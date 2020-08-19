Кравчук назвал единственный способ закончить войну в Донбассе

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал в беседе с RT о планах по возвращению мирной жизни на юго-востоке страны.
Кравчук заявил, что существует лишь один способ прийти к урегулированию конфликта в Донбассе.
"Нам надо только уважать друг друга, уважать международные нормы и принципы жизни. И понимать Украину", — отметил политик.
"Мы должны восстановить эту землю. Убрать мины с этой территории, убрать оружие с этой территории и начать жить по-человечески", — отметил Кравчук.
Политик предположил, что после урегулирования конфликта в Донбассе на Украине будут пересмотрены нормы, которые ограничивают передвижение российских журналистов.
"Все это будет пересмотрено с позиций свободного перемещения российских журналистов на Украину, а украинских — в Россию", — заключил он.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения