Россиянка, которой муж отрубил кисти, рассказала о новом женихе

"Мне не снится тот злополучный день, я не просыпаюсь в холодном поту. Просто живу дальше. <…> Во мне изначально было абсолютное осознание, что в случившемся нет моей вины и это не моя зона ответственности. Быть абьюзером, применить насилие было его (бывшего мужа. — Прим. ред.) выбором", — считает она.