Польша назвала развертывание армии на западе Белоруссии игрой Лукашенко
10:10 19.08.2020 (обновлено: 15:24 19.08.2020)
10705
© AP Photo / BelTA/Andrei Stasevich, Pool PhotoПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
© AP Photo / BelTA/Andrei Stasevich, Pool Photo
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
ВАРШАВА, 19 авг – РИА Новости. Развертывание белорусской армии на западе страны является внутренней психологической игрой белорусских властей, а не внешней угрозой, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире Польского радио.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что военное командование страны развернуло боевые подразделения армии на западных границах республики и привело их в полную боевую готовность.
18 августа, 14:49"Гарантия на случай проблем". Польша принимает покидающих Белоруссию
"Это не первое заявление президента Лукашенко такого типа. Мы, конечно, внимательно анализируем и отслеживаем все движения. Но я хочу успокоить: никакой угрозы для польской безопасности нет", – сказал Пшидач.
Он считает, что "в Белоруссии президент Лукашенко разыгрывает определенного рода психологическую игру, которая должна ввести элемент страха и угрозы в общественный диалог, в связи с чем общество должно сплотиться вокруг единственно приемлемой власти, которой является власть президента Лукашенко".
"И мы на это так смотрим. Как на внутреннюю белорусскую психологическую игру, а не внешнюю угрозу", – продолжил замминистра.
По данным Пшидача, в минувший вторник президент Польши Анджей Дуда провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. "Полностью подтверждены обязательства НАТО - коллективная оборона и безопасность всех членов НАТО", - сказал Пшидач.
18 августа, 12:15Альтернатива России. Польша ждет от ЕС сотрудничества с Минском
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>