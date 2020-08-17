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В Курской области "умершая" пациентка очнулась в морге
Власти в Курской области проверяют данные об очнувшейся в морге пациентке, чью смерть констатировали в райбольнице, сообщает Telegram-канал администрации... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T22:22
здоровье - общество
курская область
происшествия
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здоровье - общество, курская область, происшествия

В Курской области "умершая" пациентка очнулась в морге

22:07 17.08.2020 (обновлено: 22:22 17.08.2020)
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© Fotolia / RidoРодственники с пациентом в больнице
Родственники с пациентом в больнице
© Fotolia / Rido
ВОРОНЕЖ, 17 авг — РИА Новости. Власти в Курской области проверяют данные об очнувшейся в морге пациентке, чью смерть констатировали в райбольнице, сообщает Telegram-канал администрации региона.

"Ранее в СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что женщина, госпитализированная в Горшеченскую ЦРБ, очнулась в морге, куда ее отправили после того, как констатировали смерть в районной больнице", — информируют областные власти.

По данным обладминистрации, в настоящее время пациентка из Горшеченской центральной райбольницы находится в Курской областной клинической больнице.
Кроме того, в СМИ и соцсетях сообщали о том, что мужчину, поступившего в Суджанскую центральную райбольницу с 70-процентными ожогами тела, поливали в качестве лечения холодной водой. Пациент скончался несколько дней спустя в областной клинической больнице.
"Об этих случаях комитету здравоохранения известно. По фактам, изложенным в СМИ, проводится служебная проверка. По ее результатам будут приняты решения, в том числе, при необходимости, административные. Конечно, такие случаи недопустимы, но чтобы делать выводы, нужно получить заключения экспертов. Для проверки мы привлекаем компетентных специалистов, в их мнении не сомневаемся", — приводит администрация слова первого заместителя председателя комитета здравоохранения Курской области Ирины Забелиной.
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