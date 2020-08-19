Пьяная россиянка допустила гибель своих детей и получила приговор

ВЛАДИВОСТОК, 19 авг – РИА Новости. Спасский районный суд в Приморье приговорил местную жительницу к двум годам колонии-поселения за то, что ее дети утонули, провалившись под лед, пока она пила спиртное, сообщает прокуратура региона.
"В суде установлено, что в октябре 2019 года мать двоих детей возрастом 3 года и 7 лет на протяжении всего дня распивала спиртные напитки. В это время дети были одни на детской площадке во дворе дома. Оставленные без присмотра малолетние ушли с детской площадки на заледенелый пруд. Выйдя на неокрепший лед, они провалились под воду и не смогли выбраться, в результате чего захлебнулись", - говорится в сообщении.
Будучи пьяной, мать только к вечеру вспомнила, что дети еще на улице, отмечается в сообщении. Не найдя их возле дома, она вернулась домой и легла спать.
Женщина признана виновной по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум лицам".
"С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил женщину к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил", - отмечает прокуратура.