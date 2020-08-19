Лукашенко дал поручения правительству
1275
© AP Photo / BelTA/Andrei Stasevich, Pool PhotoПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
© AP Photo / BelTA/Andrei Stasevich, Pool Photo
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству обеспечить работу предприятий, не бросать их руководителей "один на один толпой", передает Sputnik Беларусь.
Глава государства поручил правительству обеспечить реализацию и контроль его поручений по бесперебойному функционированию предприятий.
"Надо сказать, что здесь работа и руководителями, и правительством проведена большая, и есть хорошие результаты. Но расслабляться нельзя", - заявил Лукашенко.
По словам президента, необходимо оказать поддержку руководителям предприятий в организации производственного процесса.
"Обязательно надо это сделать. Не надо бросать руководителей один на один с той толпой, которая порой сидит на проходной, мешает людям работать. Ну и внутри же предприятий есть определенный круг людей. Мы не должны нагнетать в трудовых коллективах обстановку. Но, тем не менее: хочешь работать - работай (как я уже говорил), не хочешь - за ворота, не мешай работать другим. Но возврата потом обратно на это предприятие быть не должно. У нас в очереди стоят люди на предприятия. Да и избыточной численности на любом предприятии, которое сегодня на слуху, огромное количество", - добавил Лукашенко.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>