения на 50 млрд рублей
Кудрин рассказал Путину о нарушениях чиновников на 50 млрд рублей
Нефтяная качалка в Татарстане
Крупные нефтяные компании пожаловались Путину на повышение налогов
Банкноты номиналом 5000 рублей
Россиянам рассказали, как отличить фальшивую купюру от настоящей
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
Трамп заявил, что очное голосование не отличается от очных протестов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:28Дегтярев обратился к представителям политических партий
04:10Врач назвал тех, кто не получит вакцину от COVID-19
04:05Эксперт рассказал о новых функциях в операционных системах iOS и Android
04:00Стало известно, на что рассчитывают жители Мали после мятежа военных
03:43Рэйчел Вайс снимется в ремейке триллера "Связанные насмерть", пишут СМИ
03:33В концерне "Калашников" раскрыли заказ новейшего оружия от Минобороны
03:18В России предложили ужесточить наказание для шумных мотоциклистов
03:09Эксперт объяснил, как узнать, где вы находитесь, если смартфон выключен
03:08Одной группе автомобилей могут разрешить ездить по "выделенке"
03:04Реку в Комсомольске-на-Амуре загрязнили нефтепродуктами
02:56В Калифорнии разбился вертолет
02:15Описана взаимосвязь денег и счастья
02:15Вице-премьер России Хуснуллин сделал прививку от коронавируса
02:10Эксперт рассказал, на звонки с каких номеров нельзя отвечать
02:07Израильские танки ударили по военным постам в секторе Газа
02:01Пушков обвинил Литву в желании свергнуть Лукашенко
01:41Помпео пригрозил России ответом за несогласие с санкциями против Ирана
01:26Госдеп объявил о скором возврате санкций США против Ирана
01:24Каракас нашел сходство в атаках на Белоруссию и Венесуэлу
01:07На Украине сообщили о новых участках для разведения сил в Донбассе
Лента новостейМолния