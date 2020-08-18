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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200818/1575955816.html
В Белоруссии нашли мертвым не подписавшего протокол члена избиркома
Директор Волковысского военно-исторического музея имени Багратиона Константин Шишмаков найден мертвым, сообщили в поисково-спасательном отряде "Ангел". РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T20:29
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575551283_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_ab0207cf07e7d9a6e3b4ee9c84810c07.jpg
https://ria.ru/20200818/1575950108.html
в изоляторах тоже сами себя люди лупят и насилуют, видимо.
382
Вангую, что Караев скажет, что он был безработным наркоманом с криминальным прошлым и вообще просто сам упал и ушибся.
319
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РИА Новости
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60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире

В Белоруссии нашли мертвым не подписавшего протокол члена избиркома

19:25 18.08.2020 (обновлено: 20:29 18.08.2020)
239200
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии
Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии. Архивное фото
МОСКВА,18 авг — РИА Новости. Директор Волковысского военно-исторического музея имени Багратиона Константин Шишмаков найден мертвым, сообщили в поисково-спасательном отряде "Ангел".
Мужчина пропал 15 августа. Он позвонил жене и сообщил, что уволился и возвращается домой, однако так и не приехал.
Ранее отмечалось, что 29-летний Шишмаков, будучи членом избирательной комиссии, отказался подписывать протокол на президентских выборах.
"Все началось именно девятого числа. Когда он был в избирательной комиссии. С ним был еще один парень. <…> Они вдвоем не подписали итоговый протокол. По словам сына, за них расписались", — рассказывал отец молодого человека.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 17:33Протесты в Белоруссии
"Это еще даже не пик". Лукашенко высказался о событиях в Белоруссии

Протесты после выборов

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По данным ЦИК, победу на нем одержал действующий глава государства Александр Лукашенко с 80,1 процента голосов, второе место заняла Светлана Тихановская с 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву.
Вторую неделю в республике проходят несанкционированные акции протеста, но они подавляются силовиками. Сначала против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Впоследствии сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги.
По данным МВД, в первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни человек, среди них — как минимум 120 силовиков. Трое протестующих погибли.
Итоги президентских выборов в Белоруссии
9 августа, 22:48Протесты в Белоруссии
Итоги президентских выборов в Белоруссии
54303493262324
Обсудить 164
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
в изоляторах тоже сами себя люди лупят и насилуют, видимо.
18 августа, 19:32
Ольга Кондрашина
1979075164
Вангую, что Караев скажет, что он был безработным наркоманом с криминальным прошлым и вообще просто сам упал и ушибся.
18 августа, 19:33
Ольга Кондрашина
1642145143
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