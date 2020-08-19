https://ria.ru/20200819/1575996338.html

Вероника Никишина: важно сформировать экспортную экосистему в регионах

Достижение существенного роста числа экспортеров и объемов экспортной продукции в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" станет возможным во... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T17:12

2020-08-19T17:12

2020-08-19T17:12

вероника никишина

российский экспортный центр

экономика

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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости</strong>. Достижение существенного роста числа экспортеров и объемов экспортной продукции в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" станет возможным во многом благодаря внедрению нового Регионального экспортного стандарта 2.0, считает генеральный директор <a href="https://ria.ru/organization_Rossijjskijj_ehksportnyjj_centr_REHC" target="_blank">Российского экспортного центра</a> Вероника Никишина.Никишина приняла участие в деловом форуме "Дни Международного бизнеса в Рязанской области" и встретилась с ведущими экспортерами региона."Внедрение Стандарта станет еще одной ступенью формирования эффективной и гибкой инфраструктуры поддержки экспорта, учитывающей специфику регионов, в том числе за счет вовлечения органов власти и представителей бизнес-сообщества в процесс развития экспортной деятельности", - приводит пресс-служба РЭЦ ее слова.Никишина отметила, что полное внедрение инструментов Стандарта во всех 85 субъектах РФ запланировано на 2021 год, при этом уже в этом году он будет реализован в 40 из них.Кроме того, гендиректор РЭЦ рассказала участникам форума о планах внедрения информационной цифровой платформы для экспортеров по принципу "одного окна". Сервисы этой системы – а их планируется создать более 40, в том числе 24 государственных – обеспечат решение всех основных задач экспортёра, включая получение аналитической поддержки, субсидий, льготных кредитов, выдачи разрешений, взаимодействия с таможенной и налоговой службами."РЭЦ ведет свои разработки с учетом мнения экспортеров. Мы проводили проектные мастерские, где сами экспортеры обсуждали сервисы "одного окна" и говорили, что им было полезно, а что нет. Сейчас, на проведение опытной эксплуатации мы будем приглашать экспертов из числа экспортеров, которые смогут протестировать каждый сервис и дать нам обратную связь. Также на всех дальнейших этапах внедрения информационной платформы мы будем учитывать инициативы, предлагаемые участниками экспортного процесса", - заключила Никишина.Как сообщил на форуме губернатор Рязанской области Николай Любимов , по итогам прошлого года экспорт из Рязанской области превысил импорт. Таких успехов регион сумел достичь благодаря системной работе по созданию базовых условий для развития экспорта, внедрив в 2017 году Региональный экспортный стандарт версии 1.0. Губернатор заявил о готовности региона принимать активное участие в инициативах и проектах АО "РЭЦ", в том числе в пилотном режиме.

https://ria.ru/20200721/1574653826.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вероника никишина, российский экспортный центр, экономика