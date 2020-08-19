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Осло надеется, что высылка дипломата не повлияет на отношения с Россией
Осло надеется, что высылка российского дипломата, которого подозревают в контактах с норвежским "шпионом", не отразится на ходе развития межгосударственных... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T16:04
2020-08-19T16:04
россия
владимир джабаров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид норвегии
москва
осло
норвегия
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Осло надеется, что высылка российского дипломата, которого подозревают в контактах с норвежским "шпионом", не отразится на ходе развития межгосударственных отношений России и Норвегии, заявила в среду глава департамента коммуникаций норвежского МИД Трюде Маасейде.Министерство иностранных дел Норвегии ранее подтвердило РИА Новости, что один из дипломатов посольства РФ был объявлен персоной нон грата, и ему предстоит покинуть страну, добавив, что глава российской дипмиссии в <a href="http://ria.ru/location_Oslo/" target="_blank" data-auto="true">Осло</a> Теймураз Рамишвили был проинформирован об этом решении. Имя дипломата не называется."Норвегия активно сотрудничает с Россией в ряде отраслей. Это сотрудничество по-прежнему остается в силе", - сказала высокопоставленный дипломат в беседе с телерадиокорпорацией NRK.При этом она подчеркнула: в Осло "не желают, чтобы эта высылка повлияла на общее развитие отношений с Россией".Маасейде также сообщила, что королевство пока не получало официальной реакции на эти события от российской стороны.Служба безопасности полиции <a href="http://ria.ru/location_Norway/" target="_blank" data-auto="true">Норвегии</a> (PST) ранее сообщила об аресте 50-летнего мужчины, подозреваемого в передаче государственной тайны, который якобы встречался с "российским разведчиком". Согласно этим данным, его задержали в Осло 15 августа. Ему вменяется передача иностранному государству информации, которая "может навредить фундаментальным интересам Норвегии". По этому обвинению ему может грозить до 15 лет тюрьмы.Как заявил РИА Новости первый зампред комитета <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Dzhabarov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Джабаров</a>, Россия, без сомнений, зеркально ответит на высылку российского дипломата из Норвегии. Он также считает, что Осло принял решение о высылке по указке <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>.
https://ria.ru/20200819/1575985175.html
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россия
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россия, владимир джабаров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид норвегии, москва, осло, норвегия, сша, в мире

Осло надеется, что высылка дипломата не повлияет на отношения с Россией

16:04 19.08.2020
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© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Баранов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Осло надеется, что высылка российского дипломата, которого подозревают в контактах с норвежским "шпионом", не отразится на ходе развития межгосударственных отношений России и Норвегии, заявила в среду глава департамента коммуникаций норвежского МИД Трюде Маасейде.
Министерство иностранных дел Норвегии ранее подтвердило РИА Новости, что один из дипломатов посольства РФ был объявлен персоной нон грата, и ему предстоит покинуть страну, добавив, что глава российской дипмиссии в Осло Теймураз Рамишвили был проинформирован об этом решении. Имя дипломата не называется.
Здание МИД России
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"Норвегия активно сотрудничает с Россией в ряде отраслей. Это сотрудничество по-прежнему остается в силе", - сказала высокопоставленный дипломат в беседе с телерадиокорпорацией NRK.
При этом она подчеркнула: в Осло "не желают, чтобы эта высылка повлияла на общее развитие отношений с Россией".
Маасейде также сообщила, что королевство пока не получало официальной реакции на эти события от российской стороны.
Служба безопасности полиции Норвегии (PST) ранее сообщила об аресте 50-летнего мужчины, подозреваемого в передаче государственной тайны, который якобы встречался с "российским разведчиком". Согласно этим данным, его задержали в Осло 15 августа. Ему вменяется передача иностранному государству информации, которая "может навредить фундаментальным интересам Норвегии". По этому обвинению ему может грозить до 15 лет тюрьмы.
Как заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, Россия, без сомнений, зеркально ответит на высылку российского дипломата из Норвегии. Он также считает, что Осло принял решение о высылке по указке США.
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РоссияВладимир ДжабаровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД НорвегииМоскваОслоНорвегияСШАВ мире
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