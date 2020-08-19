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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200819/1575980160.html
Белоруссия никогда не была приоритетом ЕС, заявил эксперт
ЕС, который может ввести индивидуальные санкции из-за ситуации в Белоруссии, не боится потерять Минск, поскольку он всегда играл в "свою игру" и не был в... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T13:20
2020-08-19T13:20
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
евросоюз
белоруссия
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 19 авг – РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">ЕС</a>, который может ввести индивидуальные санкции из-за ситуации в Белоруссии, не боится потерять Минск, поскольку он всегда играл в "свою игру" и не был в приоритете у Евросоюза, заявил РИА Новости ведущий эксперт <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sovet_po_mezhduna" target="_blank">Европейского совета по международным отношениям</a> Густав Грессель.В среду ЕС проведет специальное заседание Евросовета по ситуации в Белоруссии. Ранее главы МИД ЕС высказались за введение индивидуальных санкций в отношении лиц, причастных к насилию над демонстрантами и фальсификации итогов голосования.По словам эксперта, с 2016 года ЕС добился определенного успеха в партнерстве с Минском. "Все, что ЕС удалось получить от Лукашенко после 2016 года, – это освобождение политзаключенных, лучшее отношение к польскому и литовскому меньшинствам, большую толерантность к журналистам и медиа ЕС, а также посредничество по украинскому конфликту", - пояснил он.Грессель добавил, что <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссия</a> также стала лучше соблюдать договоры по контролю за вооружениями. "Все это хорошо, но это не сделало Белоруссию союзником Запада. Это была просто страна из "другого" альянса, с которой было меньше проблем", - отметил собеседник агентства.Грессель также уверен, что Белоруссия незначительно заинтересована в таких совместных с ЕС программах, как "Восточное партнерство", и прочно связана с Евразийским экономическим союзом и Организацией договора по коллективной безопасности. "Белоруссия входит в Евразийский экономический союз и <a href="https://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kolle" target="_blank">Организацию Договора о коллективной безопасности</a>. Какой бы ни был исход, я не считаю, что это изменится. До настоящего времени заинтересованность Белоруссии в Восточном партнерстве была незначительной. Не было заключено и соглашение об ассоциации (с ЕС - ред). Даже правительство, которое может прийти после Лукашенко и будет заинтересовано в более тесных отношениях, будет ограничено в своих возможностях (в развитии отношений с ЕС - ред) из-за членства Белоруссии в другом экономическом блоке", - пояснил он.Эксперт затруднился ответить на вопрос, будут ли новые санкции иметь какой-либо эффект. "Сейчас идут жаркие споры о том, имеют ли санкции смысл. Усилит ли это противодействие со стороны Лукашенко или приведет к тому, что народ откажется от него. Мы узнаем об этом через пару недель", - считает собеседник агентства.Грессель также подчеркнул, что введение санкций за серьезные нарушения – оправданный шаг. "Но было бы разумным для ЕС оставить дверь открытой для тех, кто перейдет на другую сторону, откажется от жестокости в отношении своих соотечественников", - заключил эксперт.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, двое протестующих погибли.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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светлана тихановская, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, в мире

Белоруссия никогда не была приоритетом ЕС, заявил эксперт

13:20 19.08.2020
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© AP Photo / Geert Vanden WijngaertШтаб-квартира ЕС в Брюсселе
Штаб-квартира ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
БРЮССЕЛЬ, 19 авг – РИА Новости. ЕС, который может ввести индивидуальные санкции из-за ситуации в Белоруссии, не боится потерять Минск, поскольку он всегда играл в "свою игру" и не был в приоритете у Евросоюза, заявил РИА Новости ведущий эксперт Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель.
В среду ЕС проведет специальное заседание Евросовета по ситуации в Белоруссии. Ранее главы МИД ЕС высказались за введение индивидуальных санкций в отношении лиц, причастных к насилию над демонстрантами и фальсификации итогов голосования.

"Евросоюз не боится потерять Белоруссию, потому что никогда не имел приоритетных отношений с этой страной. (Президент страны Александр - ред.) Лукашенко всегда оставался самим собой, пытался играть в собственную игру и выживать. Он терпит поражение из-за своих ошибок, а не из-за ЕС или Кремля", - сказал он.

По словам эксперта, с 2016 года ЕС добился определенного успеха в партнерстве с Минском. "Все, что ЕС удалось получить от Лукашенко после 2016 года, – это освобождение политзаключенных, лучшее отношение к польскому и литовскому меньшинствам, большую толерантность к журналистам и медиа ЕС, а также посредничество по украинскому конфликту", - пояснил он.
Грессель добавил, что Белоруссия также стала лучше соблюдать договоры по контролю за вооружениями. "Все это хорошо, но это не сделало Белоруссию союзником Запада. Это была просто страна из "другого" альянса, с которой было меньше проблем", - отметил собеседник агентства.
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Грессель также уверен, что Белоруссия незначительно заинтересована в таких совместных с ЕС программах, как "Восточное партнерство", и прочно связана с Евразийским экономическим союзом и Организацией договора по коллективной безопасности. "Белоруссия входит в Евразийский экономический союз и Организацию Договора о коллективной безопасности. Какой бы ни был исход, я не считаю, что это изменится. До настоящего времени заинтересованность Белоруссии в Восточном партнерстве была незначительной. Не было заключено и соглашение об ассоциации (с ЕС - ред). Даже правительство, которое может прийти после Лукашенко и будет заинтересовано в более тесных отношениях, будет ограничено в своих возможностях (в развитии отношений с ЕС - ред) из-за членства Белоруссии в другом экономическом блоке", - пояснил он.
Эксперт затруднился ответить на вопрос, будут ли новые санкции иметь какой-либо эффект. "Сейчас идут жаркие споры о том, имеют ли санкции смысл. Усилит ли это противодействие со стороны Лукашенко или приведет к тому, что народ откажется от него. Мы узнаем об этом через пару недель", - считает собеседник агентства.

"Мое личное мнение простое: белорусский народ имеет право на участие в политической жизни, на достойное обращение со стороны властей и уважение вне зависимости от внешнеполитического курса страны или членства в военных договорах", - добавил он.

Грессель также подчеркнул, что введение санкций за серьезные нарушения – оправданный шаг. "Но было бы разумным для ЕС оставить дверь открытой для тех, кто перейдет на другую сторону, откажется от жестокости в отношении своих соотечественников", - заключил эксперт.
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, двое протестующих погибли.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоЕвросоюзБелоруссияВ мире
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