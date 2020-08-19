https://ria.ru/20200819/1575971300.html

В Москве простились с Николаем Губенко

Церемония прощания с актером и депутатом Мосгордумы Николаем Губенко прошла в московском театре "Содружество актёров Таганки", который актер основал и был его... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T11:06

2020-08-19T11:06

2020-08-19T13:23

культура

умер николай губенко

андрей кончаловский

содружество актеров таганки

рсфср

московская городская дума

глеб панфилов

николай губенко

сергей бондарчук (актер)

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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Церемония прощания с актером и депутатом Мосгордумы <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Gubenko/" target="_blank" data-auto="true">Николаем Губенко</a> прошла в московском театре "Содружество актёров Таганки", который актер основал и был его художественным руководителем, передает корреспондент РИА Новости.Губенко скончался 16 августа на 79-м году жизни.Гроб с телом актера был установлен на сцене в окружении цветов и венков - от президента России, администрации президента, Союза театральных деятелей и московских театров. На экране - кадры из фильмов с участием Губенко и его семейного архива. К началу прощания зал театра был уже полон.Проститься с актером и политиком пришла не одна сотня людей, в числе которых глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, политик Сергей Бабурин, глава КПРФ Геннадий Зюганов, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов, актер Сергей Гармаш, посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль-оглы и другие.Кибовский рассказал, что он очень гордится тем, что ему довелось общаться с таким человеком, как Губенко, – принципиальным, честным, со своей позицией, которую он никогда не менял.Гармаш отметил выдающийся актерский талант Губенко, фильмы с его участием вошли в Золотой фонд советского кинематографа."Мы прощаемся с совершенно удивительным человеком, актером и режиссером, который, на мой взгляд, с точки зрения кино, сделал только половину того, что он мог сделать. Но то, что остается нам, безусловно – этот театр, вся история "Таганки", той, где Николай Николаевич начинал, и, конечно, киноактерские роли и режиссерские работы. Это просто огромная глава, которой мы можем от начала до конца гордиться", - сказал журналистам Гармаш."Мы потеряли человека, на плечо которого всегда можно было опереться. Николай Николаевич оставил после себя театр, оставил прекрасные спектакли, которые мы оставим. И будем относиться к своей работе честно, качественно", - сказала директор театра Наталья Альшевская.Театру "Содружество актеров Таганки" должно быть присвоено имя его основателя – актера Николая Губенко, заявил журналистам председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.Его идею поддержал политик Сергей Бабурин, выразив уверенность, что если театр будет носить имя Губенко, это будет справедливо.Герасимов также отметил, что Губенко уважали все за его честность и прямоту. После прощания гроб с телом Губенко вынесли под аплодисменты. Похороны актера пройдут на Кунцевском кладбище.Народный артист РСФСР, депутат <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_gorodskaja_duma/" target="_blank" data-auto="true">Мосгордумы</a> Николай Губенко был основателем и художественным руководителем театра "<a href="http://ria.ru/organization_Teatr_Sodruzhestvo_akterov_Taganki/" target="_blank" data-auto="true">Содружество актеров Таганки</a>" с 1992 года. С 1989 по 1992 год Губенко был министром культура СССР. Актер снимался в фильмах "Дворянское гнездо" <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Konchalovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Кончаловского</a>, "Мне двадцать лет" ("Застава Ильича") Марлена Хуциева, "Они сражались за Родину" Сергея Бондарчука, "Прошу слова" <a href="http://ria.ru/person_Gleb_Panfilov/" target="_blank" data-auto="true">Глеба Панфилова</a> и других.

https://ria.ru/20200816/1575857094.html

https://ria.ru/20200816/1575859445.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер николай губенко, андрей кончаловский, содружество актеров таганки, рсфср, московская городская дума, глеб панфилов, николай губенко, сергей бондарчук (актер), ссср, общество