https://ria.ru/20200819/1575966122.html

Программа реновации 2020–2032: узнайте, когда переселят ваш дом

Правительство Москвы определило очередность переселения домов, включенных в программу реновации. С соответствующим приказом можно ознакомиться на сайте... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T10:31

2020-08-19T10:31

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программа реновации в москве

инфографика - мультимедиа

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инфографика

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Правительство Москвы определило очередность переселения домов, включенных в программу реновации. С соответствующим приказом можно ознакомиться на сайте столичного стройкомплекса. Документ предусматривает три волны переселения: первая пройдет в 2020–2024 гг., вторая — в 2025–2028 гг., третья — в 2029–2032 гг. Мы изучили приказ и создали инструмент, который позволяет быстро узнать, в какую волну попадает ваш дом.

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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