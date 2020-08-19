https://ria.ru/20200819/1575967943.html

Польша назвала развертывание армии на западе Белоруссии игрой Лукашенко

Развертывание белорусской армии на западе страны является внутренней психологической игрой белорусских властей, а не внешней угрозой, заявил заместитель... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T10:10

2020-08-19T10:10

2020-08-19T15:24

протесты в белоруссии

анджей дуда

александр лукашенко

нато

польша

белоруссия

йенс столтенберг

в мире

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<strong>ВАРШАВА, 19 авг – РИА Новости.</strong> Развертывание белорусской армии на западе страны является внутренней психологической игрой белорусских властей, а не внешней угрозой, заявил заместитель министра иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a> Марчин Пшидач в эфире <a href="https://www.polskieradio.pl/397" target="_blank">Польского радио</a>.Ранее президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что военное командование страны развернуло боевые подразделения армии на западных границах республики и привело их в полную боевую готовность.Он считает, что "в Белоруссии президент Лукашенко разыгрывает определенного рода психологическую игру, которая должна ввести элемент страха и угрозы в общественный диалог, в связи с чем общество должно сплотиться вокруг единственно приемлемой власти, которой является власть президента Лукашенко"."И мы на это так смотрим. Как на внутреннюю белорусскую психологическую игру, а не внешнюю угрозу", – продолжил замминистра.По данным Пшидача, в минувший вторник президент Польши Анджей Дуда провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО <a href="http://ria.ru/person_JJens_Stoltenberg/" target="_blank" data-auto="true">Йенсом Столтенбергом</a>. "Полностью подтверждены обязательства НАТО - коллективная оборона и безопасность всех членов НАТО", - сказал Пшидач. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://radiosputnik.ria.ru/20200818/1575938911.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200818/1575928558.html

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польша

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анджей дуда, александр лукашенко, нато, польша, белоруссия, йенс столтенберг, в мире