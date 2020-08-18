В Белоруссии нашли мертвым не подписавшего протокол члена избиркома

Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии. Архивное фото

Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии

МОСКВА,18 авг — РИА Новости. Директор Волковысского военно-исторического музея имени Багратиона Константин Шишмаков найден мертвым, сообщили в поисково-спасательном отряде " Директор Волковысского военно-исторического музея имени Багратиона Константин Шишмаков найден мертвым, сообщили в поисково-спасательном отряде " Ангел ".

Мужчина пропал 15 августа. Он позвонил жене и сообщил, что уволился и возвращается домой, однако так и не приехал.

Ранее отмечалось, что 29-летний Шишмаков, будучи членом избирательной комиссии, отказался подписывать протокол на президентских выборах.

"Все началось именно девятого числа. Когда он был в избирательной комиссии. С ним был еще один парень. <…> Они вдвоем не подписали итоговый протокол. По словам сына, за них расписались", — рассказывал отец молодого человека.

Протесты после выборов

Вторую неделю в республике проходят несанкционированные акции протеста, но они подавляются силовиками. Сначала против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Впоследствии сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги.