Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200819/1575989453.html
Лукашенко дал поручения правительству
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству обеспечить работу предприятий, не бросать их руководителей "один на один толпой", передает... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T15:28
2020-08-19T15:28
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575948932_0:0:3069:1727_1400x0_80_0_0_e3371ccf76e027b7be4740255e18fc0f.jpg
<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> поручил правительству обеспечить работу предприятий, не бросать их руководителей "один на один толпой", передает <a href="https://sputnik.by/politics/20200819/1045505589/Granitsy-besporyadki-i-rabotniki-gosTV-Lukashenko-narezal-zadachi-na-Sovbeze.html" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>.Глава государства поручил правительству обеспечить реализацию и контроль его поручений по бесперебойному функционированию предприятий. По словам президента, необходимо оказать поддержку руководителям предприятий в организации производственного процесса."Обязательно надо это сделать. Не надо бросать руководителей один на один с той толпой, которая порой сидит на проходной, мешает людям работать. Ну и внутри же предприятий есть определенный круг людей. Мы не должны нагнетать в трудовых коллективах обстановку. Но, тем не менее: хочешь работать - работай (как я уже говорил), не хочешь - за ворота, не мешай работать другим. Но возврата потом обратно на это предприятие быть не должно. У нас в очереди стоят люди на предприятия. Да и избыточной численности на любом предприятии, которое сегодня на слуху, огромное количество", - добавил Лукашенко.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200819/1575977078.html
https://ria.ru/20200819/1575982837.html
//избыточной численности на любом предприятии, которое сегодня на слуху, огромное количество// Ну вот и намитингувалы хлопцы.
10
1
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575948932_338:0:3069:2048_1400x0_80_0_0_0a7dfc09b92fd981da113f9a091fa16c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко дал поручения правительству

15:28 19.08.2020
1275
© AP Photo / BelTA/Andrei Stasevich, Pool PhotoПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© AP Photo / BelTA/Andrei Stasevich, Pool Photo
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству обеспечить работу предприятий, не бросать их руководителей "один на один толпой", передает Sputnik Беларусь.
Глава государства поручил правительству обеспечить реализацию и контроль его поручений по бесперебойному функционированию предприятий.
"Надо сказать, что здесь работа и руководителями, и правительством проведена большая, и есть хорошие результаты. Но расслабляться нельзя", - заявил Лукашенко.
По словам президента, необходимо оказать поддержку руководителям предприятий в организации производственного процесса.
Александр Лукашенко
Вчера, 12:26Протесты в Белоруссии
Лукашенко пообещал разобраться с митингующими у заводов
"Обязательно надо это сделать. Не надо бросать руководителей один на один с той толпой, которая порой сидит на проходной, мешает людям работать. Ну и внутри же предприятий есть определенный круг людей. Мы не должны нагнетать в трудовых коллективах обстановку. Но, тем не менее: хочешь работать - работай (как я уже говорил), не хочешь - за ворота, не мешай работать другим. Но возврата потом обратно на это предприятие быть не должно. У нас в очереди стоят люди на предприятия. Да и избыточной численности на любом предприятии, которое сегодня на слуху, огромное количество", - добавил Лукашенко.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Общегражданский марш За свободу в Минске
Вчера, 13:54Протесты в Белоруссии
Помощник Лукашенко назвал сумму ущерба от протестов
50211112
Обсудить 1
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
//избыточной численности на любом предприятии, которое сегодня на слуху, огромное количество// Ну вот и намитингувалы хлопцы.
19 августа, 15:36
Александр Аникин
810100
Рекомендуем
Депутат Олег Гайдукевич на заседании Палаты представителей парламента Белоруссии
В Белоруссии создали "народно-патриотическое движение"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко дал поручения МИД и силовикам
Митинг белорусской оппозиции в Брюсселе, Бельгия
У здания Еврокомиссии прошла акция белорусской оппозиции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко поручил усилить охрану границ Белоруссии
Флаги России и Белоруссии
Помощник Лукашенко оценил последствия выхода из Союзного государства
Участники акции протеста на площади Независимости в Минске
"Майдан не состоялся": Пушков предрек новую фазу протестов в Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии открытия Ржевского мемориала
Песков объяснил частые звонки Лукашенко Путину
Канцлер Германии Ангела Меркель
Лукашенко отказался разговаривать с Меркель
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Корабли ВМФ взяли под охрану строящие "Северный поток — 2" суда
Предприятие Беларуськалий в Солигорске
Лукашенко ожидает поддержки от "Беларуськалия", заявил его помощник
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков высказался об участии россиян в акциях протеста в Белоруссии
Александр Лукашенко на митинге в свою поддержку в Минске
В ЦИК Белоруссии назвали сроки инаугурации Лукашенко
Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане после реставрации
Артемий Лебедев назвал "Родину-мать" уродской
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
К делу Ефремова приобщили отзыв эксперта о повлиявшем на ДТП спутнике
Вывеска над входом в здание белорусского государственного концерна Белнефтехим в Минске
В "Белнефтехиме" рассказали о настроениях рабочих на предприятиях
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:28Дегтярев обратился к представителям политических партий
04:10Врач назвал тех, кто не получит вакцину от COVID-19
04:05Эксперт рассказал о новых функциях в операционных системах iOS и Android
04:00Стало известно, на что рассчитывают жители Мали после мятежа военных
03:43Рэйчел Вайс снимется в ремейке триллера "Связанные насмерть", пишут СМИ
03:33В концерне "Калашников" раскрыли заказ новейшего оружия от Минобороны
03:18В России предложили ужесточить наказание для шумных мотоциклистов
03:09Эксперт объяснил, как узнать, где вы находитесь, если смартфон выключен
03:08Одной группе автомобилей могут разрешить ездить по "выделенке"
03:04Реку в Комсомольске-на-Амуре загрязнили нефтепродуктами
02:56В Калифорнии разбился вертолет
02:15Описана взаимосвязь денег и счастья
02:15Вице-премьер России Хуснуллин сделал прививку от коронавируса
02:10Эксперт рассказал, на звонки с каких номеров нельзя отвечать
02:07Израильские танки ударили по военным постам в секторе Газа
02:01Пушков обвинил Литву в желании свергнуть Лукашенко
01:41Помпео пригрозил России ответом за несогласие с санкциями против Ирана
01:26Госдеп объявил о скором возврате санкций США против Ирана
01:24Каракас нашел сходство в атаках на Белоруссию и Венесуэлу
01:07На Украине сообщили о новых участках для разведения сил в Донбассе
Лента новостейМолния