https://ria.ru/20200818/1575955816.html
В Белоруссии нашли мертвым не подписавшего протокол члена избиркома
Директор Волковысского военно-исторического музея имени Багратиона Константин Шишмаков найден мертвым, сообщили в поисково-спасательном отряде "Ангел". РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T19:25
2020-08-18T20:29
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200818/1575950108.html
Ольга Кондрашина
в изоляторах тоже сами себя люди лупят и насилуют, видимо.
382
Ольга Кондрашина
Вангую, что Караев скажет, что он был безработным наркоманом с криминальным прошлым и вообще просто сам упал и ушибся.
319
164
белоруссия
РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире
МОСКВА,18 авг — РИА Новости.
Директор Волковысского военно-исторического музея имени Багратиона Константин Шишмаков найден мертвым, сообщили в поисково-спасательном отряде "Ангел
".
Мужчина пропал 15 августа. Он позвонил жене и сообщил, что уволился и возвращается домой, однако так и не приехал.
Ранее отмечалось, что 29-летний Шишмаков, будучи членом избирательной комиссии, отказался подписывать протокол на президентских выборах.
"Все началось именно девятого числа. Когда он был в избирательной комиссии. С ним был еще один парень. <…> Они вдвоем не подписали итоговый протокол. По словам сына, за них расписались", — рассказывал отец молодого человека.
Протесты после выборов
Выборы президента Белоруссии
состоялись 9 августа. По данным ЦИК, победу на нем одержал действующий глава государства Александр Лукашенко
с 80,1 процента голосов, второе место заняла Светлана Тихановская
с 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву
.
Вторую неделю в республике проходят несанкционированные акции протеста, но они подавляются силовиками. Сначала против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Впоследствии сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги.
По данным МВД, в первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни человек, среди них — как минимум 120 силовиков. Трое протестующих погибли.