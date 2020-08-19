https://ria.ru/20200819/1575990808.html

Внешнеторговый оборот Пензенской области вырос на 25%

Внешнеторговый оборот Пензенской области в январе-июне текущего года увеличился по сравнению с первым полугодием 2019 года на 25,3% - до 284,8 миллиона... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T15:48

2020-08-19T15:48

2020-08-19T15:48

пензенская область

иван белозерцев

пензенская область

экономика

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<strong>ПЕНЗА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Внешнеторговый оборот <a href="http://ria.ru/location_Penzenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Пензенской области</a> в январе-июне текущего года увеличился по сравнению с первым полугодием 2019 года на 25,3% - до 284,8 миллиона долларов, сообщила пресс-служба правительства региона.Губернатор <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Belozercev/" target="_blank" data-auto="true">Иван Белозерцев</a> в среду на встрече с руководителями предприятий региона в формате делового завтрака отметил, что область в сложных условиях текущего года значительно увеличила объем экспорта."Я испытываю чувство гордости за то, что у нас в регионе есть такие предприятия, есть такие руководители, которые не стоят на месте. Вы всегда стремитесь двигаться вперед, используете передовые технологии, создаете новые рабочие места, инвестируете в развитие предприятий, выпуская конкурентоспособную продукцию, которая востребована не только в регионах РФ, но и за границей", - добавил глава региона.Он отметил, что развитие российского несырьевого экспорта - одна из стратегических задач, поставленных президентом РФ. "Считаю, что, объединив усилия, мы можем значительно улучшить экономические показатели нашего региона", - сказал губернатор.

https://ria.ru/20200812/1575709456.html

https://ria.ru/20200811/1575647525.html

пензенская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван белозерцев, пензенская область, экономика