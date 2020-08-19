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https://ria.ru/20200819/1575971300.html
В Москве простились с Николаем Губенко
Церемония прощания с актером и депутатом Мосгордумы Николаем Губенко прошла в московском театре "Содружество актёров Таганки", который актер основал и был его... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T11:06
2020-08-19T13:23
культура
умер николай губенко
андрей кончаловский
содружество актеров таганки
рсфср
московская городская дума
глеб панфилов
николай губенко
сергей бондарчук (актер)
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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Церемония прощания с актером и депутатом Мосгордумы <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Gubenko/" target="_blank" data-auto="true">Николаем Губенко</a> прошла в московском театре "Содружество актёров Таганки", который актер основал и был его художественным руководителем, передает корреспондент РИА Новости.Губенко скончался 16 августа на 79-м году жизни.Гроб с телом актера был установлен на сцене в окружении цветов и венков - от президента России, администрации президента, Союза театральных деятелей и московских театров. На экране - кадры из фильмов с участием Губенко и его семейного архива. К началу прощания зал театра был уже полон.Проститься с актером и политиком пришла не одна сотня людей, в числе которых глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, политик Сергей Бабурин, глава КПРФ Геннадий Зюганов, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов, актер Сергей Гармаш, посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль-оглы и другие.Кибовский рассказал, что он очень гордится тем, что ему довелось общаться с таким человеком, как Губенко, – принципиальным, честным, со своей позицией, которую он никогда не менял.Гармаш отметил выдающийся актерский талант Губенко, фильмы с его участием вошли в Золотой фонд советского кинематографа."Мы прощаемся с совершенно удивительным человеком, актером и режиссером, который, на мой взгляд, с точки зрения кино, сделал только половину того, что он мог сделать. Но то, что остается нам, безусловно – этот театр, вся история "Таганки", той, где Николай Николаевич начинал, и, конечно, киноактерские роли и режиссерские работы. Это просто огромная глава, которой мы можем от начала до конца гордиться", - сказал журналистам Гармаш."Мы потеряли человека, на плечо которого всегда можно было опереться. Николай Николаевич оставил после себя театр, оставил прекрасные спектакли, которые мы оставим. И будем относиться к своей работе честно, качественно", - сказала директор театра Наталья Альшевская.Театру "Содружество актеров Таганки" должно быть присвоено имя его основателя – актера Николая Губенко, заявил журналистам председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.Его идею поддержал политик Сергей Бабурин, выразив уверенность, что если театр будет носить имя Губенко, это будет справедливо.Герасимов также отметил, что Губенко уважали все за его честность и прямоту. После прощания гроб с телом Губенко вынесли под аплодисменты. Похороны актера пройдут на Кунцевском кладбище.Народный артист РСФСР, депутат <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_gorodskaja_duma/" target="_blank" data-auto="true">Мосгордумы</a> Николай Губенко был основателем и художественным руководителем театра "<a href="http://ria.ru/organization_Teatr_Sodruzhestvo_akterov_Taganki/" target="_blank" data-auto="true">Содружество актеров Таганки</a>" с 1992 года. С 1989 по 1992 год Губенко был министром культура СССР. Актер снимался в фильмах "Дворянское гнездо" <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Konchalovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Кончаловского</a>, "Мне двадцать лет" ("Застава Ильича") Марлена Хуциева, "Они сражались за Родину" Сергея Бондарчука, "Прошу слова" <a href="http://ria.ru/person_Gleb_Panfilov/" target="_blank" data-auto="true">Глеба Панфилова</a> и других.
https://ria.ru/20200816/1575857094.html
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умер николай губенко, андрей кончаловский, содружество актеров таганки, рсфср, московская городская дума, глеб панфилов, николай губенко, сергей бондарчук (актер), ссср, общество

