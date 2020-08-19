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Россия выразила Норвегии протест из-за задержания дипломата
Москва выражает Осло протест из-за необоснованного задержания в Норвегии заместителя торгового представителя России, заявило российское посольство. РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T16:15
2020-08-19T17:40
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
москва
норвегия
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москва</a> выражает Осло протест из-за необоснованного задержания в <a href="http://ria.ru/location_Norway/" target="_blank">Норвегии</a> заместителя торгового представителя России, заявило российское посольство. Представители посольства подчеркнули, что "свои выводы в России, конечно, сделают".Ранее Служба безопасности полиции Норвегии (PST) сообщила об аресте 50-летнего мужчины, которого подозревают в разглашении государственной тайны: якобы он встречался с "российским разведчиком" и передал ему сведения, которые "могут навредить фундаментальным интересам <a href="http://ria.ru/location_Norway/" target="_blank">Норвегии</a>". Норвежцу грозит до 15 лет тюрьмы.Позже информацию подтвердили в министерстве. По их данным, россиянин, чье имя не называется, работал в торговом отделе посольства и совершил действия, "несовместимые с дипломатическим статусом". Ожидается, что объявленный персоной нон-грата дипломат покинет королевство до конца недели.При этом в посольстве напомнили, что сертификационная компания DNV GL, в которой работает арестованный норвежский гражданин, имеет многолетний опыт сотрудничества с российскими фирмами и ведомствами, отвечающими за нефтегазодобычу, судостроение и крупные инфраструктурные проекты.Первый зампред комитета <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Dzhabarov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Джабаров</a> заявил РИА Новости, что Россия зеркально ответит на высылку российского дипломата. По его мнению, в Осло приняли решение о высылке по указке <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>.
https://ria.ru/20200607/1572593336.html
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россия
москва
норвегия
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, норвегия, в мире

Россия выразила Норвегии протест из-за задержания дипломата

16:15 19.08.2020 (обновлено: 17:40 19.08.2020)
28984
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкГорода мира. Осло
Города мира. Осло
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Москва выражает Осло протест из-за необоснованного задержания в Норвегии заместителя торгового представителя России, заявило российское посольство.

"Его обыскали, не предоставили возможность связаться с посольством или вызвать к месту инцидента сотрудника консульского отдела. Нами заявлен протест МИД Норвегии в связи с нарушением статуса дипломата", — говорится в комментарии диппредставительства, опубликованного на фейсбук-странице российского Министерства иностранных дел.

Представители посольства подчеркнули, что "свои выводы в России, конечно, сделают".
Ранее Служба безопасности полиции Норвегии (PST) сообщила об аресте 50-летнего мужчины, которого подозревают в разглашении государственной тайны: якобы он встречался с "российским разведчиком" и передал ему сведения, которые "могут навредить фундаментальным интересам Норвегии". Норвежцу грозит до 15 лет тюрьмы.
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Позже информацию подтвердили в министерстве. По их данным, россиянин, чье имя не называется, работал в торговом отделе посольства и совершил действия, "несовместимые с дипломатическим статусом". Ожидается, что объявленный персоной нон-грата дипломат покинет королевство до конца недели.
При этом в посольстве напомнили, что сертификационная компания DNV GL, в которой работает арестованный норвежский гражданин, имеет многолетний опыт сотрудничества с российскими фирмами и ведомствами, отвечающими за нефтегазодобычу, судостроение и крупные инфраструктурные проекты.
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил РИА Новости, что Россия зеркально ответит на высылку российского дипломата. По его мнению, в Осло приняли решение о высылке по указке США.
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25896465236
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РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МоскваНорвегияВ мире
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