https://ria.ru/20200819/1575989453.html

Лукашенко дал поручения правительству

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству обеспечить работу предприятий, не бросать их руководителей "один на один толпой", передает... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T15:28

2020-08-19T15:28

2020-08-19T15:28

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> поручил правительству обеспечить работу предприятий, не бросать их руководителей "один на один толпой", передает <a href="https://sputnik.by/politics/20200819/1045505589/Granitsy-besporyadki-i-rabotniki-gosTV-Lukashenko-narezal-zadachi-na-Sovbeze.html" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>.Глава государства поручил правительству обеспечить реализацию и контроль его поручений по бесперебойному функционированию предприятий. По словам президента, необходимо оказать поддержку руководителям предприятий в организации производственного процесса."Обязательно надо это сделать. Не надо бросать руководителей один на один с той толпой, которая порой сидит на проходной, мешает людям работать. Ну и внутри же предприятий есть определенный круг людей. Мы не должны нагнетать в трудовых коллективах обстановку. Но, тем не менее: хочешь работать - работай (как я уже говорил), не хочешь - за ворота, не мешай работать другим. Но возврата потом обратно на это предприятие быть не должно. У нас в очереди стоят люди на предприятия. Да и избыточной численности на любом предприятии, которое сегодня на слуху, огромное количество", - добавил Лукашенко.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200819/1575977078.html

https://ria.ru/20200819/1575982837.html

Александр Аникин //избыточной численности на любом предприятии, которое сегодня на слуху, огромное количество// Ну вот и намитингувалы хлопцы. 10

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире