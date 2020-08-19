https://ria.ru/20200819/1575976936.html

Казахстан рассматривает возможность оказания помощи Белоруссии

Казахстан анализирует ситуацию в Белоруссии после просьбы Лукашенко о помощи по линии ОДКБ, сообщил в среду заместитель министра иностранных дел республики... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T12:24

2020-08-19T12:24

2020-08-19T12:24

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

мид казахстана

белоруссия

казахстан

в мире

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<strong>НУР-СУЛТАН, 19 авг - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_Kazakhstan" target="_blank">Казахстан</a> анализирует ситуацию в Белоруссии после просьбы Лукашенко о помощи по линии ОДКБ, сообщил в среду заместитель министра иностранных дел республики Ержан Ашикбаев.Ранее президент Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> заявил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным об оказании помощи республике при первом же запросе об обеспечении безопасности. Пресс-служба Кремля сообщила, что <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Путин</a> в разговоре с Лукашенко подтвердил готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Союзного государства, а также, в случае необходимости, по линии ОДКБ. Глава МИД Литвы <a href="https://ria.ru/person_Linas_Linkjavichjus" target="_blank">Линас Линкявичюс</a> счел "странным" подтверждение Москвой готовности оказать при необходимости Минску содействие, увидев в этом якобы угрозу "вторжения"."Мы анализируем", - сказал Ашикбаев журналистам в ответ на просьбу прокомментировать возможность оказания помощи Белоруссии по линии <a href="https://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivn" target="_blank">ОДКБ</a>, добавив, что республика рассмотрит эту ситуацию и после этого примет решение.По словам замглавы МИД, решение страна будет принимать исходя из своих национальных интересов. Ашикбаев пообещал, что позже МИД Казахстана предоставит исчерпывающую информацию по этому вопросу.Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, двое протестующих погибли.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, мид казахстана, белоруссия, казахстан, в мире