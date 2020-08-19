https://ria.ru/20200819/1575984678.html

Стало известно, кого больше всех слушали россияне в Spotify

Лидерами по прослушиванию в музыкальном сервисе Spotify после месяца работы в России стали: K-pop группа BTS и российский хип-хоп исполнитель Моргенштерн,... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T15:37

2020-08-19T15:37

2020-08-19T15:47

культура

spotify

музыка

новости культуры

москва

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челябинск

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<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.</strong> Лидерами по прослушиванию в музыкальном сервисе Spotify после месяца работы в России стали: K-pop группа BTS и российский хип-хоп исполнитель Моргенштерн, сообщили РИА Новости в пресс-службе Spotify.Самым прослушиваемым треком за первые 30 дней с момента запуска Spotify в России (начал работать 15 июля) стал трек Cadillac, записанный Моргенштерном и Элджеем и выпущенный в июне. За ним стоит хит Blinding Lights канадского певца The Weeknd (Эйбел Тесфайе) — единственная иностранная композиция в топ-5 самых прослушиваемых треков.Основное число прослушиваний музыки среди российской аудитории в Spotify обеспечили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и Краснодара. Как рассказали в пресс-службе сервиса, Челябинск стал одним из немногих городов, где в топ-5 вошла успокаивающая музыка на ночь.Больше всего прослушиваний зафиксировано в Москве. При этом, в отличие от общероссийского рейтинга артистов, представители музыкального направления K-Pop в Москве оказались менее популярны.Spotify — самый востребованный аудиостриминговый сервис по подписке в мире. Насчитывает более 299 миллионов пользователей, включая 138 миллионов подписчиков Spotify Premium в 92 странах мира.

https://radiosputnik.ria.ru/20200714/1574358829.html

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новосибирск

челябинск

санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

spotify, музыка, новости культуры, москва, новосибирск, челябинск, санкт-петербург