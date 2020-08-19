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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200819/1575969085.html
В России за сутки умерли 117 пациентов с COVID-19
За сутки в России умерли 117 человек с COVID-19, за все время — 15 989, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T10:33
2020-08-19T10:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
санкт-петербург
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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> За сутки в России умерли 117 человек с COVID-19, за все время — 15 989, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, 17 человек скончались в Санкт-Петербурге, 10 - в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, санкт-петербург, общество

В России за сутки умерли 117 пациентов с COVID-19

10:33 19.08.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота станции скорой медицинской помощи
Работа станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Работа станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. За сутки в России умерли 117 человек с COVID-19, за все время — 15 989, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждено 117 летальных случаев... За весь период по России умерло 15 989 человек", - говорится в сообщении.
В частности, 17 человек скончались в Санкт-Петербурге, 10 - в Москве.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
200700
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваСанкт-ПетербургОбщество
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