В Москве простились с Николаем Губенко

11:06 19.08.2020 (обновлено: 13:23 19.08.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЦеремония прощания с актёром, режиссёром и депутатом Мосгордумы Николаем Губенко проходит в театре "Содружество актёров Таганки"
Церемония прощания с актёром, режиссёром и депутатом Мосгордумы Николаем Губенко проходит в театре Содружество актёров Таганки
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Церемония прощания с актером и депутатом Мосгордумы Николаем Губенко прошла в московском театре "Содружество актёров Таганки", который актер основал и был его художественным руководителем, передает корреспондент РИА Новости.
Губенко скончался 16 августа на 79-м году жизни.
Руководитель театра Содружество актеров Таганки Николай Губенко на премьере анимационного фильма Ку! Кин-Дза-Дза
16 августа, 15:55
Биография Николая Губенко
Гроб с телом актера был установлен на сцене в окружении цветов и венков - от президента России, администрации президента, Союза театральных деятелей и московских театров. На экране - кадры из фильмов с участием Губенко и его семейного архива. К началу прощания зал театра был уже полон.
Проститься с актером и политиком пришла не одна сотня людей, в числе которых глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, политик Сергей Бабурин, глава КПРФ Геннадий Зюганов, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов, актер Сергей Гармаш, посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль-оглы и другие.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЦеремония прощания с актёром, режиссёром и депутатом Мосгордумы Николаем Губенко проходит в театре "Содружество актёров Таганки"
Церемония прощания с актёром, режиссёром и депутатом Мосгордумы Николаем Губенко проходит в театре Содружество актёров Таганки
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Церемония прощания с актёром, режиссёром и депутатом Мосгордумы Николаем Губенко проходит в театре "Содружество актёров Таганки"
Кибовский рассказал, что он очень гордится тем, что ему довелось общаться с таким человеком, как Губенко, – принципиальным, честным, со своей позицией, которую он никогда не менял.
"Николай Николаевич отдавал себя работе в Мосгордуме без остатка, вопросы культуры были для него приоритетными, огромное количество вопросов были решены благодаря его обращениям", - сказал Кибовский.
Гармаш отметил выдающийся актерский талант Губенко, фильмы с его участием вошли в Золотой фонд советского кинематографа.
"Мы прощаемся с совершенно удивительным человеком, актером и режиссером, который, на мой взгляд, с точки зрения кино, сделал только половину того, что он мог сделать. Но то, что остается нам, безусловно – этот театр, вся история "Таганки", той, где Николай Николаевич начинал, и, конечно, киноактерские роли и режиссерские работы. Это просто огромная глава, которой мы можем от начала до конца гордиться", - сказал журналистам Гармаш.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЦеремония прощания с актёром, режиссёром и депутатом Мосгордумы Николаем Губенко проходит в театре "Содружество актёров Таганки"
Церемония прощания с актёром, режиссёром и депутатом Мосгордумы Николаем Губенко проходит в театре Содружество актёров Таганки
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Церемония прощания с актёром, режиссёром и депутатом Мосгордумы Николаем Губенко проходит в театре "Содружество актёров Таганки"
"Мы потеряли человека, на плечо которого всегда можно было опереться. Николай Николаевич оставил после себя театр, оставил прекрасные спектакли, которые мы оставим. И будем относиться к своей работе честно, качественно", - сказала директор театра Наталья Альшевская.
Театру "Содружество актеров Таганки" должно быть присвоено имя его основателя – актера Николая Губенко, заявил журналистам председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
"Инициатива, я уверен, должна быть от актеров театра, чтобы этот театр назывался "Содружество актеров Таганки имени Николая Николаевича Губенко", - сказал Герасимов.
Художественный руководитель театра Содружество актеров Таганки Николай Губенко во время сбора труппы театра
16 августа, 16:52Культура
"Мы осиротели". В "Содружестве актеров Таганки" скорбят о Николае Губенко
Его идею поддержал политик Сергей Бабурин, выразив уверенность, что если театр будет носить имя Губенко, это будет справедливо.
Герасимов также отметил, что Губенко уважали все за его честность и прямоту.
"Ушел из жизни очень близкий для меня человек, друг. Николай – это самородок, за все, что он брался, он делал яростно, с любовью... Это был первый советский министр культуры, который общался с зарубежными коллегами на английском языке. Он всегда был честен в своих замыслах. Он имел свою точку зрения и был уважаем теми, кто имел совесть и честь", - сказал он.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПрощание с актером Н. Губенко
Прощание с актером Н. Губенко
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Прощание с актером Н. Губенко
После прощания гроб с телом Губенко вынесли под аплодисменты. Похороны актера пройдут на Кунцевском кладбище.
Народный артист РСФСР, депутат Мосгордумы Николай Губенко был основателем и художественным руководителем театра "Содружество актеров Таганки" с 1992 года. С 1989 по 1992 год Губенко был министром культура СССР. Актер снимался в фильмах "Дворянское гнездо" Андрея Кончаловского, "Мне двадцать лет" ("Застава Ильича") Марлена Хуциева, "Они сражались за Родину" Сергея Бондарчука, "Прошу слова" Глеба Панфилова и других.
"Поклонник справедливости": умер Николай Губенко
© РИА Новости / Анатолий Гаранин

