https://ria.ru/20200819/1575962137.html
Стало известно, насколько выросли доходы Дегтярева за 2019 год
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев задекларировал свыше 5,4 миллиона рублей дохода за 2019 год, следует из опубликованных на сайте регионального РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T01:45
2020-08-19T01:47
россия
сергей фургал
михаил дегтярев
хабаровский край
доходы
политика
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Стало известно, насколько выросли доходы
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https://ria.ru/20200818/1575917258.html
1
россия
хабаровский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей фургал, михаил дегтярев, хабаровский край, доходы, политика