https://ria.ru/20200819/1575984727.html

ФСИН объяснила, почему Жириновского не пустили в СИЗО к Фургалу

Разрешение на свидание в СИЗО "Лефортово" лидера ЛДПР Владимира Жириновского и экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала должны дать следственные органы, РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T14:25

2020-08-19T14:25

2020-08-19T14:25

уголовное дело сергея фургала

россия

сергей фургал

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

владимир жириновский

хабаровский край

происшествия

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<strong>МОСКВА, 19 авг – РИА Новости.</strong> Разрешение на свидание в СИЗО "Лефортово" лидера ЛДПР <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Жириновского</a> и экс-губернатора Хабаровского края <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Furgal/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Фургала</a> должны дать следственные органы, сотрудники изолятора действовали в рамках законодательства, сообщает пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_ispolnenija_nakazanijj_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСИН</a> РФ.Ранее Жириновский заявил журналистам, что он и группа депутатов от ЛДПР в среду не смогли встретиться с Фургалом в СИЗО "Лефортово". По словам политика, в СИЗО им сообщили, что камера Фургала пустая, объяснив его отсутствие следственными действиями."Со стороны сотрудников учреждения все предусмотренные законодательством требования были выполнены. В соответствии со статьей 18 федерального закона "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений", встреча с подозреваемым и обвиняемым может быть возможна только на основании письменного разрешения лица или органа, в производстве которых находится уголовное дело", - говорится в сообщении ФСИН.В Минюсте на запрос РИА Новости также отметили, что для свидания в СИЗО необходимо разрешение следователя. При этом в министерстве добавили, что часть 5 статьи 7 федерального закона "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" предусматривает норму, позволяющую депутатам <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> посещать следственные изоляторы без специального разрешения для "осуществления контроля в пределах своей компетенции".Фургала задержали 9 июля сотрудники <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a>, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает. Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> 20 июля отправил его в отставку в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Degtjarev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Дегтярев</a>.

https://ria.ru/20200711/1574176232.html

https://ria.ru/20200804/1575362930.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уголовное дело сергея фургала, россия, сергей фургал, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), владимир жириновский, хабаровский край, происшествия