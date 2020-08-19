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Twitter перестал выдавать аккаунт RT в поиске
Twitter перестал выдавать аккаунт RT в поиске, сообщается на сайте телеканала. РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T16:25
2020-08-19T18:16
телеканал rt
twitter
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank">Twitter</a> перестал выдавать аккаунт <a href="https://ria.ru/organization_telekanal_RT/" target="_blank">RT</a> в поиске, сообщается на сайте телеканала.Ранее компания Twitter сообщила, что начнет маркировать страницы СМИ, которые находятся под контролем властей, а также аккаунты властей постоянных членов Совбеза ООН, основных государственных чиновников, в том числе глав МИД, послов, официальных представителей и главных дипломатических лидеров. При этом личные аккаунты глав государств маркироваться не будут.Сообщалось, что специальная маркировка "Правительственная учетная запись, Россия" появилась на аккаунтах президента России, правительства и зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева. В официальном Twitter-аккаунте МИД России также появилась надпись "Правительственная учетная запись, Россия", как и на странице постпредства России при ООН. Такая же маркировка теперь на официальных страницах Совфеда и Госдумы, посольств России во Франции, Великобритании и США. К примеру, у посольства России в Испании и посольства России в Белоруссии значка нет.На страницах РИА Новости, Р-спорт, пресс-центра МИА "Россия сегодня", "Вести" и "Вести FM", RT, личной странице главреда RT, МИА "Россия сегодня" и ряда других СМИ маркировка — "Государственное издание, Россия". Ранее в пресс-службе МИА "Россия сегодня" заявили, что медиахолдинг следит за развитием ситуации и ожидает, что компания во избежание обвинений в двойных стандартах будет аналогичным образом поступать в отношении западных СМИ.
https://ria.ru/20200720/1574619050.html
https://ria.ru/20200710/1574129772.html
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2020
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телеканал rt, twitter, в мире

Twitter перестал выдавать аккаунт RT в поиске

16:25 19.08.2020 (обновлено: 18:16 19.08.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛоготип телеканала RT
Логотип телеканала RT
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Логотип телеканала RT. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Twitter перестал выдавать аккаунт RT в поиске, сообщается на сайте телеканала.
Ранее компания Twitter сообщила, что начнет маркировать страницы СМИ, которые находятся под контролем властей, а также аккаунты властей постоянных членов Совбеза ООН, основных государственных чиновников, в том числе глав МИД, послов, официальных представителей и главных дипломатических лидеров. При этом личные аккаунты глав государств маркироваться не будут.
Логотип телеканала RT
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"Социальная сеть Twitter перестала выдавать аккаунт RT в поиске, если пользователь ранее не был подписан на него. Если набрать строчку из сообщения телеканала в Twitter полностью, результата также не будет", — говорится в сообщении.

Сообщалось, что специальная маркировка "Правительственная учетная запись, Россия" появилась на аккаунтах президента России, правительства и зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева. В официальном Twitter-аккаунте МИД России также появилась надпись "Правительственная учетная запись, Россия", как и на странице постпредства России при ООН. Такая же маркировка теперь на официальных страницах Совфеда и Госдумы, посольств России во Франции, Великобритании и США. К примеру, у посольства России в Испании и посольства России в Белоруссии значка нет.
На страницах РИА Новости, Р-спорт, пресс-центра МИА "Россия сегодня", "Вести" и "Вести FM", RT, личной странице главреда RT, МИА "Россия сегодня" и ряда других СМИ маркировка — "Государственное издание, Россия". Ранее в пресс-службе МИА "Россия сегодня" заявили, что медиахолдинг следит за развитием ситуации и ожидает, что компания во избежание обвинений в двойных стандартах будет аналогичным образом поступать в отношении западных СМИ.
Офис телеканала RT
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171810609
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