https://ria.ru/20200819/1575979162.html

"Сказали сдать в багаж". В аэропорту в Ярославской области потеряли кота

Сотрудники аэропорта Туношна в Ярославской области третий день ищут кота Кузю, который сбежал из переноски после того, как его запретили перевозить в салоне... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T13:02

2020-08-19T13:02

2020-08-19T16:26

туношна

ростов

ярославская область

санкт-петербург

общество

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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 19 авг — РИА Новости, Екатерина Абрамова.</strong> Сотрудники аэропорта <a href="https://ria.ru/organization_Tunoshna_aehroport/" target="_blank">Туношна</a> в Ярославской области третий день ищут кота Кузю, который сбежал из переноски после того, как его запретили перевозить в салоне самолета."Семнадцатого августа при посадке на рейс Ярославль — Санкт-Петербург в аэропорту Туношна из переноски сбежал кот. В настоящее время на территории аэропорта организованы поиски животного. Искренне сожалеем о произошедшем и сделаем все возможное, чтобы найти его и вернуть домой", — сообщает пресс-служба аэропорта. Она отмечает, что территория аэропорта обнесена глухим забором, есть шанс, что животное не ушло далеко и выйдет к людям.Хозяин кота Владислав, в свою очередь, рассказал РИА Новости, что он и его подруга Анастасия живут в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a>, три недели назад на поезде приехали в город <a href="http://ria.ru/location_Rostov/" target="_blank" data-auto="true">Ростов</a> <a href="http://ria.ru/location_JAroslavskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ярославской области</a> к бабушке Насти. С молодыми людьми приехал и их кот Кузя. Обратно решили лететь самолетом."Мы заранее приехали в аэропорт, прошли все пункты проверки. Кузя был в переноске. У нас с собой был кошачий паспорт, который тоже проверили, все было в порядке. Когда мы подъехали к самолету и стали подниматься на борт, к нам подбежала представительница авиакомпании, начала говорить, что у нас переноска не влезет под сиденья, поставила нас перед фактом: либо мы снимаемся с рейса, либо отдаем переноску в багажное отделение. Мы согласились. Она унесла переноску, а мы заняли свои места, и буквально через пару минут она бежит в салон и говорит, что нам надо выходить, наш кот убежал", — рассказал Владислав.Молодым людям пояснили, что кот вышиб лбом металлическую решетку в переноске и скрылся из багажного отделения. "Сотрудница авиакомпании показала нам окровавленный палец, стала выяснять, не болен ли наш кот бешенством", — добавил Владислав. По его словам, позже авиакомпания принесла свои извинения по телефону, но всю вину переложила на аэропорт."Мы взяли Кузю 5 октября 2018 года, с тех пор мы не расставались ни на минуту. Без кота мы не вернемся домой", — заявил Владислав.РИА Новости пока не располагает комментарием авиакомпании.

https://radiosputnik.ria.ru/20200304/1568132752.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200124/1563844271.html

Чипалина Лукин Ну и зачем вот это вот я прям до самого конца дочитал. Кузя, бабка, Настя,..... новость дня. Надо было с молнией печатать. 15

Ольга Занкова чем кот-то помешал? Переноску хозяева могли и на коленях подержать, в чем проблема? зато животное не испугалось бы так. И не поверю, что кот лбом выбил дверцу - не правда 15

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ростов

ярославская область

санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туношна , ростов, ярославская область, санкт-петербург, общество