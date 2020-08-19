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В Петербурге религиозная секта продавала жителям "защитные купола"
Московский районный суд Петербурга арестовал Татьяну Баранову - сообщницу обвиняемой в мошенничестве главы религиозной секты "Орден пути" Гайвы Тихомировой,... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T17:02
2020-08-19T17:02
санкт-петербург
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг – РИА Новости.</strong> Московский районный суд <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурга</a> арестовал Татьяну Баранову - сообщницу обвиняемой в мошенничестве главы религиозной секты "Орден пути" Гайвы Тихомировой, информирует объединенная пресс-служба судов города.По данным пресс-службы, Баранова работала вместе с Тихомировой в религиозной секте "Орден пути". Женщины убедили жителя Петербурга в необходимости совершения религиозного обряда по установке защитного купола за 20 тысяч евро, еще одному потерпевшему они провели этот же обряд за 34 тысячи евро.Тихомирову арестовали в феврале, ее обвиняют в нескольких эпизодах мошенничества под видом оказания "магических" услуг на сумму 1,5 миллиона рублей, сообщала пресс-служба регионального ГУМВД.По данным полиции, Тихомирова в 2006 году создала общество эзотерической направленности, которое проводит платные психологические консультации и тренинги. В ходе расследования выяснилось, что учеником мистического ордена может стать человек только с высшим образованием, который должен приобрести у лидеров "защитный купол" стоимостью до 20 тысяч евро. По версии следствия, к незаконной деятельности могут быть причастны восемь человек.
https://ria.ru/20200525/1571929178.html
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санкт-петербург, происшествия

В Петербурге религиозная секта продавала жителям "защитные купола"

17:02 19.08.2020
650
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПетербург
Петербург
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Петербург. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Московский районный суд Петербурга арестовал Татьяну Баранову - сообщницу обвиняемой в мошенничестве главы религиозной секты "Орден пути" Гайвы Тихомировой, информирует объединенная пресс-служба судов города.
"Суд избрал Барановой меру пресечения в виде ареста по 24 сентября", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, Баранова работала вместе с Тихомировой в религиозной секте "Орден пути". Женщины убедили жителя Петербурга в необходимости совершения религиозного обряда по установке защитного купола за 20 тысяч евро, еще одному потерпевшему они провели этот же обряд за 34 тысячи евро.
Тихомирову арестовали в феврале, ее обвиняют в нескольких эпизодах мошенничества под видом оказания "магических" услуг на сумму 1,5 миллиона рублей, сообщала пресс-служба регионального ГУМВД.
По данным полиции, Тихомирова в 2006 году создала общество эзотерической направленности, которое проводит платные психологические консультации и тренинги. В ходе расследования выяснилось, что учеником мистического ордена может стать человек только с высшим образованием, который должен приобрести у лидеров "защитный купол" стоимостью до 20 тысяч евро. По версии следствия, к незаконной деятельности могут быть причастны восемь человек.
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