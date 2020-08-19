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Кравчук назвал единственный способ закончить войну в Донбассе
Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал в беседе с RT о планах по возвращению мирной жизни на... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T01:53
россия
ситуация в днр и лнр
ситуация на украине
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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Кравчук назвал единственный способ закончить войну в Донбассе

01:53 19.08.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПервый президент Украины Леонид Кравчук
Первый президент Украины Леонид Кравчук
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал в беседе с RT о планах по возвращению мирной жизни на юго-востоке страны.
Кравчук заявил, что существует лишь один способ прийти к урегулированию конфликта в Донбассе.

"Нам надо только уважать друг друга, уважать международные нормы и принципы жизни. И понимать Украину", — отметил политик.

Он считает, что для достижения мира в регионе необходимо перейти к практическим шагам: обмену пленными, решению вопросов безопасности и мира. В качестве примера предлагается рассмотреть предложение о свободной экономической зоне в Донецкой и Луганской областях.

"Мы должны восстановить эту землю. Убрать мины с этой территории, убрать оружие с этой территории и начать жить по-человечески", — отметил Кравчук.

Политик предположил, что после урегулирования конфликта в Донбассе на Украине будут пересмотрены нормы, которые ограничивают передвижение российских журналистов.
"Все это будет пересмотрено с позиций свободного перемещения российских журналистов на Украину, а украинских — в Россию", — заключил он.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
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Минские соглашения
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РоссияСитуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаЛеонид КравчукМинскООНУкраинаВ мире
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