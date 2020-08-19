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Раскрыты детали истории с "ожившей" в морге россиянкой
Племянница жительницы Курской области, очнувшейся в морге, рассказала подробности инцидента, пишет газета "Московский Комсомолец". РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T03:34
россия
здоровье - общество
курская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
россия, здоровье - общество, курская область, происшествия

Раскрыты детали истории с "ожившей" в морге россиянкой

03:03 19.08.2020 (обновлено: 03:34 19.08.2020)
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© Fotolia / RidoРодственники с пациентом в больнице
Родственники с пациентом в больнице
© Fotolia / Rido
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Племянница жительницы Курской области, очнувшейся в морге, рассказала подробности инцидента, пишет газета "Московский Комсомолец".
Как сообщали местные СМИ, медики Горшеченской центральной районной больницы констатировали смерть женщины и отправили ее в морг, но там она очнулась. Происшествие вызвало огромный резонанс, областной комитет здравоохранения начал проверку. Сейчас женщина находится в Курской областной клинической больнице. Власти проверяют эту информацию.
Собеседница пояснила, что в прошлый четверг у ее тети разболелся живот, и она отвезла пенсионерку в медицинское учреждение.

"До этого она не болела — только плохо передвигалась, ныли колени. Сначала капали ее, пытались справиться с непроходимостью, но к вечеру состояние стало ухудшаться, и решили оперировать", — отметила она.

После операции племяннице сообщили, что состояние женщины тяжелое. Ее пытались спасти реаниматологи. Утверждается, что поздно вечером 13 августа врачи констатировали ее смерть. На следующий день женщине позвонил хирург, оперировавший пациентку, и сообщил неожиданную новость.

"Говорит: такая ситуация, она жива! Как? Конечно, слава Богу, но как такое могло произойти? В ответ он рассказал историю, что Зинаида Дмитриевна 15 минут была в состоянии клинической смерти, а потом они ее всю ночь спасали и под утро спасли", — рассказала женщина.

По словам племянницы, живой пенсионерку обнаружила работница морга. Накануне тело привезли на каталке и оставили внутри. Когда утром сотрудница открыла дверь, то увидела, что женщина лежит на полу. При этом пенсионерка якобы резко схватила сотрудницу морга за руку.
При этом собеседница утверждает, что позже врачи рассказали ей правду — якобы они отправили тело в морг через 1 час 20 минут, вместо положенных по протоколу двух часов.
Коридор в больнице
Вчера, 15:04
Следователи заинтересовались историей с очнувшейся в морге женщиной
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РоссияЗдоровье - ОбществоКурская областьПроисшествия
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