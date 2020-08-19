https://ria.ru/20200819/1575971661.html
"Я в шоке!" Дима Билан рассказал об отдыхе в Крыму
Дима Билан, который приехал в Крым с концертом, написал на своей странице в инстаграм, почему решил остаться на полуострове на несколько дней. РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T11:21
2020-08-19T11:21
2020-08-19T11:21
инстаграм
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<strong>МОСКВА, 19 авг – РИА Новости.</strong> Дима Билан, который приехал в Крым с концертом, <a href="https://www.instagram.com/p/CD9CZEBhoqL/" target="_blank">написал</a> на своей странице в инстаграм, почему решил остаться на полуострове на несколько дней."Я в шоке от того, насколько Крым может быть разным! Совсем не жалею, что решил остаться еще на несколько дней, — написал певец. – Немного лета мы точно заслужили! Убираю гаджеты, погружаюсь в природу".Правда, Билан все же остался со своими поклонниками в соцсети и продолжил рассказывать об отдыхе на полуострове."Как же здесь здорово! Тихо, бассейн, вид на море, — пишет он. – Я давно такого не видел! Отдыхаю душой!"Ранее, как сообщает Туристический портал Крыма, своим мнением об отдыхе здесь <a href="https://travelcrimea.com/novosti/20200815/1356415.html" target="_blank">поделилась</a> Ольга Бузова, которая также приехала с концертом. Первое фото, сделанное из столицы Крыма, певица подписала "Мой Симферополь".
https://ria.ru/20200711/1573965217.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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