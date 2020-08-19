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https://ria.ru/20200819/1575975795.html
В Европе могут ввести двойное тестирование на COVID-19 для туристов
Новые вспышки коронавируса вновь поставили под угрозу туризм в Европе. Эксперты рассматривают новые схемы въезда, например, двойное тестирование всех... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T12:20
2020-08-19T12:20
туризм
коронавирус covid-19
майорка
туристы
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
великобритания
германия
европа
испания
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<strong>МОСКВА, 19 авг – РИА Новости.</strong> Новые вспышки коронавируса вновь поставили под угрозу туризм в Европе. Эксперты рассматривают новые схемы въезда, например, двойное тестирование всех путешественников на COVID-19, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52443.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР. В конце минувшей недели туристы из двух самых путешествующих европейских стран – Германии и Великобритании – были вынуждены скорректировать свои планы на отдых.Правительство Германии с 15 августа отнесло Испанию (за исключением Канарских островов) к направлениям высокого риска. В среднем в стране регистрируется около трех тысяч новых случаев COVID-19.Испания – самое популярное направление на немецком рынке: только на Майорке в середине месяца находились 30 тысяч отдыхающих из Германии.В конце июля Великобритания также отнесла Испанию к государствам из группы риска, введя обязательный 14-дневный карантин для возвращающихся из этой страны. А с 15 августа вступили в силу карантинные ограничения для прибывающих из Франции, Нидерландов, Монако, Мальты, островов Теркс и Кайкос и Аруба.Это заставило многих британцев поспешить с возвращением из Франции раньше установленного срока. По информации властей, 14 августа в это стране находилось 160 тысяч английских туристов.В штаб-квартире ЕС говорят о том, что закрытие границ и ограничения на поездки мешают восстановлению передвижения в Европе. Правительствам стран рекомендовано применять меры, основанные на научных данных. Например, не только смотреть на количество новых случаев за последние две недели, но и принимать во внимание стратегии и объемы тестирования.Кроме того, обсуждается схема двойного тестирования на коронавирус, которая с 19 августа заработает в Исландии.Все прибывающие в Исландию будут обязаны пройти пятидневный карантин и два теста на коронавирус. Первый — проводится сразу по прилету, второй – на четвертый-пятый день карантина. Если оба дадут отрицательный результат, путешественникам разрешат прервать изоляцию.На практике это означает, что туристы и бизнес-путешественники могут быстрее продолжить свою поездку, а граждане страны – выйти на работу. Например, в этом случае немцам и британцам было бы разрешено ездить на Майорку, при возвращении с которой на карантине пришлось бы посидеть всего пять дней.
https://ria.ru/20200818/1575948651.html
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майорка
великобритания
германия
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коронавирус covid-19, майорка, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, великобритания, германия, европа, испания

В Европе могут ввести двойное тестирование на COVID-19 для туристов

12:20 19.08.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкТурист в соборе Девы Марии в английском городе Солсбери
Турист в соборе Девы Марии в английском городе Солсбери
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Новые вспышки коронавируса вновь поставили под угрозу туризм в Европе. Эксперты рассматривают новые схемы въезда, например, двойное тестирование всех путешественников на COVID-19, сообщает АТОР.
В конце минувшей недели туристы из двух самых путешествующих европейских стран – Германии и Великобритании – были вынуждены скорректировать свои планы на отдых.
Правительство Германии с 15 августа отнесло Испанию (за исключением Канарских островов) к направлениям высокого риска. В среднем в стране регистрируется около трех тысяч новых случаев COVID-19.
Испания – самое популярное направление на немецком рынке: только на Майорке в середине месяца находились 30 тысяч отдыхающих из Германии.
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В конце июля Великобритания также отнесла Испанию к государствам из группы риска, введя обязательный 14-дневный карантин для возвращающихся из этой страны. А с 15 августа вступили в силу карантинные ограничения для прибывающих из Франции, Нидерландов, Монако, Мальты, островов Теркс и Кайкос и Аруба.
Это заставило многих британцев поспешить с возвращением из Франции раньше установленного срока. По информации властей, 14 августа в это стране находилось 160 тысяч английских туристов.
В штаб-квартире ЕС говорят о том, что закрытие границ и ограничения на поездки мешают восстановлению передвижения в Европе. Правительствам стран рекомендовано применять меры, основанные на научных данных. Например, не только смотреть на количество новых случаев за последние две недели, но и принимать во внимание стратегии и объемы тестирования.
Кроме того, обсуждается схема двойного тестирования на коронавирус, которая с 19 августа заработает в Исландии.
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На практике это означает, что туристы и бизнес-путешественники могут быстрее продолжить свою поездку, а граждане страны – выйти на работу. Например, в этом случае немцам и британцам было бы разрешено ездить на Майорку, при возвращении с которой на карантине пришлось бы посидеть всего пять дней.
Черногория, Херцег-Нови
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ТуризмКоронавирус COVID-19МайоркатуристыАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмВеликобританияГерманияЕвропаИспания
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