https://ria.ru/20200819/1575995854.html

В Петербурге религиозная секта продавала жителям "защитные купола"

Московский районный суд Петербурга арестовал Татьяну Баранову - сообщницу обвиняемой в мошенничестве главы религиозной секты "Орден пути" Гайвы Тихомировой,... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T17:02

2020-08-19T17:02

2020-08-19T17:02

санкт-петербург

происшествия

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг – РИА Новости.</strong> Московский районный суд <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурга</a> арестовал Татьяну Баранову - сообщницу обвиняемой в мошенничестве главы религиозной секты "Орден пути" Гайвы Тихомировой, информирует объединенная пресс-служба судов города.По данным пресс-службы, Баранова работала вместе с Тихомировой в религиозной секте "Орден пути". Женщины убедили жителя Петербурга в необходимости совершения религиозного обряда по установке защитного купола за 20 тысяч евро, еще одному потерпевшему они провели этот же обряд за 34 тысячи евро.Тихомирову арестовали в феврале, ее обвиняют в нескольких эпизодах мошенничества под видом оказания "магических" услуг на сумму 1,5 миллиона рублей, сообщала пресс-служба регионального ГУМВД.По данным полиции, Тихомирова в 2006 году создала общество эзотерической направленности, которое проводит платные психологические консультации и тренинги. В ходе расследования выяснилось, что учеником мистического ордена может стать человек только с высшим образованием, который должен приобрести у лидеров "защитный купол" стоимостью до 20 тысяч евро. По версии следствия, к незаконной деятельности могут быть причастны восемь человек.

https://ria.ru/20200525/1571929178.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200218/1564942478.html

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санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, происшествия