https://ria.ru/20200819/1575971661.html

"Я в шоке!" Дима Билан рассказал об отдыхе в Крыму

Дима Билан, который приехал в Крым с концертом, написал на своей странице в инстаграм, почему решил остаться на полуострове на несколько дней. РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T11:21

2020-08-19T11:21

2020-08-19T11:21

инстаграм

впечатления - туризм

море

отдых

куда можно лететь

куда поехать

куда поехать в выходные

звезды - туризм

знаменитости

республика крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/148378/71/1483787171_0:253:2743:1796_1400x0_80_0_0_037eda0e9a663e9f05c7e616e92dcbd8.jpg

<strong>МОСКВА, 19 авг – РИА Новости.</strong> Дима Билан, который приехал в Крым с концертом, <a href="https://www.instagram.com/p/CD9CZEBhoqL/" target="_blank">написал</a> на своей странице в инстаграм, почему решил остаться на полуострове на несколько дней."Я в шоке от того, насколько Крым может быть разным! Совсем не жалею, что решил остаться еще на несколько дней, — написал певец. – Немного лета мы точно заслужили! Убираю гаджеты, погружаюсь в природу".Правда, Билан все же остался со своими поклонниками в соцсети и продолжил рассказывать об отдыхе на полуострове."Как же здесь здорово! Тихо, бассейн, вид на море, — пишет он. – Я давно такого не видел! Отдыхаю душой!"Ранее, как сообщает Туристический портал Крыма, своим мнением об отдыхе здесь <a href="https://travelcrimea.com/novosti/20200815/1356415.html" target="_blank">поделилась</a> Ольга Бузова, которая также приехала с концертом. Первое фото, сделанное из столицы Крыма, певица подписала "Мой Симферополь".

https://ria.ru/20200711/1573965217.html

республика крым

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инстаграм, впечатления - туризм, море, отдых, куда можно лететь, куда поехать, куда поехать в выходные, звезды - туризм, знаменитости, республика крым, ольга бузова, дима билан (виктор белан)