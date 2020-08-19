Россиянка, которой муж отрубил кисти, рассказала о новом женихе

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Жительница Серпухова Маргарита Грачева, которой бывший супруг из ревности отрубил кисти рук, поделилась подробностями своих новых отношений, пишет портал "Woman.ru".
Ранее девушка сообщила, что в сентябре выходит замуж. Некоторые пользователи обвинили россиянку в попытке "пропиариться". Как отметила Грачева, подобные высказывания не задевают ее.
"Мой будущий супруг выбрал очень правильную тактику: сначала он был просто другом. Это хорошая позиция, позволившая мне привыкнуть к нему", — пояснила Грачева.
Собеседница отметила, что двое ее детей приняли жениха матери тепло и хорошо к нему относятся.
"Они отлично общаются, прекрасно ладят, что для меня, как для мамы, очень важно", — призналась она.
Также девушка рассказала, как ей удалось пережить трагедию.
"Мне не снится тот злополучный день, я не просыпаюсь в холодном поту. Просто живу дальше. <…> Во мне изначально было абсолютное осознание, что в случившемся нет моей вины и это не моя зона ответственности. Быть абьюзером, применить насилие было его (бывшего мужа. — Прим. ред.) выбором", — считает она.
Грачева подчеркнула, что ее бывшего супруга лишили родительских прав.
"Он моим детям никто. Общение с ним считаю невозможным. А для чего? Что он может им дать?" — заключила женщина.
В конце 2017 года муж Грачевой несколько раз увозил ее в лес, где угрожал убить ее. В порыве ревности супруг отрубил Маргарите кисти рук топором, нанеся не менее десяти ударов. Суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима и обязал выплатить компенсацию в два миллиона рублей. Грачева с этим решением не согласилась. Врачам удалось спасти одну руку женщины, на месте второй установили протез.