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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200818/1575919895.html
В оппозиции ответили на слова Лукашенко о пересчете голосов
Одна из лидеров белорусской оппозиции, глава штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова заявила РИА Новости, что не слышала о предложении президента Александра... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T09:10
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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А что пересчитывать? Вбросы?
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белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575890879_0:0:2961:1666_1400x0_80_0_0_6268b0948e6ff84e4ef8f0f550d5ad0e.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире

В оппозиции ответили на слова Лукашенко о пересчете голосов

09:10 18.08.2020
27967
© Sputnik / Перейти в фотобанк Мария Колесникова на митинге оппозиции
 Мария Колесникова на митинге оппозиции
© Sputnik
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Мария Колесникова на митинге оппозиции. Архивное фото
МИНСК, 18 авг — РИА Новости. Одна из лидеров белорусской оппозиции, глава штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова заявила РИА Новости, что не слышала о предложении президента Александра Лукашенко по пересчету голосов.
"Этой информации у нас нет. Никто нам ничего не предлагал. И мы точно знаем, что это сделать невозможно уже, потому что очень много голосов, бюллетеней уничтожено. Там есть такая процедура — уничтожать бюллетени, поэтому пересчет голосов сейчас невозможен", — сказала она.
Ранее Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчитать голоса, но ей это уже не актуально, поскольку нужны новые выборы. При этом он критически отозвался о предложении о новых выборах, которое выдвигает, в частности Светлана Тихановская.
Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. Согласно данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1 процента голосов, Светлана Тихановская заняла второе место с 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву.
После закрытия избирательных участков в стране начались несанкционированные акции протеста. В первые дни их жестко подавляли силовики, применявшие слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранители смягчили действия и перестали разгонять митинги.
По официальным данным, за первые дни задержаны около семи тысяч человек. Как сообщало Министерство внутренних дел, во время беспорядков пострадали сотни людей, среди них более 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным Минздрава, два участника протестов погибли.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 16:50Протесты в Белоруссии
Лукашенко пообещал новые президентские выборы
16601445
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
А что пересчитывать? Вбросы?
18 августа, 09:33
АНАлександр Новоселов
1800019
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