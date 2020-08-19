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Программа реновации 2020–2032: узнайте, когда переселят ваш дом
Правительство Москвы определило очередность переселения домов, включенных в программу реновации. С соответствующим приказом можно ознакомиться на сайте... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T10:31
2020-08-19T11:22
программа реновации в москве
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стройкомплекс москвы
общество
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строительство
программа реновации в москве
москва
население
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Правительство Москвы определило очередность переселения домов, включенных в программу реновации. С соответствующим приказом можно ознакомиться на сайте столичного стройкомплекса. Документ предусматривает три волны переселения: первая пройдет в 2020–2024 гг., вторая — в 2025–2028 гг., третья — в 2029–2032 гг. Мы изучили приказ и создали инструмент, который позволяет быстро узнать, в какую волну попадает ваш дом.
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Программа реновации 2020–2032: узнайте, когда переселят ваш дом

10:31 19.08.2020 (обновлено: 11:22 19.08.2020)
13661
Правительство Москвы определило очередность переселения домов, включенных в программу реновации. С соответствующим приказом можно ознакомиться на сайте столичного стройкомплекса. Документ предусматривает три волны переселения: первая пройдет в 2020–2024 гг., вторая — в 2025–2028 гг., третья — в 2029–2032 гг. Мы изучили приказ и создали инструмент, который позволяет быстро узнать, в какую волну попадает ваш дом.

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Программа реновации в МосквеИнфографика - МультимедиаСтройкомплекс МосквыОбществоНедвижимостьСтроительствоПрограмма реновации в МосквеМоскваНаселениеИнфографика
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