Николай Николаевич Губенко родился 17 августа 1941 года в Одессе.

Сцена из спектакля Добрый человек из Сезуана
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Николай Николаевич Губенко родился 17 августа 1941 года в Одессе.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
© РИА Новости / РИА Новости

Он окончил актерский (1964) и режиссерский (1970) факультеты ВГИК.

Кадр из кинофильма режиссера Алексея Салтыкова Директор
2 из 11

Он окончил актерский (1964) и режиссерский (1970) факультеты ВГИК.

© РИА Новости / РИА Новости
© РИА Новости / В. Кречет

В 1961 году дебютировал в фильме Марлена Хуциева "Застава Ильича". Позднее снимался во многих кинолентах, включая "Пришел солдат с фронта" (1971).

Сцена из кинофильма Пришел солдат с фронта. Режиссер Николай Губенко
3 из 11

В 1961 году дебютировал в фильме Марлена Хуциева "Застава Ильича". Позднее снимался во многих кинолентах, включая "Пришел солдат с фронта" (1971).

© РИА Новости / В. Кречет
© РИА Новости / В. Кречет

В качестве кинорежиссера он снял шесть художественных фильмов. Картины Губенко "Подранки", а также "…И жизнь, и слезы, и любовь" получили призы на международных фестивалях в Чикаго, Брюсселе, Тегеране и Рио-де-Жанейро.

Кинорежиссер Николай Губенко на съемках фильма Подранки.
4 из 11

В качестве кинорежиссера он снял шесть художественных фильмов. Картины Губенко "Подранки", а также "…И жизнь, и слезы, и любовь" получили призы на международных фестивалях в Чикаго, Брюсселе, Тегеране и Рио-де-Жанейро.

© РИА Новости / В. Кречет
© РИА Новости / РИА Новости

В 1987 году Губенко стал главным режиссером и художественным руководителем Театра на Таганке.

Николай Губенко в роли Уварова (слева) и Инна Чурикова в роли Уваровой (справа) в фильме Глеба Панфилова Прошу слова
5 из 11

В 1987 году Губенко стал главным режиссером и художественным руководителем Театра на Таганке.

© РИА Новости / РИА Новости
© РИА Новости / Борис Бабанов

В 1989 году он возглавил Минкульт, став последним министром культуры Советского Союза.

Кинорежиссер Николай Губенко (слева), американский киноактер Грегори Пек (в центре) и кинорежиссер, заслуженный артист РСФСР Ролан Быков - участники Международного форума За безъядерный мир, за выживание человечества
6 из 11

В 1989 году он возглавил Минкульт, став последним министром культуры Советского Союза.

© РИА Новости / Борис Бабанов
© РИА Новости / Владимир Вяткин

Губенко был женат на актрисе Жанне Болотовой. Детей у них не было.

