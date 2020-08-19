https://ria.ru/20200819/1575976168.html

СК Белоруссии начал проверку после смерти члена избиркома в Волковыске

Следственный комитет Белоруссии проводит проверку в связи со смертью директора военно-исторического музея в Волковыске, который не подписал протокол подсчета... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T12:11

2020-08-19T12:11

2020-08-19T19:14

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<strong>МИНСК, 19 авг – РИА Новости.</strong> Следственный комитет <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> проводит проверку в связи со смертью директора военно-исторического музея в Волковыске, который не подписал протокол подсчета голосов на президентских выборах, предварительно установлено, что она не носит криминального характера, сообщила РИА Новости в среду официальный представитель управления СК по Гродненской области Инна Позняк.Ранее местные СМИ сообщили, что в белорусском Волковыске <a href="https://ria.ru/20200818/1575955816.html" target="_blank">найден мертвым</a> директор местного военно-исторического музея Константин Шишмаков, который до этого отказался подписать протокол участковой комиссии на выборах президента 9 августа.Вместе с тем, по ее словам, "днем 18 августа волонтерами поисково-спасательного отряда "Ангел" на территории Мостовского района был обнаружен автомобиль жителя Волковыска, после чего в лесном массиве обнаружено тело пропавшего мужчины"."На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, следователем с участием специалистов государственного комитета судебных экспертиз произведен осмотр, зафиксирована следовая картина, назначен ряд исследований, в том числе судебно-медицинская экспертиза", - продолжила собеседница.По ее словам, "предварительно установлено, что смерть мужчины не носит криминальный характер". Следователями проводится проверка.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200814/1575759363.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, в мире