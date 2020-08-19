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Ударивший девочку ножом в Анапе не смог объяснить свой поступок
Приезжий из Казахстана, напавший в Анапе на 12-летнюю девочку, пока не может объяснить, что сподвигло его на этот поступок, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T11:20
2020-08-19T17:38
анапа
краснодарский край
казахстан
происшествия
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<strong>КРАСНОДАР, 19 авг — РИА Новости.</strong> Приезжий из <a href="http://ria.ru/location_Kazakhstan/" target="_blank" data-auto="true">Казахстана</a>, напавший в <a href="http://ria.ru/location_Anapa/" target="_blank" data-auto="true">Анапе</a> на 12-летнюю девочку, пока не может объяснить, что сподвигло его на этот поступок, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского края</a>.Во вторник сообщалось, что приезжий мужчина в Анапе напал на 12-летнюю девочку и ударил ее ножом. По данным регионального СУСК, днем во вторник девочка с подругой шли в библиотеку в 12-м микрорайоне Анапы. По версии следствия, мужчина напал на ребенка и нанес девочке удары ножом в область спины и живота, после чего скрылся. Очевидцы вызвали на место бригаду скорой помощи. Прибывшие медики отвезли девочку в больницу, где ей сейчас оказывают всю необходимую помощь. Подруга девочки, по имеющимся данным, не пострадала.
https://ria.ru/20200803/1575297724.html
я могу вам объяснить его поступок. начните изучать тему, это то с чем мы столкнемся после беларуси. в казахстане растет число отбитых нациков, которые вдобавок мусульмане, но не правоверные, а сторонники иг которые мечтают создать великое ханство (у них есть свои каналы на ютубе и телеграме) где кол-во сторонников только растет, казахи ведь уже выгоняли русских в 90-е. так что поверьте это будет для нас та еще головная боль, и сторонники этого уже есть на нашей территории. надо в корне менять миграционную политику. кстати вот еще одна интересная вещь про казахов, они слились от помощи беларуси в рамках одкб - классные союзники как для рф, так и для рб
14
Их в России ненавидят... а они прутся и им ещё дороги открывают.
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анапа
краснодарский край
казахстан
РИА Новости
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Новости
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анапа, краснодарский край, казахстан, происшествия

Ударивший девочку ножом в Анапе не смог объяснить свой поступок

11:20 19.08.2020 (обновлено: 17:38 19.08.2020)
11988
© Fotolia / Tiko AramyanМужчина с ножом
Мужчина с ножом
© Fotolia / Tiko Aramyan
Мужчина с ножом. Архивное фото
КРАСНОДАР, 19 авг — РИА Новости. Приезжий из Казахстана, напавший в Анапе на 12-летнюю девочку, пока не может объяснить, что сподвигло его на этот поступок, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах Краснодарского края.
Во вторник сообщалось, что приезжий мужчина в Анапе напал на 12-летнюю девочку и ударил ее ножом. По данным регионального СУСК, днем во вторник девочка с подругой шли в библиотеку в 12-м микрорайоне Анапы. По версии следствия, мужчина напал на ребенка и нанес девочке удары ножом в область спины и живота, после чего скрылся. Очевидцы вызвали на место бригаду скорой помощи. Прибывшие медики отвезли девочку в больницу, где ей сейчас оказывают всю необходимую помощь. Подруга девочки, по имеющимся данным, не пострадала.

"Напавший на девочку — из Казахстана. <...> Он пока не смог связно объяснить, зачем напал на школьницу", — рассказал РИА Новости источник.

Эмблема на форме сотрудника полиции
3 августа, 12:32
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134619718
Обсудить 5
АнапаКраснодарский крайКазахстанПроисшествия
Популярные комментарии
я могу вам объяснить его поступок. начните изучать тему, это то с чем мы столкнемся после беларуси. в казахстане растет число отбитых нациков, которые вдобавок мусульмане, но не правоверные, а сторонники иг которые мечтают создать великое ханство (у них есть свои каналы на ютубе и телеграме) где кол-во сторонников только растет, казахи ведь уже выгоняли русских в 90-е. так что поверьте это будет для нас та еще головная боль, и сторонники этого уже есть на нашей территории. надо в корне менять миграционную политику. кстати вот еще одна интересная вещь про казахов, они слились от помощи беларуси в рамках одкб - классные союзники как для рф, так и для рб
19 августа, 12:12
НЕНиколай Ефимов
1201100
Их в России ненавидят... а они прутся и им ещё дороги открывают.
19 августа, 13:56
Andrey Bobrov
1100001
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