https://ria.ru/20200819/1575990808.html
Внешнеторговый оборот Пензенской области вырос на 25%
Внешнеторговый оборот Пензенской области в январе-июне текущего года увеличился по сравнению с первым полугодием 2019 года на 25,3% - до 284,8 миллиона... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T15:48
2020-08-19T15:48
2020-08-19T15:48
пензенская область
иван белозерцев
пензенская область
экономика
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<strong>ПЕНЗА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Внешнеторговый оборот <a href="http://ria.ru/location_Penzenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Пензенской области</a> в январе-июне текущего года увеличился по сравнению с первым полугодием 2019 года на 25,3% - до 284,8 миллиона долларов, сообщила пресс-служба правительства региона.Губернатор <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Belozercev/" target="_blank" data-auto="true">Иван Белозерцев</a> в среду на встрече с руководителями предприятий региона в формате делового завтрака отметил, что область в сложных условиях текущего года значительно увеличила объем экспорта."Я испытываю чувство гордости за то, что у нас в регионе есть такие предприятия, есть такие руководители, которые не стоят на месте. Вы всегда стремитесь двигаться вперед, используете передовые технологии, создаете новые рабочие места, инвестируете в развитие предприятий, выпуская конкурентоспособную продукцию, которая востребована не только в регионах РФ, но и за границей", - добавил глава региона.Он отметил, что развитие российского несырьевого экспорта - одна из стратегических задач, поставленных президентом РФ. "Считаю, что, объединив усилия, мы можем значительно улучшить экономические показатели нашего региона", - сказал губернатор.
https://ria.ru/20200812/1575709456.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иван белозерцев, пензенская область, экономика
ПЕНЗА, 19 авг - РИА Новости.
Внешнеторговый оборот Пензенской области
в январе-июне текущего года увеличился по сравнению с первым полугодием 2019 года на 25,3% - до 284,8 миллиона долларов, сообщила пресс-служба правительства региона.
"В январе-июне 2020 года внешнеторговый оборот Пензенской области увеличился на 25,3%, превысив 284,8 миллиона долларов. Экспорт увеличился на 44,2% и составил 150,9 миллиона долларов", - говорится в сообщении.
Губернатор Иван Белозерцев
в среду на встрече с руководителями предприятий региона в формате делового завтрака отметил, что область в сложных условиях текущего года значительно увеличила объем экспорта.
"В сложных условиях 2020 года Пензенской области удалось значительно увеличить объем экспортных поставок. В 75 раз вырос экспорт средств наземного транспорта, на восемь с лишним процентов увеличился экспорт мебели. На 50% вырос экспорт устройств для автоматического регулирования, на треть - отгрузка лекарств. Хорошие внешнеторговые показатели и в других отраслях", - цитирует Белозерцева пресс-служба.
"Я испытываю чувство гордости за то, что у нас в регионе есть такие предприятия, есть такие руководители, которые не стоят на месте. Вы всегда стремитесь двигаться вперед, используете передовые технологии, создаете новые рабочие места, инвестируете в развитие предприятий, выпуская конкурентоспособную продукцию, которая востребована не только в регионах РФ, но и за границей", - добавил глава региона.
Он отметил, что развитие российского несырьевого экспорта - одна из стратегических задач, поставленных президентом РФ. "Считаю, что, объединив усилия, мы можем значительно улучшить экономические показатели нашего региона", - сказал губернатор.