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XI Тюменский нефтегазовый форум пройдет 22-24 сентября
В Тюмени 22-24 сентября 2020 года состоится XI Тюменский нефтегазовый форум. Мероприятие пройдет при поддержке министерства энергетики РФ, министерства... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T13:02
2020-08-19T13:02
пресс-релизы
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<strong>МОСКВА, 19 авг - Пресс-служба TNF 2020</strong>. В Тюмени 22-24 сентября 2020 года состоится XI Тюменский нефтегазовый форум. Мероприятие пройдет при поддержке министерства энергетики РФ, министерства промышленности и торговли РФ, министерства природных ресурсов и экологии РФ и правительства Тюменской области. Мероприятие для возрастной категории +16.Форум TNF – ведущая профильная площадка страны, ежегодно собирающая более трех тысяч экспертов нефтегазовой отрасли, представителей федеральных министерств и ведомств, руководителей компаний-лидеров рынка.Ключевые темы TNF 2020:- "Цифровая трансформация нефтегазовой отрасли";- "Индустрия 4 = Геология 4.0: курс на устойчивое развитие";- "HSE – охрана труда, промышленная безопасность в новых условиях";- "Обустройство наземной инфраструктуры месторождений".Подробнее <a href="https://oilgasforum.ru/programma/" target="_blank">на сайте</a>.Организаторами Технологических дней в 2020 году выступают ГК ПАО "Новатэк", ПАО "Газпром нефть", ПАО "Сургутнефтегаз", ПАО "Татнефть".Подробности можно уточнить по тел.: +7 (499) 938-5542; 8 (800) 350-2637, <a href="welcome@oilgasforum.ru" target="_blank">e-mail</a>.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.<u><a href="https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/pressrelease/" target="_blank">Заявка на размещение пресс-релиза</a></u>.
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пресс-релизы

XI Тюменский нефтегазовый форум пройдет 22-24 сентября

13:02 19.08.2020
92
© Фото : пресс-служба TNF 2020Тюменский нефтегазовый форум
Тюменский нефтегазовый форум
© Фото : пресс-служба TNF 2020
МОСКВА, 19 авг - Пресс-служба TNF 2020. В Тюмени 22-24 сентября 2020 года состоится XI Тюменский нефтегазовый форум. Мероприятие пройдет при поддержке министерства энергетики РФ, министерства промышленности и торговли РФ, министерства природных ресурсов и экологии РФ и правительства Тюменской области. Мероприятие для возрастной категории +16.
Форум TNF – ведущая профильная площадка страны, ежегодно собирающая более трех тысяч экспертов нефтегазовой отрасли, представителей федеральных министерств и ведомств, руководителей компаний-лидеров рынка.
Ключевые темы TNF 2020:
- "Цифровая трансформация нефтегазовой отрасли";
- "Индустрия 4 = Геология 4.0: курс на устойчивое развитие";
- "HSE – охрана труда, промышленная безопасность в новых условиях";
- "Обустройство наземной инфраструктуры месторождений".
Подробнее на сайте.
Организаторами Технологических дней в 2020 году выступают ГК ПАО "Новатэк", ПАО "Газпром нефть", ПАО "Сургутнефтегаз", ПАО "Татнефть".
Подробности можно уточнить по тел.: +7 (499) 938-5542; 8 (800) 350-2637, e-mail.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
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