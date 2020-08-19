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ФСИН объяснила, почему Жириновского не пустили в СИЗО к Фургалу
Разрешение на свидание в СИЗО "Лефортово" лидера ЛДПР Владимира Жириновского и экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала должны дать следственные органы, РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T14:25
2020-08-19T14:25
уголовное дело сергея фургала
россия
сергей фургал
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
владимир жириновский
хабаровский край
происшествия
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<strong>МОСКВА, 19 авг – РИА Новости.</strong> Разрешение на свидание в СИЗО "Лефортово" лидера ЛДПР <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Жириновского</a> и экс-губернатора Хабаровского края <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Furgal/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Фургала</a> должны дать следственные органы, сотрудники изолятора действовали в рамках законодательства, сообщает пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_ispolnenija_nakazanijj_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСИН</a> РФ.Ранее Жириновский заявил журналистам, что он и группа депутатов от ЛДПР в среду не смогли встретиться с Фургалом в СИЗО "Лефортово". По словам политика, в СИЗО им сообщили, что камера Фургала пустая, объяснив его отсутствие следственными действиями."Со стороны сотрудников учреждения все предусмотренные законодательством требования были выполнены. В соответствии со статьей 18 федерального закона "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений", встреча с подозреваемым и обвиняемым может быть возможна только на основании письменного разрешения лица или органа, в производстве которых находится уголовное дело", - говорится в сообщении ФСИН.В Минюсте на запрос РИА Новости также отметили, что для свидания в СИЗО необходимо разрешение следователя. При этом в министерстве добавили, что часть 5 статьи 7 федерального закона "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" предусматривает норму, позволяющую депутатам <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> посещать следственные изоляторы без специального разрешения для "осуществления контроля в пределах своей компетенции".Фургала задержали 9 июля сотрудники <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a>, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает. Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> 20 июля отправил его в отставку в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Degtjarev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Дегтярев</a>.
https://ria.ru/20200711/1574176232.html
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уголовное дело сергея фургала, россия, сергей фургал, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), владимир жириновский, хабаровский край, происшествия

ФСИН объяснила, почему Жириновского не пустили в СИЗО к Фургалу

14:25 19.08.2020
3010
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Разрешение на свидание в СИЗО "Лефортово" лидера ЛДПР Владимира Жириновского и экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала должны дать следственные органы, сотрудники изолятора действовали в рамках законодательства, сообщает пресс-служба ФСИН РФ.
Ранее Жириновский заявил журналистам, что он и группа депутатов от ЛДПР в среду не смогли встретиться с Фургалом в СИЗО "Лефортово". По словам политика, в СИЗО им сообщили, что камера Фургала пустая, объяснив его отсутствие следственными действиями.
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"Со стороны сотрудников учреждения все предусмотренные законодательством требования были выполнены. В соответствии со статьей 18 федерального закона "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений", встреча с подозреваемым и обвиняемым может быть возможна только на основании письменного разрешения лица или органа, в производстве которых находится уголовное дело", - говорится в сообщении ФСИН.
В Минюсте на запрос РИА Новости также отметили, что для свидания в СИЗО необходимо разрешение следователя. При этом в министерстве добавили, что часть 5 статьи 7 федерального закона "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" предусматривает норму, позволяющую депутатам Госдумы посещать следственные изоляторы без специального разрешения для "осуществления контроля в пределах своей компетенции".
Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает. Президент России Владимир Путин 20 июля отправил его в отставку в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен Михаил Дегтярев.
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Уголовное дело Сергея ФургалаРоссияСергей ФургалФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Владимир ЖириновскийХабаровский крайПроисшествия
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