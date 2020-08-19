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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200819/1575962378.html
Экс-соперник Лукашенко прокомментировал его слова о пересчете голосов
Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало впервые слышит о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал пересчет голосов... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T02:00
протесты в белоруссии
валерий цепкало
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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валерий цепкало, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Экс-соперник Лукашенко прокомментировал его слова о пересчете голосов

02:00 19.08.2020
701
© Sputnik / Виктор ТолочкоЭкс-кандидат в президенты Белорусии Валерий Цепкало
Экс-кандидат в президенты Белорусии Валерий Цепкало
© Sputnik / Виктор Толочко
Экс-кандидат в президенты Белорусии Валерий Цепкало. Архивное фото
ВАРШАВА, 19 авг – РИА Новости. Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало впервые слышит о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал пересчет голосов избирателей на выборах главы государства.
Ранее действующий белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчет голосов на президентских выборах, но ей это уже не актуально, поскольку нужны новые выборы. Позднее представитель объединенного штаба оппозиции Белоруссии Мария Колесникова заявила РИА Новости, что не слышала о предложении Лукашенко о пересчете голосов. Она утверждает, что оппозиции никто ничего не предлагал. Также опровергли заявление Лукашенко о предложении пересчета голосов бывшие кандидаты Анна Канопацкая, Сергей Черечень и доверенное лицо кандидата Андрея Дмитриева Татьяна Короткевич.
Участники акции протеста в Минске после президентских выборов
11 августа, 16:01Протесты в Белоруссии
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"Я не знаю. Может, он кому-то и предлагал, но мы об этом не осведомлены", - заявил Цепкало РИА Новости, прибыв в Варшаву.
Массовые протестные акции граждан начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным Минздрава Белоруссии, скончались два участника протеста.
Итоги президентских выборов в Белоруссии
9 августа, 22:48Протесты в Белоруссии
Итоги президентских выборов в Белоруссии
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Протесты в БелоруссииВалерий ЦепкалоАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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