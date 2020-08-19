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В Осло не комментируют, какой закон нарушил российский дипломат
Министерство иностранных дел Норвегии отказалось прокомментировать РИА Новости, какие конкретно из законов королевства нарушил дипломат посольства РФ, которого... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T15:20
2020-08-19T16:50
россия
владимир джабаров
мид норвегии
москва
осло
норвегия
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Министерство иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Norway/" target="_blank">Норвегии </a>отказалось прокомментировать РИА Новости, какие конкретно из законов королевства нарушил дипломат посольства РФ, которого Осло решил выслать из страны на фоне "шпионского" скандала.Ранее глава департамента коммуникаций <a href="http://ria.ru/organization_MID_Norvegii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Норвегии</a> Трюде Маасейде заявил телерадиокорпорации NRK, что дипломатическое ведомство королевства приняло решение выслать одного из российских дипломатов после того, как тот якобы контактировал с норвежским "шпионом". Отмечалось, что имя высылаемого дипломата не будет публиковаться, но указывалось, что тот работал в торговом отделе посольства РФ."По данному вопросу мы предлагаем вам обратиться в Службу безопасности полиции Норвегии", - сказали агентству по телефону в пресс-службе МИД королевства, отвечая на вопрос о том, какие конкретно законы, по мнению <a href="http://ria.ru/location_Oslo/" target="_blank" data-auto="true">Осло</a>, были нарушены дипломатом.В посольстве РФ в Осло ранее отказались комментировать РИА Новости информацию о возможной высылке одного из дипломатов РФ.Служба безопасности полиции Норвегии (PST) ранее сообщила об аресте 50-летнего мужчины, подозреваемого в передаче государственной тайны, который якобы встречался с "российским разведчиком". Согласно этим данным, его задержали в Осло 15 августа. Ему вменяется передача иностранному государству информации, которая "может навредить фундаментальным интересам Норвегии". По этому обвинению ему может грозить до 15 лет тюрьмы.Как заявил РИА Новости первый зампред комитета <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Dzhabarov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Джабаров</a>, Россия, без сомнений, зеркально ответит на высылку российского дипломата из Норвегии. Он также считает, что Осло принял решение о высылке по указке <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>.
https://ria.ru/20200819/1575985175.html
https://ria.ru/20200811/1575642538.html
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россия
москва
осло
норвегия
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россия, владимир джабаров, мид норвегии, москва, осло, норвегия, сша, в мире

В Осло не комментируют, какой закон нарушил российский дипломат

15:20 19.08.2020 (обновлено: 16:50 19.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир БарановЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Баранов
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Министерство иностранных дел Норвегии отказалось прокомментировать РИА Новости, какие конкретно из законов королевства нарушил дипломат посольства РФ, которого Осло решил выслать из страны на фоне "шпионского" скандала.
Ранее глава департамента коммуникаций МИД Норвегии Трюде Маасейде заявил телерадиокорпорации NRK, что дипломатическое ведомство королевства приняло решение выслать одного из российских дипломатов после того, как тот якобы контактировал с норвежским "шпионом". Отмечалось, что имя высылаемого дипломата не будет публиковаться, но указывалось, что тот работал в торговом отделе посольства РФ.
Здание МИД России
Вчера, 14:29
Случаи высылки российских дипломатов из разных стран в 2011-2020 годах
"По данному вопросу мы предлагаем вам обратиться в Службу безопасности полиции Норвегии", - сказали агентству по телефону в пресс-службе МИД королевства, отвечая на вопрос о том, какие конкретно законы, по мнению Осло, были нарушены дипломатом.
В посольстве РФ в Осло ранее отказались комментировать РИА Новости информацию о возможной высылке одного из дипломатов РФ.
Служба безопасности полиции Норвегии (PST) ранее сообщила об аресте 50-летнего мужчины, подозреваемого в передаче государственной тайны, который якобы встречался с "российским разведчиком". Согласно этим данным, его задержали в Осло 15 августа. Ему вменяется передача иностранному государству информации, которая "может навредить фундаментальным интересам Норвегии". По этому обвинению ему может грозить до 15 лет тюрьмы.
Как заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, Россия, без сомнений, зеркально ответит на высылку российского дипломата из Норвегии. Он также считает, что Осло принял решение о высылке по указке США.
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РоссияВладимир ДжабаровМИД НорвегииМоскваОслоНорвегияСШАВ мире
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