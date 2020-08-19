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Балет ГАБТа начнет сезон с премьеры "Четыре персонажа в поисках сюжета"
Балет Большого театра начнет новый сезон с внеплановой премьеры "Четыре персонажа в поисках сюжета", которую покажет 10 сентября на Новой сцене, сообщили РИА... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T11:01
2020-08-19T11:01
культура
театр
балет
новости культуры
махар вазиев
большой театр
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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<strong>МОСКВА, 18 авг – РИА Новости.</strong> Балет Большого театра начнет новый сезон с внеплановой премьеры "Четыре персонажа в поисках сюжета", которую покажет 10 сентября на Новой сцене, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.Эта постановка, составленная их работ четырех зарубежных хореографов: "Девятый вал" Брайана Ариеса (Пуэрто-Рико) на музыку Глинки и Римского-Корсакова, "Всего лишь" Симоне Валастро (Италия) на музыку Дэвида Лэнга, "Fading/Угасание" Димо Малева (Болгария) на музыку Энрике Гранадоса и "Тишина" Мартина Шекса (Франция) на музыку Арво Пярта.Идея постановки принадлежит руководителю балета Большого театра Махару Вазиеву."Идея родилась именно в период, когда мы все находились в режиме самоизоляции. Стало понятно, что у всех планы рухнули и все вдруг оказались абсолютно изолированными, но в то же время свободными в своих будущих действиях и проектах. Когда я понял, что все свободны, я начал общаться со своими западными друзьями, коллегами и попросил мне прислать тех хореографов, которые были свободны. Их оказалось очень и очень много. Я стал отсматривать их работы, и в итоге пришел к выводу пригласить четыре хореографов", - сказал РИА Новости Вазиев.По его словам, ему важно было пригласить хореографов, чей почерк, танцевальный язык отличается друг от друга."Мы вместе рассматривали разные варианты, начинали разговор еще по телефону, а потом продолжили обсуждение, когда они уже были здесь. Все решения принимались совместно. Но что касается артистов, я дал им свободу выбора. Единственно, когда они хотели пригласить уже занятого в трех работах, я здесь вставал на защиту артиста, понимая, что это физически очень трудно", - сказал Вазиев.Что касается вопроса, как смогли в период карантина привезти хореографов в Россию, Вазиев отметил, что были учтены все правила, требования и инструкции Роспотребнадзора, обязательные в тот период, и подчеркнул, что только благодаря друзьям и спонсорам Большого театра, их помощи и поддержке стало возможным привезти хореографов буквально, когда был снят режим самоизоляции."Я понимал, что в это время постепенного возвращения к работе важно не просто начать постепенно репетировать текущий репертуар и восстанавливать спектакли, а необходимо придать какой-то импульс, увлечь новым проектом… И когда я начал им звонить и сообщать, что в планах сделать четыре новые работы, они все с такой радостью согласились – они так соскучились, стосковались по работе", - отметил Вазиев.В итоге в этом вечере, который состоится 10 сентября, заняты практически все ведущие артисты балетной труппы театра."Мы вызвали их чуть раньше 10 июля, и с этого момента начали работать. Все четыре постановки уже готовы и сейчас мы доводим их до максимального качества. Конечно, премьера - это огромная радость и для зрителей, и для актеров. Мы начнем балетный сезон с вечера современных зарубежных хореографов, а в декабре покажем то, что было уже готово, но мы не успели показать премьеру трех одноактных балетов русских современных хореографов", - подчеркнул худрук балета.
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театр, балет, новости культуры, махар вазиев, большой театр, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

Балет ГАБТа начнет сезон с премьеры "Четыре персонажа в поисках сюжета"

11:01 19.08.2020
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© Департамент жилищно-коммунального хозяйства МосквыЦветник у Большого театра
Цветник у Большого театра
© Департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Балет Большого театра начнет новый сезон с внеплановой премьеры "Четыре персонажа в поисках сюжета", которую покажет 10 сентября на Новой сцене, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Эта постановка, составленная их работ четырех зарубежных хореографов: "Девятый вал" Брайана Ариеса (Пуэрто-Рико) на музыку Глинки и Римского-Корсакова, "Всего лишь" Симоне Валастро (Италия) на музыку Дэвида Лэнга, "Fading/Угасание" Димо Малева (Болгария) на музыку Энрике Гранадоса и "Тишина" Мартина Шекса (Франция) на музыку Арво Пярта.
Идея постановки принадлежит руководителю балета Большого театра Махару Вазиеву.
"Идея родилась именно в период, когда мы все находились в режиме самоизоляции. Стало понятно, что у всех планы рухнули и все вдруг оказались абсолютно изолированными, но в то же время свободными в своих будущих действиях и проектах. Когда я понял, что все свободны, я начал общаться со своими западными друзьями, коллегами и попросил мне прислать тех хореографов, которые были свободны. Их оказалось очень и очень много. Я стал отсматривать их работы, и в итоге пришел к выводу пригласить четыре хореографов", - сказал РИА Новости Вазиев.
© Фото : Александр АндреевМахар Вазиев, руководитель балетной труппы Большого театра
Махар Вазиев, руководитель балетной труппы Большого театра
© Фото : Александр Андреев
Махар Вазиев, руководитель балетной труппы Большого театра
По его словам, ему важно было пригласить хореографов, чей почерк, танцевальный язык отличается друг от друга.
"Мы вместе рассматривали разные варианты, начинали разговор еще по телефону, а потом продолжили обсуждение, когда они уже были здесь. Все решения принимались совместно. Но что касается артистов, я дал им свободу выбора. Единственно, когда они хотели пригласить уже занятого в трех работах, я здесь вставал на защиту артиста, понимая, что это физически очень трудно", - сказал Вазиев.
Что касается вопроса, как смогли в период карантина привезти хореографов в Россию, Вазиев отметил, что были учтены все правила, требования и инструкции Роспотребнадзора, обязательные в тот период, и подчеркнул, что только благодаря друзьям и спонсорам Большого театра, их помощи и поддержке стало возможным привезти хореографов буквально, когда был снят режим самоизоляции.
"Я понимал, что в это время постепенного возвращения к работе важно не просто начать постепенно репетировать текущий репертуар и восстанавливать спектакли, а необходимо придать какой-то импульс, увлечь новым проектом… И когда я начал им звонить и сообщать, что в планах сделать четыре новые работы, они все с такой радостью согласились – они так соскучились, стосковались по работе", - отметил Вазиев.
В итоге в этом вечере, который состоится 10 сентября, заняты практически все ведущие артисты балетной труппы театра.
"Мы вызвали их чуть раньше 10 июля, и с этого момента начали работать. Все четыре постановки уже готовы и сейчас мы доводим их до максимального качества. Конечно, премьера - это огромная радость и для зрителей, и для актеров. Мы начнем балетный сезон с вечера современных зарубежных хореографов, а в декабре покажем то, что было уже готово, но мы не успели показать премьеру трех одноактных балетов русских современных хореографов", - подчеркнул худрук балета.
Репетиция артистов балета
29 марта, 08:00Культура
Большой на паузе. Уникальные кадры: главный театр России на карантине
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КультураТеатрБалетНовости культурыМахар ВазиевБольшой театрФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
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