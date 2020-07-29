Россиянка, которой бывший супруг отрубил кисти рук, вновь выходит замуж

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Жительница . Жительница Серпухова Маргарита Грачева , которой бывший супруг из ревности отрубил кисти рук, в сентябре выходит замуж. Об этом она сообщила в инстаграме.

"Сейчас идет активная подготовка, надеюсь, вирус нам не помешает", — написала она.

Большинство пользователей поздравили Маргариту с предстоящим торжеством. Однако нашлись и те, кто обвинил россиянку в попытке "пропиариться".

Как отметила Грачева в комментарии "360" , подобные высказывания не задевают ее.

"Хейтеры реагируют на все, обсуждают каждое действие. Я к этому отношусь спокойно, понимаю, что у меня есть какая-то публичность. Просто их игнорирую", — сказала она.

Маргарита не стала раскрывать журналистам детали свадьбы. По ее словам, если в будущем ей захочется поделиться с общественностью подробностями из личной жизни, она сделает это.