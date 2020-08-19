https://ria.ru/20200819/1575972564.html

Московский экспорт в первом полугодии вырос почти на 40%

Объем несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) Москвы в первом полугодии 2020 года вырос на 39% к аналогичному периоду прошлого года и достиг 15,34... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T11:27

2020-08-19T11:27

2020-08-19T11:27

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

экономика

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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Объем несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> в первом полугодии 2020 года вырос на 39% к аналогичному периоду прошлого года и достиг 15,34 миллиарда долларов, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).В свою очередь, заммэра Наталья Сергунина рассказала, что пятерка крупнейших импортеров несырьевой продукции Москвы во втором квартале выглядела так: <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kazakhstan/" target="_blank" data-auto="true">Казахстан</a>, <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссия</a> и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a>, тогда как в первом квартале Китай обгоняла <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a>.Лучшую динамику за полугодие показал экспорт в <a href="http://ria.ru/location_Switzerland/" target="_blank" data-auto="true">Швейцарию</a> – он вырос на 378% к тому же периоду прошлого года. Поставки в Великобританию увеличились на 292%, в <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцию</a> – на 209% и в США – на 75%. Также в январе-июне отмечен рост объемов экспорта на азиатский рынок: в Китай – на 30%, в <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/" target="_blank" data-auto="true">Южную Корею</a> – 25%, в <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японию</a> – 6%.В сообщении отмечается, что устойчивым спросом за рубежом пользуются механическое оборудование, техника и компьютеры (суммарный объем за полугодие – 925 миллионов долларов), коммуникационная аппаратура (128 миллионов), лекарственные средства (81 миллион), а также одежда швейная (45 миллионов) и трикотажная (44 миллиона)."Высокие темпы роста показала химическая промышленность – рост 19,4%, фармацевтика и косметическая отрасль – рост 3,4%, а также отрасль пищевой промышленности – рост 17,1%", – сообщил руководитель ДИПП Александр Прохоров.Отмечается, что в период пандемии поддержку московским экспортерам оказывал созданный ДИПП Центр поддержки и развития промышленного экспорта, экспорта продукции АПК и инвестиционного развития "Моспром". Так, например, консультационная поддержка была адаптирована в услугу Office-in-Office, которая позволила столичным экспортно ориентированным производителям получить необходимую поддержку по вопросам ведения внешнеэкономической деятельности без личного присутствия в офисе АНО "Моспром" в период пандемии.

https://ria.ru/20200811/1575662309.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, экономика