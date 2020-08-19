https://ria.ru/20200819/1575988878.html

В Осло не комментируют, какой закон нарушил российский дипломат

Министерство иностранных дел Норвегии отказалось прокомментировать РИА Новости, какие конкретно из законов королевства нарушил дипломат посольства РФ, которого... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T15:20

2020-08-19T15:20

2020-08-19T16:50

россия

владимир джабаров

мид норвегии

москва

осло

норвегия

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571640315_0:0:3016:1696_1400x0_80_0_0_e1288fcae5450dec19d8990870df7f04.jpg

<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Министерство иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Norway/" target="_blank">Норвегии </a>отказалось прокомментировать РИА Новости, какие конкретно из законов королевства нарушил дипломат посольства РФ, которого Осло решил выслать из страны на фоне "шпионского" скандала.Ранее глава департамента коммуникаций <a href="http://ria.ru/organization_MID_Norvegii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Норвегии</a> Трюде Маасейде заявил телерадиокорпорации NRK, что дипломатическое ведомство королевства приняло решение выслать одного из российских дипломатов после того, как тот якобы контактировал с норвежским "шпионом". Отмечалось, что имя высылаемого дипломата не будет публиковаться, но указывалось, что тот работал в торговом отделе посольства РФ."По данному вопросу мы предлагаем вам обратиться в Службу безопасности полиции Норвегии", - сказали агентству по телефону в пресс-службе МИД королевства, отвечая на вопрос о том, какие конкретно законы, по мнению <a href="http://ria.ru/location_Oslo/" target="_blank" data-auto="true">Осло</a>, были нарушены дипломатом.В посольстве РФ в Осло ранее отказались комментировать РИА Новости информацию о возможной высылке одного из дипломатов РФ.Служба безопасности полиции Норвегии (PST) ранее сообщила об аресте 50-летнего мужчины, подозреваемого в передаче государственной тайны, который якобы встречался с "российским разведчиком". Согласно этим данным, его задержали в Осло 15 августа. Ему вменяется передача иностранному государству информации, которая "может навредить фундаментальным интересам Норвегии". По этому обвинению ему может грозить до 15 лет тюрьмы.Как заявил РИА Новости первый зампред комитета <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Dzhabarov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Джабаров</a>, Россия, без сомнений, зеркально ответит на высылку российского дипломата из Норвегии. Он также считает, что Осло принял решение о высылке по указке <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>.

https://ria.ru/20200819/1575985175.html

https://ria.ru/20200811/1575642538.html

4

россия

москва

осло

норвегия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир джабаров, мид норвегии, москва, осло, норвегия, сша, в мире