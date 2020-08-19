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Россиянка, которой муж отрубил кисти, рассказала о новом женихе
Жительница Серпухова Маргарита Грачева, которой бывший супруг из ревности отрубил кисти рук, поделилась подробностями своих новых отношений, пишет портал... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T03:44
россия
маргарита грачева
серпухов
общество
происшествия
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россия, маргарита грачева, серпухов, общество, происшествия

Россиянка, которой муж отрубил кисти, рассказала о новом женихе

03:44 19.08.2020
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© Фото : @margoritka1211/InstagramМаргарита Грачева
Маргарита Грачева
© Фото : @margoritka1211/Instagram
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Жительница Серпухова Маргарита Грачева, которой бывший супруг из ревности отрубил кисти рук, поделилась подробностями своих новых отношений, пишет портал "Woman.ru".
Ранее девушка сообщила, что в сентябре выходит замуж. Некоторые пользователи обвинили россиянку в попытке "пропиариться". Как отметила Грачева, подобные высказывания не задевают ее.

"Мой будущий супруг выбрал очень правильную тактику: сначала он был просто другом. Это хорошая позиция, позволившая мне привыкнуть к нему", — пояснила Грачева.

Собеседница отметила, что двое ее детей приняли жениха матери тепло и хорошо к нему относятся.

"Они отлично общаются, прекрасно ладят, что для меня, как для мамы, очень важно", — призналась она.

Также девушка рассказала, как ей удалось пережить трагедию.

"Мне не снится тот злополучный день, я не просыпаюсь в холодном поту. Просто живу дальше. <…> Во мне изначально было абсолютное осознание, что в случившемся нет моей вины и это не моя зона ответственности. Быть абьюзером, применить насилие было его (бывшего мужа. — Прим. ред.) выбором", — считает она.

Грачева подчеркнула, что ее бывшего супруга лишили родительских прав.

"Он моим детям никто. Общение с ним считаю невозможным. А для чего? Что он может им дать?" — заключила женщина.

В конце 2017 года муж Грачевой несколько раз увозил ее в лес, где угрожал убить ее. В порыве ревности супруг отрубил Маргарите кисти рук топором, нанеся не менее десяти ударов. Суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима и обязал выплатить компенсацию в два миллиона рублей. Грачева с этим решением не согласилась. Врачам удалось спасти одну руку женщины, на месте второй установили протез.
Маргарита Грачева с биопротезом на руке
13 января, 10:22
Россиянка, которой муж отрубил кисти, рассказала о спасенной руке
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РоссияМаргарита ГрачеваСерпуховОбществоПроисшествия
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