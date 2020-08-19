Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200819/1575962506.html
Пьяная россиянка допустила гибель своих детей и получила приговор
Спасский районный суд в Приморье приговорил местную жительницу к двум годам колонии-поселения за то, что ее дети утонули, провалившись под лед, пока она пила... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T02:12
россия
приморский край
дети
алкоголь
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572000854_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_b44391debbc1754ce9688e605cdb4639.jpg
https://ria.ru/20200818/1575929220.html
россия
приморский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572000854_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_b44391debbc1754ce9688e605cdb4639.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572000854_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_931554ab5c838d6ffc078d536cf7ca56.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572000854_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_545c5b28877857c52886eb55f3e8b901.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, приморский край, дети, алкоголь, происшествия

Пьяная россиянка допустила гибель своих детей и получила приговор

02:12 19.08.2020
133
© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© РИА Новости / Андрей Старостин
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 19 авг – РИА Новости. Спасский районный суд в Приморье приговорил местную жительницу к двум годам колонии-поселения за то, что ее дети утонули, провалившись под лед, пока она пила спиртное, сообщает прокуратура региона.
"В суде установлено, что в октябре 2019 года мать двоих детей возрастом 3 года и 7 лет на протяжении всего дня распивала спиртные напитки. В это время дети были одни на детской площадке во дворе дома. Оставленные без присмотра малолетние ушли с детской площадки на заледенелый пруд. Выйдя на неокрепший лед, они провалились под воду и не смогли выбраться, в результате чего захлебнулись", - говорится в сообщении.
Будучи пьяной, мать только к вечеру вспомнила, что дети еще на улице, отмечается в сообщении. Не найдя их возле дома, она вернулась домой и легла спать.
Женщина признана виновной по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум лицам".
Автомобиль Следственного комитета РФ
Вчера, 12:30
Житель Татарстана проломил ребенку затылок за царапину на окне
"С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил женщину к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил", - отмечает прокуратура.
100101
Обсудить 0
РоссияПриморский крайДетиАлкогольПроисшествия
Рекомендуем
Родственники с пациентом в больнице
Раскрыты детали истории с "ожившей" в морге россиянкой
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Врач прокомментировал информацию о настоящем диагнозе Ефремова
Светлана Тихановская
Цепкало рассказал, какую роль в Белоруссии должна сыграть Тихановская
Национальный парк «Нечкинский» в Удмуртии отмечает юбилей
Малообеспеченные жители Удмуртии получили 160 миллионов по соцконтрактам
Северное сияние и свечение неба над Аляской
В небе одновременно произошли два атмосферных феномена
В Гродно завершился многотысячный митинг
Власти Гродно выполнили требования протестующих
Автомобиль Следственного комитета
СК завел дело после гибели российского генерала в Сирии
Военнослужащие во время митинга в поддержку военного мятежа в столице Мали Бамако
Несколько стран решили закрыть границы с Мали из-за мятежа
Автомобиль скорой помощи в Санкт-Петербурге
Раскрыты детали смерти петербуржца, которого якобы не пустили в больницу
Маргарита Грачева
Россиянка, которой муж отрубил кисти, рассказала о новом женихе
Экс-кандидат в президенты Белорусии Валерий Цепкало
Экс-соперник Лукашенко прокомментировал его слова о пересчете голосов
Первый президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук назвал единственный способ закончить войну в Донбассе
Адвокат Эльман Пашаев у здания Пресненского городского суда
СМИ раскрыли козырь Пашаева в деле Ефремова
Невеста
Крымчанка пыталась убить дочь накануне ее свадьбы
Митинг в Минске
Цепкало прокомментировал создание оппозиционного совета в Белоруссии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:52Россиянам назвали правила выбора яблок
03:48Эксперт рассказал, как обнаружить клавиатурного шпиона
03:28У Генконсульства России в Нью-Йорке усилили меры безопасности после атаки
03:26Абитуриентов предупредили о большом конкурсе на поступление в вузы
03:23Президент Мали объявил об отставке
03:15Роспотребнадзор рассказал о способе распознать плохие яблоки
03:12Названа доля россиян, мечтающих уволить свое начальство
03:06Российские и сирийские военные уничтожили укрытия боевиков в Хаме
02:43СК завел дело после гибели российского генерала в Сирии
02:36Цепкало прокомментировал создание оппозиционного совета в Белоруссии
02:24Несколько стран решили закрыть границы с Мали из-за мятежа
02:03Цепкало рассказал, какую роль в Белоруссии должна сыграть Тихановская
02:00Экс-соперник Лукашенко прокомментировал его слова о пересчете голосов
01:53Кравчук назвал единственный способ закончить войну в Донбассе
01:45Стало известно, насколько выросли доходы Дегтярева за 2019 год
01:43В небе одновременно произошли два атмосферных феномена
01:23В посольство России в Перу обратились за вакциной от COVID-19
01:07Трамп рассказал о выводе из доклада сената о "российском деле"
01:05Врач прокомментировал информацию о настоящем диагнозе Ефремова
00:19Премьер Словакии встретился с подавшим в отставку послом Белоруссии
Лента новостейМолния