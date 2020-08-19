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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200819/1575967943.html
Польша назвала развертывание армии на западе Белоруссии игрой Лукашенко
Развертывание белорусской армии на западе страны является внутренней психологической игрой белорусских властей, а не внешней угрозой, заявил заместитель... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T10:10
2020-08-19T15:24
протесты в белоруссии
анджей дуда
александр лукашенко
нато
польша
белоруссия
йенс столтенберг
в мире
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<strong>ВАРШАВА, 19 авг – РИА Новости.</strong> Развертывание белорусской армии на западе страны является внутренней психологической игрой белорусских властей, а не внешней угрозой, заявил заместитель министра иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a> Марчин Пшидач в эфире <a href="https://www.polskieradio.pl/397" target="_blank">Польского радио</a>.Ранее президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что военное командование страны развернуло боевые подразделения армии на западных границах республики и привело их в полную боевую готовность.Он считает, что "в Белоруссии президент Лукашенко разыгрывает определенного рода психологическую игру, которая должна ввести элемент страха и угрозы в общественный диалог, в связи с чем общество должно сплотиться вокруг единственно приемлемой власти, которой является власть президента Лукашенко"."И мы на это так смотрим. Как на внутреннюю белорусскую психологическую игру, а не внешнюю угрозу", – продолжил замминистра.По данным Пшидача, в минувший вторник президент Польши Анджей Дуда провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО <a href="http://ria.ru/person_JJens_Stoltenberg/" target="_blank" data-auto="true">Йенсом Столтенбергом</a>. "Полностью подтверждены обязательства НАТО - коллективная оборона и безопасность всех членов НАТО", - сказал Пшидач. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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анджей дуда, александр лукашенко, нато, польша, белоруссия, йенс столтенберг, в мире

Польша назвала развертывание армии на западе Белоруссии игрой Лукашенко

10:10 19.08.2020 (обновлено: 15:24 19.08.2020)
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© AP Photo / BelTA/Andrei Stasevich, Pool PhotoПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© AP Photo / BelTA/Andrei Stasevich, Pool Photo
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
ВАРШАВА, 19 авг – РИА Новости. Развертывание белорусской армии на западе страны является внутренней психологической игрой белорусских властей, а не внешней угрозой, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире Польского радио.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что военное командование страны развернуло боевые подразделения армии на западных границах республики и привело их в полную боевую готовность.
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"Это не первое заявление президента Лукашенко такого типа. Мы, конечно, внимательно анализируем и отслеживаем все движения. Но я хочу успокоить: никакой угрозы для польской безопасности нет", – сказал Пшидач.
Он считает, что "в Белоруссии президент Лукашенко разыгрывает определенного рода психологическую игру, которая должна ввести элемент страха и угрозы в общественный диалог, в связи с чем общество должно сплотиться вокруг единственно приемлемой власти, которой является власть президента Лукашенко".
"И мы на это так смотрим. Как на внутреннюю белорусскую психологическую игру, а не внешнюю угрозу", – продолжил замминистра.
По данным Пшидача, в минувший вторник президент Польши Анджей Дуда провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. "Полностью подтверждены обязательства НАТО - коллективная оборона и безопасность всех членов НАТО", - сказал Пшидач.
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Протесты в БелоруссииАнджей ДудаАлександр ЛукашенкоНАТОПольшаБелоруссияЙенс СтолтенбергВ мире
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