Кравчук назвал единственный способ закончить войну в Донбассе

Кравчук заявил, что существует лишь один способ прийти к урегулированию конфликта в Донбассе.

"Нам надо только уважать друг друга, уважать международные нормы и принципы жизни. И понимать Украину", — отметил политик.

"Мы должны восстановить эту землю. Убрать мины с этой территории, убрать оружие с этой территории и начать жить по-человечески", — отметил Кравчук.

"Все это будет пересмотрено с позиций свободного перемещения российских журналистов на Украину, а украинских — в Россию", — заключил он.