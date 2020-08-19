Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20200819/1575966086.html
В ТиНАО начал работу новый пожарно-спасательный отряд
Новый пожарно-спасательный отряд заступил на дежурство в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО), до конца года там будет создано еще четыре... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T09:27
2020-08-19T16:23
москва сегодня: мегаполис для жизни
тинао
новая москва
петр бирюков
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565218621_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_2997c9ca347cb528f9758484fd6f099f.jpg
<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.</strong> Новый пожарно-спасательный отряд заступил на дежурство в Троицком и Новомосковском административных округах (<a href="http://ria.ru/location_TiNAO/" target="_blank" data-auto="true">ТиНАО</a>), до конца года там будет создано еще четыре таких подразделения, сообщил журналистам заместитель мэра <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> по вопросам ЖКХ и благоустройства <a href="http://ria.ru/person_Petr_Birjukov/" target="_blank" data-auto="true">Петр Бирюков</a>.Он отметил, что обеспечению безопасности в ТиНАО уделяется особое внимание. С момента присоединения этих территорий в рамках программы "Безопасный город" там были построены и введены в эксплуатацию четыре новых пожарных депо."С 2012 года численность пожарных и спасателей в ТиНАО увеличилась в три раза, до 860 человек, а среднее время прибытия к месту пожара сократилось почти в два раза", — подчеркнул заммэра.Он сообщил, что в настоящее время на территории новых округов дислоцируются 11 пожарных частей, однако в связи с активной жилой застройкой принято решение увеличить их число."Приступил к дежурству новый пожарно-спасательный отряд в поселении Московский, в нем работают 117 специалистов, суточная дежурная смена — 23 человека. Отряд оснащен современной техникой, для тренировок сотрудников есть учебно-тренировочная башня, скалодром и теплодымокамера", — рассказал Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства отметил, что новый пожарно-спасательный отряд предназначен для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, пожары и ДТП на территории <a href="http://ria.ru/location_Novaja_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Новой Москвы</a>."В его зоне ответственности находится городское поселение Московский и еще восемь населенных пунктов. С открытием нового отряда сократилось время прибытия пожарно-спасательных подразделений к месту вызова в этом районе, что позволило минимизировать последствия от происшествий", — подчеркнул заммэра.Бирюков сообщил, что до конца 2020 года планируется открыть еще четыре пожарно-спасательных отряда в городе <a href="http://ria.ru/location_SHHerbinka/" target="_blank" data-auto="true">Щербинка</a> и поселениях Марушкинское, Краснопахорское, Щаповское.
https://ria.ru/20200805/1575391632.html
https://realty.ria.ru/20200805/1575388536.html
1
тинао
новая москва
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565218621_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_1349e20e63d5203e46967911f01fae30.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
тинао, новая москва, петр бирюков, москва, общество

В ТиНАО начал работу новый пожарно-спасательный отряд

09:27 19.08.2020 (обновлено: 16:23 19.08.2020)
12975
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСотрудники пожарно-спасательного центра выводят пожарную технику из гаража
Сотрудники пожарно-спасательного центра выводят пожарную технику из гаража
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Сотрудники пожарно-спасательного центра выводят пожарную технику из гаража. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Новый пожарно-спасательный отряд заступил на дежурство в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО), до конца года там будет создано еще четыре таких подразделения, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он отметил, что обеспечению безопасности в ТиНАО уделяется особое внимание. С момента присоединения этих территорий в рамках программы "Безопасный город" там были построены и введены в эксплуатацию четыре новых пожарных депо.
"С 2012 года численность пожарных и спасателей в ТиНАО увеличилась в три раза, до 860 человек, а среднее время прибытия к месту пожара сократилось почти в два раза", — подчеркнул заммэра.
Он сообщил, что в настоящее время на территории новых округов дислоцируются 11 пожарных частей, однако в связи с активной жилой застройкой принято решение увеличить их число.
Московские пожарные
5 августа, 11:25Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Власти Москвы рассказали об итогах пяти лет работы пожарных и спасателей
"Приступил к дежурству новый пожарно-спасательный отряд в поселении Московский, в нем работают 117 специалистов, суточная дежурная смена — 23 человека. Отряд оснащен современной техникой, для тренировок сотрудников есть учебно-тренировочная башня, скалодром и теплодымокамера", — рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства отметил, что новый пожарно-спасательный отряд предназначен для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, пожары и ДТП на территории Новой Москвы.
