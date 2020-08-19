https://ria.ru/20200819/1575980160.html

Белоруссия никогда не была приоритетом ЕС, заявил эксперт

ЕС, который может ввести индивидуальные санкции из-за ситуации в Белоруссии, не боится потерять Минск, поскольку он всегда играл в "свою игру" и не был в... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T13:20

2020-08-19T13:20

2020-08-19T13:20

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

евросоюз

белоруссия

в мире

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 19 авг – РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">ЕС</a>, который может ввести индивидуальные санкции из-за ситуации в Белоруссии, не боится потерять Минск, поскольку он всегда играл в "свою игру" и не был в приоритете у Евросоюза, заявил РИА Новости ведущий эксперт <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sovet_po_mezhduna" target="_blank">Европейского совета по международным отношениям</a> Густав Грессель.В среду ЕС проведет специальное заседание Евросовета по ситуации в Белоруссии. Ранее главы МИД ЕС высказались за введение индивидуальных санкций в отношении лиц, причастных к насилию над демонстрантами и фальсификации итогов голосования.По словам эксперта, с 2016 года ЕС добился определенного успеха в партнерстве с Минском. "Все, что ЕС удалось получить от Лукашенко после 2016 года, – это освобождение политзаключенных, лучшее отношение к польскому и литовскому меньшинствам, большую толерантность к журналистам и медиа ЕС, а также посредничество по украинскому конфликту", - пояснил он.Грессель добавил, что <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссия</a> также стала лучше соблюдать договоры по контролю за вооружениями. "Все это хорошо, но это не сделало Белоруссию союзником Запада. Это была просто страна из "другого" альянса, с которой было меньше проблем", - отметил собеседник агентства.Грессель также уверен, что Белоруссия незначительно заинтересована в таких совместных с ЕС программах, как "Восточное партнерство", и прочно связана с Евразийским экономическим союзом и Организацией договора по коллективной безопасности. "Белоруссия входит в Евразийский экономический союз и <a href="https://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kolle" target="_blank">Организацию Договора о коллективной безопасности</a>. Какой бы ни был исход, я не считаю, что это изменится. До настоящего времени заинтересованность Белоруссии в Восточном партнерстве была незначительной. Не было заключено и соглашение об ассоциации (с ЕС - ред). Даже правительство, которое может прийти после Лукашенко и будет заинтересовано в более тесных отношениях, будет ограничено в своих возможностях (в развитии отношений с ЕС - ред) из-за членства Белоруссии в другом экономическом блоке", - пояснил он.Эксперт затруднился ответить на вопрос, будут ли новые санкции иметь какой-либо эффект. "Сейчас идут жаркие споры о том, имеют ли санкции смысл. Усилит ли это противодействие со стороны Лукашенко или приведет к тому, что народ откажется от него. Мы узнаем об этом через пару недель", - считает собеседник агентства.Грессель также подчеркнул, что введение санкций за серьезные нарушения – оправданный шаг. "Но было бы разумным для ЕС оставить дверь открытой для тех, кто перейдет на другую сторону, откажется от жестокости в отношении своих соотечественников", - заключил эксперт.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, двое протестующих погибли.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, в мире