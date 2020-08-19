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Джабаров пообещал зеркальный ответ на высылку дипломата из Норвегии
Россия, без сомнений, зеркально ответит на высылку российского дипломата из Норвегии, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T14:33
2020-08-19T14:41
россия
владимир джабаров
совет федерации рф
норвегия
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Россия, без сомнений, зеркально ответит на высылку российского дипломата из Норвегии, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Dzhabarov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Джабаров</a>.Министерство иностранных дел Норвегии ранее подтвердило РИА Новости, что один из дипломатов посольства РФ был объявлен персоной нон-грата, и ему предстоит покинуть страну, добавив, что глава российской дипмиссии в <a href="http://ria.ru/location_Oslo/" target="_blank" data-auto="true">Осло</a> Теймураз Рамишвили был проинформирован об этом решении"Сомнений нет, Россия, однозначно, ответит на этот шаг зеркально", - сказал Джабаров.Ранее глава департамента коммуникаций <a href="http://ria.ru/organization_MID_Norvegii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Норвегии</a> Трюде Маасейде заявил телерадиокорпорации NRK, что дипломатическое ведомство королевства приняло решение выслать одного из российских дипломатов после того, как тот якобы контактировал с норвежским "шпионом". Отмечалось, что имя высылаемого дипломата не будет публиковаться, но указывалось, что тот работал в торговом отделе посольства РФ.Служба безопасности полиции <a href="http://ria.ru/location_Norway/" target="_blank" data-auto="true">Норвегии</a> (PST) ранее сообщила об аресте 50-летнего мужчины, подозреваемого в передаче государственной тайны, который якобы встречался с "российским разведчиком". Согласно этим данным, его задержали в Осло 15 августа. Ему вменяется передача иностранному государству информации, которая "может навредить фундаментальным интересам Норвегии". По этому обвинению ему может грозить до 15 лет тюрьмы.
https://ria.ru/20200818/1575954542.html
https://ria.ru/20200819/1575931984.html
россия
норвегия
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россия, владимир джабаров, совет федерации рф, норвегия, в мире

Джабаров пообещал зеркальный ответ на высылку дипломата из Норвегии

14:33 19.08.2020 (обновлено: 14:41 19.08.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Россия, без сомнений, зеркально ответит на высылку российского дипломата из Норвегии, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Министерство иностранных дел Норвегии ранее подтвердило РИА Новости, что один из дипломатов посольства РФ был объявлен персоной нон-грата, и ему предстоит покинуть страну, добавив, что глава российской дипмиссии в Осло Теймураз Рамишвили был проинформирован об этом решении
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"Сомнений нет, Россия, однозначно, ответит на этот шаг зеркально", - сказал Джабаров.
Ранее глава департамента коммуникаций МИД Норвегии Трюде Маасейде заявил телерадиокорпорации NRK, что дипломатическое ведомство королевства приняло решение выслать одного из российских дипломатов после того, как тот якобы контактировал с норвежским "шпионом". Отмечалось, что имя высылаемого дипломата не будет публиковаться, но указывалось, что тот работал в торговом отделе посольства РФ.
Служба безопасности полиции Норвегии (PST) ранее сообщила об аресте 50-летнего мужчины, подозреваемого в передаче государственной тайны, который якобы встречался с "российским разведчиком". Согласно этим данным, его задержали в Осло 15 августа. Ему вменяется передача иностранному государству информации, которая "может навредить фундаментальным интересам Норвегии". По этому обвинению ему может грозить до 15 лет тюрьмы.
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