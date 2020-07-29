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Россиянка, которой бывший супруг отрубил кисти рук, вновь выходит замуж
Жительница Серпухова Маргарита Грачева, которой бывший супруг из ревности отрубил кисти рук, в сентябре выходит замуж. Об этом она сообщила в инстаграме. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T22:09
маргарита грачева
серпухов
общество
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Сил этой девочке! А кто пишет , что она пиарится!!! Да пускай пиариться! Она после пережитого может делать все, что захочет!
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молодец! счастья и успеха ей
41
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серпухов
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/153077/52/1530775248_0:67:640:427_1400x0_80_0_0_6ca60b3a5fdf82998870e58d74cd491d.jpg
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РИА Новости
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353
60
маргарита грачева, серпухов, общество

Россиянка, которой бывший супруг отрубил кисти рук, вновь выходит замуж

15:13 29.07.2020 (обновлено: 22:09 29.07.2020)
36134
© Фото из личного архива Маргариты Грачевой Маргарита Грачева с биопротезом на руке
Маргарита Грачева с биопротезом на руке
© Фото из личного архива Маргариты Грачевой
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Жительница Серпухова Маргарита Грачева, которой бывший супруг из ревности отрубил кисти рук, в сентябре выходит замуж. Об этом она сообщила в инстаграме.
"Сейчас идет активная подготовка, надеюсь, вирус нам не помешает", — написала она.
Большинство пользователей поздравили Маргариту с предстоящим торжеством. Однако нашлись и те, кто обвинил россиянку в попытке "пропиариться".
Как отметила Грачева в комментарии "360", подобные высказывания не задевают ее.
"Хейтеры реагируют на все, обсуждают каждое действие. Я к этому отношусь спокойно, понимаю, что у меня есть какая-то публичность. Просто их игнорирую", — сказала она.
Маргарита не стала раскрывать журналистам детали свадьбы. По ее словам, если в будущем ей захочется поделиться с общественностью подробностями из личной жизни, она сделает это.
В конце 2017 года муж Грачевой несколько раз увозил ее в лес, где угрожал убить ее. В порыве ревности супруг отрубил Маргарите кисти рук топором, нанеся не менее десяти ударов. Суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима и обязал выплатить компенсацию в два миллиона рублей. Грачева с этим решением не согласилась. Врачам удалось спасти одну руку женщины, на месте второй установили протез.
Бывшая жена осужденного на 14 лет колонии Дмитрия Грачева Маргарита Грачева (Шейкина) у здания городского суда Серпухова
13 января, 10:22
Россиянка, которой муж отрубил кисти, рассказала о спасенной руке
218712121223
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Маргарита ГрачеваСерпуховОбщество
Популярные комментарии
Сил этой девочке! А кто пишет , что она пиарится!!! Да пускай пиариться! Она после пережитого может делать все, что захочет!
29 июля, 21:11
Константин Сотиев
4820001
молодец! счастья и успеха ей
29 июля, 20:03
Вадим Антонов
3910001
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