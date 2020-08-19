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Туризм
https://ria.ru/20200819/1575971661.html
"Я в шоке!" Дима Билан рассказал об отдыхе в Крыму
Дима Билан, который приехал в Крым с концертом, написал на своей странице в инстаграм, почему решил остаться на полуострове на несколько дней. РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T11:21
2020-08-19T11:21
инстаграм
впечатления - туризм
море
отдых
куда можно лететь
куда поехать
куда поехать в выходные
звезды - туризм
знаменитости
республика крым
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<strong>МОСКВА, 19 авг – РИА Новости.</strong> Дима Билан, который приехал в Крым с концертом, <a href="https://www.instagram.com/p/CD9CZEBhoqL/" target="_blank">написал</a> на своей странице в инстаграм, почему решил остаться на полуострове на несколько дней."Я в шоке от того, насколько Крым может быть разным! Совсем не жалею, что решил остаться еще на несколько дней, — написал певец. – Немного лета мы точно заслужили! Убираю гаджеты, погружаюсь в природу".Правда, Билан все же остался со своими поклонниками в соцсети и продолжил рассказывать об отдыхе на полуострове."Как же здесь здорово! Тихо, бассейн, вид на море, — пишет он. – Я давно такого не видел! Отдыхаю душой!"Ранее, как сообщает Туристический портал Крыма, своим мнением об отдыхе здесь <a href="https://travelcrimea.com/novosti/20200815/1356415.html" target="_blank">поделилась</a> Ольга Бузова, которая также приехала с концертом. Первое фото, сделанное из столицы Крыма, певица подписала "Мой Симферополь".
https://ria.ru/20200711/1573965217.html
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инстаграм, впечатления - туризм, море, отдых, куда можно лететь, куда поехать, куда поехать в выходные, звезды - туризм, знаменитости, республика крым, ольга бузова, дима билан (виктор белан)

"Я в шоке!" Дима Билан рассказал об отдыхе в Крыму

11:21 19.08.2020
63668
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПевец Дима Билан на премьере фильма "Герой" в Москве
Певец Дима Билан на премьере фильма Герой в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Дима Билан, который приехал в Крым с концертом, написал на своей странице в инстаграм, почему решил остаться на полуострове на несколько дней.
"Я в шоке от того, насколько Крым может быть разным! Совсем не жалею, что решил остаться еще на несколько дней, — написал певец. – Немного лета мы точно заслужили! Убираю гаджеты, погружаюсь в природу".
Правда, Билан все же остался со своими поклонниками в соцсети и продолжил рассказывать об отдыхе на полуострове.
"Как же здесь здорово! Тихо, бассейн, вид на море, — пишет он. – Я давно такого не видел! Отдыхаю душой!"
Ранее, как сообщает Туристический портал Крыма, своим мнением об отдыхе здесь поделилась Ольга Бузова, которая также приехала с концертом. Первое фото, сделанное из столицы Крыма, певица подписала "Мой Симферополь".
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ТуризмИнстаграмВпечатления - ТуризммореОтдыхкуда можно лететькуда поехатькуда поехать в выходныеЗвезды - ТуризмЗнаменитостиРеспублика КрымОльга БузоваДима Билан (Виктор Белан)
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