"В его зоне ответственности находится городское поселение Московский и еще восемь населенных пунктов. С открытием нового отряда сократилось время прибытия пожарно-спасательных подразделений к месту вызова в этом районе, что позволило минимизировать последствия от происшествий", — подчеркнул заммэра.
Бирюков сообщил, что до конца 2020 года планируется открыть еще четыре пожарно-спасательных отряда в городе Щербинка и поселениях Марушкинское, Краснопахорское, Щаповское.
Учения в пожарно-спасательном центре
5 августа, 10:59Москва Сегодня: мегаполис для жизни
В Новой Москве введут в эксплуатацию 12 новых пожарных депо
912123
Обсудить 1
Москва Сегодня: мегаполис для жизниТиНАОНовая МоскваПетр БирюковМоскваОбщество
Рекомендуем
Церемония прощания с актёром, режиссёром и депутатом Мосгордумы Николаем Губенко проходит в театре Содружество актёров Таганки
В Москве простились с Николаем Губенко
Белорусские пограничники
В Белоруссии задержали жителя Украины, разыскиваемого Россией
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Ефремова привезли в суд, где сегодня ждут его показаний
Самолет в небе над аэропортом Эйлата, Израиль
Эксперт предсказал рост числа репатриантов в Израиль
Денежные купюры и монеты России
В Москве пенсионерка разорилась, пытаясь заработать на интернет-опросах
Заседание суда по делу М. Ефремова
Вторым свидетелем защиты Ефремова стала актриса Беркович
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Корабли ВМФ взяли под охрану строящие "Северный поток — 2" суда
Клавиатура компьютера
Названа потенциальная опасность компьютерной клавиатуры
Родственники с пациентом в больнице
Раскрыты детали истории с "ожившей" в курском морге пациенткой
Ольга Бузова х Джаро & Ханза - Mira me Bebe
Новый клип Бузовой меньше чем за сутки набрал более миллиона просмотров
Певец Дима Билан на премьере фильма Герой в Москве
"Я в шоке!" Дима Билан рассказал об отдыхе в Крыму
Военнослужащие армии Мали
Россияне не пострадали в ходе военного мятежа в Мали
Яблоки
Роспотребнадзор предупредил об опасной диете с использованием яблок
Экскаватор на полигоне твердых бытовых отходов
Свыше 500 несанкционированных свалок ликвидировано в Подмосковье
Совместные учения НАТО Trident Juncture 2018 (Единый трезубец) в Норвегии
"Быстро стягивают войска": что происходит в Норвегии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Врач назвал тех, кто не получит вакцину от COVID-19
04:05Эксперт рассказал о новых функциях в операционных системах iOS и Android
04:00Стало известно, на что рассчитывают жители Мали после мятежа военных
03:43Рэйчел Вайс снимется в ремейке триллера "Связанные насмерть", пишут СМИ
03:33В концерне "Калашников" раскрыли заказ новейшего оружия от Минобороны
03:18В России предложили ужесточить наказание для шумных мотоциклистов
03:09Эксперт объяснил, как узнать, где вы находитесь, если смартфон выключен
03:08Одной группе автомобилей могут разрешить ездить по "выделенке"
03:04Реку в Комсомольске-на-Амуре загрязнили нефтепродуктами
02:56В Калифорнии разбился вертолет
02:15Описана взаимосвязь денег и счастья
02:15Вице-премьер России Хуснуллин сделал прививку от коронавируса
02:10Эксперт рассказал, на звонки с каких номеров нельзя отвечать
02:07Израильские танки ударили по военным постам в секторе Газа
02:01Пушков обвинил Литву в желании свергнуть Лукашенко
01:41Помпео пригрозил России ответом за несогласие с санкциями против Ирана
01:26Госдеп объявил о скором возврате санкций США против Ирана
01:24Каракас нашел сходство в атаках на Белоруссию и Венесуэлу
01:07На Украине сообщили о новых участках для разведения сил в Донбассе
00:46Замглавы МВД России оказался самым обеспеченным силовиком
Лента новостейМолния