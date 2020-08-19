Экс-соперник Лукашенко прокомментировал его слова о пересчете голосов

ВАРШАВА, 19 авг – РИА Новости. Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало впервые слышит о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал пересчет голосов избирателей на выборах главы государства.
Ранее действующий белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчет голосов на президентских выборах, но ей это уже не актуально, поскольку нужны новые выборы. Позднее представитель объединенного штаба оппозиции Белоруссии Мария Колесникова заявила РИА Новости, что не слышала о предложении Лукашенко о пересчете голосов. Она утверждает, что оппозиции никто ничего не предлагал. Также опровергли заявление Лукашенко о предложении пересчета голосов бывшие кандидаты Анна Канопацкая, Сергей Черечень и доверенное лицо кандидата Андрея Дмитриева Татьяна Короткевич.
"Я не знаю. Может, он кому-то и предлагал, но мы об этом не осведомлены", - заявил Цепкало РИА Новости, прибыв в Варшаву.
Массовые протестные акции граждан начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным Минздрава Белоруссии, скончались два участника протеста.
9 августа, 22:48Протесты в БелоруссииИтоги президентских выборов в Белоруссии
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