https://ria.ru/20200819/1575966086.html
В ТиНАО начал работу новый пожарно-спасательный отряд
Новый пожарно-спасательный отряд заступил на дежурство в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО), до конца года там будет создано еще четыре... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T09:27
2020-08-19T09:27
2020-08-19T16:23
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тинао
новая москва
петр бирюков
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.</strong> Новый пожарно-спасательный отряд заступил на дежурство в Троицком и Новомосковском административных округах (<a href="http://ria.ru/location_TiNAO/" target="_blank" data-auto="true">ТиНАО</a>), до конца года там будет создано еще четыре таких подразделения, сообщил журналистам заместитель мэра <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> по вопросам ЖКХ и благоустройства <a href="http://ria.ru/person_Petr_Birjukov/" target="_blank" data-auto="true">Петр Бирюков</a>.Он отметил, что обеспечению безопасности в ТиНАО уделяется особое внимание. С момента присоединения этих территорий в рамках программы "Безопасный город" там были построены и введены в эксплуатацию четыре новых пожарных депо."С 2012 года численность пожарных и спасателей в ТиНАО увеличилась в три раза, до 860 человек, а среднее время прибытия к месту пожара сократилось почти в два раза", — подчеркнул заммэра.Он сообщил, что в настоящее время на территории новых округов дислоцируются 11 пожарных частей, однако в связи с активной жилой застройкой принято решение увеличить их число."Приступил к дежурству новый пожарно-спасательный отряд в поселении Московский, в нем работают 117 специалистов, суточная дежурная смена — 23 человека. Отряд оснащен современной техникой, для тренировок сотрудников есть учебно-тренировочная башня, скалодром и теплодымокамера", — рассказал Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства отметил, что новый пожарно-спасательный отряд предназначен для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, пожары и ДТП на территории <a href="http://ria.ru/location_Novaja_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Новой Москвы</a>."В его зоне ответственности находится городское поселение Московский и еще восемь населенных пунктов. С открытием нового отряда сократилось время прибытия пожарно-спасательных подразделений к месту вызова в этом районе, что позволило минимизировать последствия от происшествий", — подчеркнул заммэра.Бирюков сообщил, что до конца 2020 года планируется открыть еще четыре пожарно-спасательных отряда в городе <a href="http://ria.ru/location_SHHerbinka/" target="_blank" data-auto="true">Щербинка</a> и поселениях Марушкинское, Краснопахорское, Щаповское.
https://ria.ru/20200805/1575391632.html
https://realty.ria.ru/20200805/1575388536.html
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тинао
новая москва
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тинао, новая москва, петр бирюков, москва, общество
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.
Новый пожарно-спасательный отряд заступил на дежурство в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО
), до конца года там будет создано еще четыре таких подразделения, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы
по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
.
Он отметил, что обеспечению безопасности в ТиНАО уделяется особое внимание. С момента присоединения этих территорий в рамках программы "Безопасный город" там были построены и введены в эксплуатацию четыре новых пожарных депо.
"С 2012 года численность пожарных и спасателей в ТиНАО увеличилась в три раза, до 860 человек, а среднее время прибытия к месту пожара сократилось почти в два раза", — подчеркнул заммэра.
Он сообщил, что в настоящее время на территории новых округов дислоцируются 11 пожарных частей, однако в связи с активной жилой застройкой принято решение увеличить их число.
"Приступил к дежурству новый пожарно-спасательный отряд в поселении Московский, в нем работают 117 специалистов, суточная дежурная смена — 23 человека. Отряд оснащен современной техникой, для тренировок сотрудников есть учебно-тренировочная башня, скалодром и теплодымокамера", — рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства отметил, что новый пожарно-спасательный отряд предназначен для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, пожары и ДТП на территории Новой Москвы
.
"В его зоне ответственности находится городское поселение Московский и еще восемь населенных пунктов. С открытием нового отряда сократилось время прибытия пожарно-спасательных подразделений к месту вызова в этом районе, что позволило минимизировать последствия от происшествий", — подчеркнул заммэра.
Бирюков сообщил, что до конца 2020 года планируется открыть еще четыре пожарно-спасательных отряда в городе Щербинка
и поселениях Марушкинское, Краснопахорское, Щаповское.