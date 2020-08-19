Пьяная россиянка допустила гибель своих детей и получила приговор

"В суде установлено, что в октябре 2019 года мать двоих детей возрастом 3 года и 7 лет на протяжении всего дня распивала спиртные напитки. В это время дети были одни на детской площадке во дворе дома. Оставленные без присмотра малолетние ушли с детской площадки на заледенелый пруд. Выйдя на неокрепший лед, они провалились под воду и не смогли выбраться, в результате чего захлебнулись", - говорится в сообщении.