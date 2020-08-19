https://ria.ru/20200819/1575992392.html
Россия выразила Норвегии протест из-за задержания дипломата
Москва выражает Осло протест из-за необоснованного задержания в Норвегии заместителя торгового представителя России, заявило российское посольство. РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T16:15
2020-08-19T16:15
2020-08-19T17:40
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
москва
норвегия
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москва</a> выражает Осло протест из-за необоснованного задержания в <a href="http://ria.ru/location_Norway/" target="_blank">Норвегии</a> заместителя торгового представителя России, заявило российское посольство. Представители посольства подчеркнули, что "свои выводы в России, конечно, сделают".Ранее Служба безопасности полиции Норвегии (PST) сообщила об аресте 50-летнего мужчины, которого подозревают в разглашении государственной тайны: якобы он встречался с "российским разведчиком" и передал ему сведения, которые "могут навредить фундаментальным интересам <a href="http://ria.ru/location_Norway/" target="_blank">Норвегии</a>". Норвежцу грозит до 15 лет тюрьмы.Позже информацию подтвердили в министерстве. По их данным, россиянин, чье имя не называется, работал в торговом отделе посольства и совершил действия, "несовместимые с дипломатическим статусом". Ожидается, что объявленный персоной нон-грата дипломат покинет королевство до конца недели.При этом в посольстве напомнили, что сертификационная компания DNV GL, в которой работает арестованный норвежский гражданин, имеет многолетний опыт сотрудничества с российскими фирмами и ведомствами, отвечающими за нефтегазодобычу, судостроение и крупные инфраструктурные проекты.Первый зампред комитета <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Dzhabarov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Джабаров</a> заявил РИА Новости, что Россия зеркально ответит на высылку российского дипломата. По его мнению, в Осло приняли решение о высылке по указке <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>.
https://ria.ru/20200607/1572593336.html
https://ria.ru/20180330/1517627041.html
Юрий .
Сейчас плакущая Маша объяснит, что это плохо
175
михаил петров
если выслали значит есть за что не просто так есть доказательства
155
24
россия
москва
норвегия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, норвегия, в мире