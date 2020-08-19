https://ria.ru/20200819/1575970869.html

Балет ГАБТа начнет сезон с премьеры "Четыре персонажа в поисках сюжета"

Балет Большого театра начнет новый сезон с внеплановой премьеры "Четыре персонажа в поисках сюжета", которую покажет 10 сентября на Новой сцене, сообщили РИА... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T11:01

2020-08-19T11:01

2020-08-19T11:01

культура

театр

балет

новости культуры

махар вазиев

большой театр

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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<strong>МОСКВА, 18 авг – РИА Новости.</strong> Балет Большого театра начнет новый сезон с внеплановой премьеры "Четыре персонажа в поисках сюжета", которую покажет 10 сентября на Новой сцене, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.Эта постановка, составленная их работ четырех зарубежных хореографов: "Девятый вал" Брайана Ариеса (Пуэрто-Рико) на музыку Глинки и Римского-Корсакова, "Всего лишь" Симоне Валастро (Италия) на музыку Дэвида Лэнга, "Fading/Угасание" Димо Малева (Болгария) на музыку Энрике Гранадоса и "Тишина" Мартина Шекса (Франция) на музыку Арво Пярта.Идея постановки принадлежит руководителю балета Большого театра Махару Вазиеву."Идея родилась именно в период, когда мы все находились в режиме самоизоляции. Стало понятно, что у всех планы рухнули и все вдруг оказались абсолютно изолированными, но в то же время свободными в своих будущих действиях и проектах. Когда я понял, что все свободны, я начал общаться со своими западными друзьями, коллегами и попросил мне прислать тех хореографов, которые были свободны. Их оказалось очень и очень много. Я стал отсматривать их работы, и в итоге пришел к выводу пригласить четыре хореографов", - сказал РИА Новости Вазиев.По его словам, ему важно было пригласить хореографов, чей почерк, танцевальный язык отличается друг от друга."Мы вместе рассматривали разные варианты, начинали разговор еще по телефону, а потом продолжили обсуждение, когда они уже были здесь. Все решения принимались совместно. Но что касается артистов, я дал им свободу выбора. Единственно, когда они хотели пригласить уже занятого в трех работах, я здесь вставал на защиту артиста, понимая, что это физически очень трудно", - сказал Вазиев.Что касается вопроса, как смогли в период карантина привезти хореографов в Россию, Вазиев отметил, что были учтены все правила, требования и инструкции Роспотребнадзора, обязательные в тот период, и подчеркнул, что только благодаря друзьям и спонсорам Большого театра, их помощи и поддержке стало возможным привезти хореографов буквально, когда был снят режим самоизоляции."Я понимал, что в это время постепенного возвращения к работе важно не просто начать постепенно репетировать текущий репертуар и восстанавливать спектакли, а необходимо придать какой-то импульс, увлечь новым проектом… И когда я начал им звонить и сообщать, что в планах сделать четыре новые работы, они все с такой радостью согласились – они так соскучились, стосковались по работе", - отметил Вазиев.В итоге в этом вечере, который состоится 10 сентября, заняты практически все ведущие артисты балетной труппы театра."Мы вызвали их чуть раньше 10 июля, и с этого момента начали работать. Все четыре постановки уже готовы и сейчас мы доводим их до максимального качества. Конечно, премьера - это огромная радость и для зрителей, и для актеров. Мы начнем балетный сезон с вечера современных зарубежных хореографов, а в декабре покажем то, что было уже готово, но мы не успели показать премьеру трех одноактных балетов русских современных хореографов", - подчеркнул худрук балета.

https://ria.ru/20200329/1569209300.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр, балет, новости культуры, махар вазиев, большой театр, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)