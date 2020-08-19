https://ria.ru/20200819/1575966122.html
Программа реновации 2020–2032: узнайте, когда переселят ваш дом
Правительство Москвы определило очередность переселения домов, включенных в программу реновации. С соответствующим приказом можно ознакомиться на сайте... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T10:31
2020-08-19T10:31
2020-08-19T11:22
программа реновации в москве
инфографика - мультимедиа
стройкомплекс москвы
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программа реновации в москве
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Правительство Москвы определило очередность переселения домов, включенных в программу реновации. С соответствующим приказом можно ознакомиться на сайте столичного стройкомплекса. Документ предусматривает три волны переселения: первая пройдет в 2020–2024 гг., вторая — в 2025–2028 гг., третья — в 2029–2032 гг. Мы изучили приказ и создали инструмент, который позволяет быстро узнать, в какую волну попадает ваш дом.
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
инфографика - мультимедиа, стройкомплекс москвы, общество, недвижимость, строительство, программа реновации в москве, москва, население, инфографика, инфографика