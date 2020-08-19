Раскрыты детали истории с "ожившей" в морге россиянкой

"Говорит: такая ситуация, она жива! Как? Конечно, слава Богу, но как такое могло произойти? В ответ он рассказал историю, что Зинаида Дмитриевна 15 минут была в состоянии клинической смерти, а потом они ее всю ночь спасали и под утро спасли", — рассказала женщина.