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Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта
Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта через несколько часов после задержания мятежниками объявил о своей отставке и роспуске парламента и правительства. РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T07:02
2020-08-19T07:02
ибрагим бубакар кейта
мали
справки
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Президент <a href="http://ria.ru/location_Mali/" target="_blank" data-auto="true">Мали</a> <a href="http://ria.ru/person_Ibragim_Bubakar_Kejjta/" target="_blank" data-auto="true">Ибрагим Бубакар Кейта</a> через несколько часов после задержания мятежниками объявил о своей отставке и роспуске парламента и правительства.Ниже приводится биографическая справка.Малийский политик Ибрагим Бубакар Кейта <a href="https://abudhabisustainabilityweek.com/en/about-adsw/speakers/he-ibrahim-boubacar-keita" target="_blank" rel="nofollow noopener">родился</a> 29 января 1945 года в Кутиале (южный Мали).Окончил лицей Террасон де Фужер в <a href="http://ria.ru/location_Bamako/" target="_blank" data-auto="true">Бамако</a> (Мали) в 1965 году со степенью бакалавра. Продолжил образование в Университете им. Шейха Анты Диопа (<a href="http://ria.ru/location_Dakar/" target="_blank" data-auto="true">Дакар</a>, <a href="http://ria.ru/location_Senegal/" target="_blank" data-auto="true">Сенегал</a>), где получил степень магистра истории и специалиста в области политологии. Также окончил Институт истории международных отношений в парижском Университете Сорбонны.После учебы работал научным сотрудником в Национальном центре научных исследований (CNRS) и преподавал политические системы стран третьего мира в Парижском университете.Вернувшись в Мали в 1986 году, работал главным техническим советником Европейского Союза по Европейскому фонду развития, затем директором Terre des Hommes France (TDHF), французской и международной неправительственной организации в Мали, Буркина-Фасо и <a href="http://ria.ru/location_Niger/" target="_blank" data-auto="true">Нигере</a>.Принял участие в основании партии "Альянс за демократию в Мали" (ADEMA).В 1992 году Ибрагим Бубакар Кейта стал пресс-секретарем и главным советником по международным вопросам президента Мали.С ноября 1992 года был послом в Кот-д'Ивуаре, <a href="http://ria.ru/location_Gabon/" target="_blank" data-auto="true">Габоне</a>, Буркина-Фасо и Нигере.В 1993 году стал министром иностранных дел Мали.В 1994-2000 годах - премьер-министр Мали.В 2000 году <a href="http://www.koulouba.ml/presidence/president-republique/biographie-du-president/" target="_blank" rel="nofollow noopener">вышел</a> из партии "Альянс за демократию в Мали". В 2001 году основал партию "Объединение за Мали".В 2002-2007 годах был президентом национального собрания.Безуспешно <a href="https://www.infoplease.com/encyclopedia/people/history/african/keita-ibrahim-boubacar" target="_blank" rel="nofollow noopener">баллотировался</a> на пост президента в 2002 и 2007 годах.1 августа 2013 года был <a href="https://ria.ru/20130815/956541466.html" target="_blank">избран</a> президентом Мали. 12 августа 2018 года его <a href="https://ria.ru/20180816/1526657767.html" target="_blank">переизбрали</a> на второй срок.19 августа 2020 года Ибрагим Бубакар Кейта объявил о своей отставке и роспуске парламента, после того как накануне на военной базе близ столицы Мали Бамако начался мятеж. Мятежники <a href="https://ria.ru/20200819/1575962883.html" target="_blank">заявляли</a> об аресте президента и премьер-министра страны.
мали
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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ибрагим бубакар кейта, мали, справки

Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта

07:02 19.08.2020
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© REUTERS / Ludovic MarinОбъявивший об отставке президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта
Объявивший об отставке президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта
© REUTERS / Ludovic Marin
Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта через несколько часов после задержания мятежниками объявил о своей отставке и роспуске парламента и правительства.
Ниже приводится биографическая справка.
Малийский политик Ибрагим Бубакар Кейта родился 29 января 1945 года в Кутиале (южный Мали).
Окончил лицей Террасон де Фужер в Бамако (Мали) в 1965 году со степенью бакалавра. Продолжил образование в Университете им. Шейха Анты Диопа (Дакар, Сенегал), где получил степень магистра истории и специалиста в области политологии. Также окончил Институт истории международных отношений в парижском Университете Сорбонны.
После учебы работал научным сотрудником в Национальном центре научных исследований (CNRS) и преподавал политические системы стран третьего мира в Парижском университете.
Вернувшись в Мали в 1986 году, работал главным техническим советником Европейского Союза по Европейскому фонду развития, затем директором Terre des Hommes France (TDHF), французской и международной неправительственной организации в Мали, Буркина-Фасо и Нигере.
Принял участие в основании партии "Альянс за демократию в Мали" (ADEMA).
В 1992 году Ибрагим Бубакар Кейта стал пресс-секретарем и главным советником по международным вопросам президента Мали.
С ноября 1992 года был послом в Кот-д'Ивуаре, Габоне, Буркина-Фасо и Нигере.
В 1993 году стал министром иностранных дел Мали.
В 1994-2000 годах - премьер-министр Мали.
В 2000 году вышел из партии "Альянс за демократию в Мали". В 2001 году основал партию "Объединение за Мали".
В 2002-2007 годах был президентом национального собрания.
Безуспешно баллотировался на пост президента в 2002 и 2007 годах.
1 августа 2013 года был избран президентом Мали. 12 августа 2018 года его переизбрали на второй срок.
19 августа 2020 года Ибрагим Бубакар Кейта объявил о своей отставке и роспуске парламента, после того как накануне на военной базе близ столицы Мали Бамако начался мятеж. Мятежники заявляли об аресте президента и премьер-министра страны.
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Ибрагим Бубакар КейтаМалиСправки
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