Жанна Андреевна Болотова, актриса театра и кино, с супругом Николаем Николаевичем Губенко, министром культуры СССР
7 из 11

Губенко был женат на актрисе Жанне Болотовой. Детей у них не было.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
© РИА Новости / Владимир Федоренко

В 1990-х годах Губенко избирался в Госдуму второго и третьего созывов от КПРФ. В парламенте он занимался вопросами культуры и возглавлял комитет по культуре и туризму.

Поездка кандидата на пост президента РФ, лидера КПРФ Геннадия Зюганова по городам России. Слева - актер и режиссер Николай Губенко
8 из 11

В 1990-х годах Губенко избирался в Госдуму второго и третьего созывов от КПРФ. В парламенте он занимался вопросами культуры и возглавлял комитет по культуре и туризму.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

С 1993 года Губенко был художественным руководителем "Содружества актеров Таганки", где поставил множество спектаклей.

Режиссеры Сергей Соловьев и Николай Губенк
9 из 11

С 1993 года Губенко был художественным руководителем "Содружества актеров Таганки", где поставил множество спектаклей.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

В 2000-2010-х годах Губенко четырежды избирался депутатом Московской городской думы. В 2017-2020 годах он также являлся членом Общественной палаты Союзного государства.

Геннадий Зюганов, заместитель председателя ЦК КПРФ, первый секретарь Московского городского комитета КПРФ Валерий Рашкин и художественный руководитель театра Содружество актеров Таганки Николай Губенко
10 из 11

В 2000-2010-х годах Губенко четырежды избирался депутатом Московской городской думы. В 2017-2020 годах он также являлся членом Общественной палаты Союзного государства.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Николай Губенко стал лауреатом премии Ленинского комсомола (1972) и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1973). В 1985 году он получил звание народного артиста РСФСР.

Художественный руководитель театра Содружество актеров Таганки Николай Губенко во время сбора труппы театра
11 из 11

Николай Губенко стал лауреатом премии Ленинского комсомола (1972) и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1973). В 1985 году он получил звание народного артиста РСФСР.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
1 из 11

Николай Николаевич Губенко родился 17 августа 1941 года в Одессе.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
2 из 11

Он окончил актерский (1964) и режиссерский (1970) факультеты ВГИК.

© РИА Новости / РИА Новости
3 из 11

В 1961 году дебютировал в фильме Марлена Хуциева "Застава Ильича". Позднее снимался во многих кинолентах, включая "Пришел солдат с фронта" (1971).

© РИА Новости / В. Кречет
4 из 11

В качестве кинорежиссера он снял шесть художественных фильмов. Картины Губенко "Подранки", а также "…И жизнь, и слезы, и любовь" получили призы на международных фестивалях в Чикаго, Брюсселе, Тегеране и Рио-де-Жанейро.

© РИА Новости / В. Кречет
5 из 11

В 1987 году Губенко стал главным режиссером и художественным руководителем Театра на Таганке.

© РИА Новости / РИА Новости
6 из 11

В 1989 году он возглавил Минкульт, став последним министром культуры Советского Союза.

© РИА Новости / Борис Бабанов
7 из 11

Губенко был женат на актрисе Жанне Болотовой. Детей у них не было.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
8 из 11

В 1990-х годах Губенко избирался в Госдуму второго и третьего созывов от КПРФ. В парламенте он занимался вопросами культуры и возглавлял комитет по культуре и туризму.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
9 из 11

С 1993 года Губенко был художественным руководителем "Содружества актеров Таганки", где поставил множество спектаклей.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
10 из 11

В 2000-2010-х годах Губенко четырежды избирался депутатом Московской городской думы. В 2017-2020 годах он также являлся членом Общественной палаты Союзного государства.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
11 из 11

Николай Губенко стал лауреатом премии Ленинского комсомола (1972) и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1973). В 1985 году он получил звание народного артиста РСФСР.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
13318935
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КультураУмер Николай ГубенкоАндрей КончаловскийСодружество актеров ТаганкиРСФСРМосковская городская думаГлеб ПанфиловНиколай ГубенкоСергей Бондарчук (актер)СССРОбщество
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