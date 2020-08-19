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Омская область
https://ria.ru/20200819/1575984899.html
В Омской области сохраняется положительная динамика по доходам
Омская область остается среди немногих регионов страны, где пока сохраняется положительная динамика по доходам, рассказал на пресс-конференции глава минфина... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T14:27
2020-08-19T14:27
омская область
омская область
омск
экономика
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<strong>ОМСК, 19 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омская область</a> остается среди немногих регионов страны, где пока сохраняется положительная динамика по доходам, рассказал на пресс-конференции глава минфина Омской области Вадим Чеченко."Динамика по налоговым и неналоговым доходам снижается, но, в отличие от большинства регионов, мы сегодня остаемся среди тех немногих субъектов РФ, кто пока сохраняет положительную динамику", - рассказал журналистам министр финансов Омской области.По словам Чеченко, за семь месяцев текущего года динамика по налоговым и неналоговым доходам составила 103,5% к уровню аналогичного периода прошлого года, при плановом показателе на уровне 104,6%. Как пояснили в пресс-службе регионального минфина, с января по июль 2020 года включительно в бюджет региона поступило 39,9 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов, что на 3,5% (или 1,3 млрд рублей) больше, чем за аналогичный период прошлого года.Положительную динамику по доходам бюджета области удаётся сохранять за счёт акцизов и НДФЛ. Министр признался, что налог на прибыль проседает, вниз идет "упрощенка"."Объективно оценить влияние пандемии на бюджет мы сможем гораздо позже, но предварительная оценка по году следующая: мы не будем в таком минусе, как подавляющее большинство регионов, хотя от плановых назначений, которые были заложены в начале года, мы, конечно, отстанем", - резюмировал Вадим Чеченко.Он добавил, что сокращения расходов не планируется ни по нацпроектам, ни по социальным расходам. Все взятые на себя обязательства областной бюджет выполнит.
https://ria.ru/20200814/1575787872.html
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омская область, омск, экономика

В Омской области сохраняется положительная динамика по доходам

14:27 19.08.2020
136
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСпасская церковь в городе Тара, Омская область
Спасская церковь в городе Тара, Омская область
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ОМСК, 19 авг - РИА Новости. Омская область остается среди немногих регионов страны, где пока сохраняется положительная динамика по доходам, рассказал на пресс-конференции глава минфина Омской области Вадим Чеченко.
"Динамика по налоговым и неналоговым доходам снижается, но, в отличие от большинства регионов, мы сегодня остаемся среди тех немногих субъектов РФ, кто пока сохраняет положительную динамику", - рассказал журналистам министр финансов Омской области.
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По словам Чеченко, за семь месяцев текущего года динамика по налоговым и неналоговым доходам составила 103,5% к уровню аналогичного периода прошлого года, при плановом показателе на уровне 104,6%. Как пояснили в пресс-службе регионального минфина, с января по июль 2020 года включительно в бюджет региона поступило 39,9 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов, что на 3,5% (или 1,3 млрд рублей) больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Положительную динамику по доходам бюджета области удаётся сохранять за счёт акцизов и НДФЛ. Министр признался, что налог на прибыль проседает, вниз идет "упрощенка".
"Объективно оценить влияние пандемии на бюджет мы сможем гораздо позже, но предварительная оценка по году следующая: мы не будем в таком минусе, как подавляющее большинство регионов, хотя от плановых назначений, которые были заложены в начале года, мы, конечно, отстанем", - резюмировал Вадим Чеченко.
Он добавил, что сокращения расходов не планируется ни по нацпроектам, ни по социальным расходам. Все взятые на себя обязательства областной бюджет выполнит.
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