В Москве простились с Николаем Губенко

<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Церемония прощания с актером и депутатом Мосгордумы <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Gubenko/" target="_blank" data-auto="true">Николаем Губенко</a> прошла в московском театре "Содружество актёров Таганки", который актер основал и был его художественным руководителем, передает корреспондент РИА Новости.Губенко скончался 16 августа на 79-м году жизни.Гроб с телом актера был установлен на сцене в окружении цветов и венков - от президента России, администрации президента, Союза театральных деятелей и московских театров. На экране - кадры из фильмов с участием Губенко и его семейного архива. К началу прощания зал театра был уже полон.Проститься с актером и политиком пришла не одна сотня людей, в числе которых глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, политик Сергей Бабурин, глава КПРФ Геннадий Зюганов, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов, актер Сергей Гармаш, посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль-оглы и другие.Кибовский рассказал, что он очень гордится тем, что ему довелось общаться с таким человеком, как Губенко, – принципиальным, честным, со своей позицией, которую он никогда не менял.Гармаш отметил выдающийся актерский талант Губенко, фильмы с его участием вошли в Золотой фонд советского кинематографа."Мы прощаемся с совершенно удивительным человеком, актером и режиссером, который, на мой взгляд, с точки зрения кино, сделал только половину того, что он мог сделать. Но то, что остается нам, безусловно – этот театр, вся история "Таганки", той, где Николай Николаевич начинал, и, конечно, киноактерские роли и режиссерские работы. Это просто огромная глава, которой мы можем от начала до конца гордиться", - сказал журналистам Гармаш."Мы потеряли человека, на плечо которого всегда можно было опереться. Николай Николаевич оставил после себя театр, оставил прекрасные спектакли, которые мы оставим. И будем относиться к своей работе честно, качественно", - сказала директор театра Наталья Альшевская.Театру "Содружество актеров Таганки" должно быть присвоено имя его основателя – актера Николая Губенко, заявил журналистам председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.Его идею поддержал политик Сергей Бабурин, выразив уверенность, что если театр будет носить имя Губенко, это будет справедливо.Герасимов также отметил, что Губенко уважали все за его честность и прямоту. После прощания гроб с телом Губенко вынесли под аплодисменты. Похороны актера пройдут на Кунцевском кладбище.Народный артист РСФСР, депутат <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_gorodskaja_duma/" target="_blank" data-auto="true">Мосгордумы</a> Николай Губенко был основателем и художественным руководителем театра "<a href="http://ria.ru/organization_Teatr_Sodruzhestvo_akterov_Taganki/" target="_blank" data-auto="true">Содружество актеров Таганки</a>" с 1992 года. С 1989 по 1992 год Губенко был министром культура СССР. Актер снимался в фильмах "Дворянское гнездо" <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Konchalovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Кончаловского</a>, "Мне двадцать лет" ("Застава Ильича") Марлена Хуциева, "Они сражались за Родину" Сергея Бондарчука, "Прошу слова" <a href="http://ria.ru/person_Gleb_Panfilov/" target="_blank" data-auto="true">Глеба Панфилова</a> и других.
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Церемония прощания с актером и депутатом Мосгордумы Николаем Губенко прошла в московском театре "Содружество актёров Таганки", который актер основал и был его художественным руководителем, передает корреспондент РИА Новости.
Гроб с телом актера был установлен на сцене в окружении цветов и венков - от президента России, администрации президента, Союза театральных деятелей и московских театров. На экране - кадры из фильмов с участием Губенко и его семейного архива. К началу прощания зал театра был уже полон.
Проститься с актером и политиком пришла не одна сотня людей, в числе которых глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, политик Сергей Бабурин, глава КПРФ Геннадий Зюганов, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов, актер Сергей Гармаш, посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль-оглы и другие.
Церемония прощания с актёром, режиссёром и депутатом Мосгордумы Николаем Губенко проходит в театре "Содружество актёров Таганки"
Кибовский рассказал, что он очень гордится тем, что ему довелось общаться с таким человеком, как Губенко, – принципиальным, честным, со своей позицией, которую он никогда не менял.
"Николай Николаевич отдавал себя работе в Мосгордуме без остатка, вопросы культуры были для него приоритетными, огромное количество вопросов были решены благодаря его обращениям", - сказал Кибовский.
Гармаш отметил выдающийся актерский талант Губенко, фильмы с его участием вошли в Золотой фонд советского кинематографа.
"Мы прощаемся с совершенно удивительным человеком, актером и режиссером, который, на мой взгляд, с точки зрения кино, сделал только половину того, что он мог сделать. Но то, что остается нам, безусловно – этот театр, вся история "Таганки", той, где Николай Николаевич начинал, и, конечно, киноактерские роли и режиссерские работы. Это просто огромная глава, которой мы можем от начала до конца гордиться", - сказал журналистам Гармаш.
Церемония прощания с актёром, режиссёром и депутатом Мосгордумы Николаем Губенко проходит в театре "Содружество актёров Таганки"
"Мы потеряли человека, на плечо которого всегда можно было опереться. Николай Николаевич оставил после себя театр, оставил прекрасные спектакли, которые мы оставим. И будем относиться к своей работе честно, качественно", - сказала директор театра Наталья Альшевская.
Театру "Содружество актеров Таганки" должно быть присвоено имя его основателя – актера Николая Губенко, заявил журналистам председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
"Инициатива, я уверен, должна быть от актеров театра, чтобы этот театр назывался "Содружество актеров Таганки имени Николая Николаевича Губенко", - сказал Герасимов.
Его идею поддержал политик Сергей Бабурин, выразив уверенность, что если театр будет носить имя Губенко, это будет справедливо.
Герасимов также отметил, что Губенко уважали все за его честность и прямоту.
"Ушел из жизни очень близкий для меня человек, друг. Николай – это самородок, за все, что он брался, он делал яростно, с любовью... Это был первый советский министр культуры, который общался с зарубежными коллегами на английском языке. Он всегда был честен в своих замыслах. Он имел свою точку зрения и был уважаем теми, кто имел совесть и честь", - сказал он.
После прощания гроб с телом Губенко вынесли под аплодисменты. Похороны актера пройдут на Кунцевском кладбище.
Народный артист РСФСР, депутат Мосгордумы Николай Губенко был основателем и художественным руководителем театра "Содружество актеров Таганки" с 1992 года. С 1989 по 1992 год Губенко был министром культура СССР. Актер снимался в фильмах "Дворянское гнездо" Андрея Кончаловского, "Мне двадцать лет" ("Застава Ильича") Марлена Хуциева, "Они сражались за Родину" Сергея Бондарчука, "Прошу слова" Глеба Панфилова и других.
В качестве кинорежиссера он снял шесть художественных фильмов. Картины Губенко "Подранки", а также "…И жизнь, и слезы, и любовь" получили призы на международных фестивалях в Чикаго, Брюсселе, Тегеране и Рио-де-Жанейро.
4 из 11
В качестве кинорежиссера он снял шесть художественных фильмов. Картины Губенко "Подранки", а также "…И жизнь, и слезы, и любовь" получили призы на международных фестивалях в Чикаго, Брюсселе, Тегеране и Рио-де-Жанейро.
В качестве кинорежиссера он снял шесть художественных фильмов. Картины Губенко "Подранки", а также "…И жизнь, и слезы, и любовь" получили призы на международных фестивалях в Чикаго, Брюсселе, Тегеране и Рио-де-Жанейро.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.