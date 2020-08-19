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Стало известно, насколько выросли доходы Дегтярева за 2019 год
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев задекларировал свыше 5,4 миллиона рублей дохода за 2019 год, следует из опубликованных на сайте регионального РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T01:47
россия
сергей фургал
михаил дегтярев
хабаровский край
доходы
политика
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Стало известно, насколько выросли доходы
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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россия, сергей фургал, михаил дегтярев, хабаровский край, доходы, политика

Стало известно, насколько выросли доходы Дегтярева за 2019 год

01:45 19.08.2020 (обновлено: 01:47 19.08.2020)
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© Администрация Хабаровского края / Перейти в фотобанкВрио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
© Администрация Хабаровского края
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Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 19 авг – РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев задекларировал свыше 5,4 миллиона рублей дохода за 2019 год, следует из опубликованных на сайте регионального правительства сведений о доходах.
Согласно документу, в 2019 году Дегтярев заработал 5 400 816,55 рублей, в его собственности и у его семьи нет недвижимости. У супруги есть автомобиль Mercedes Benz GLS 350D, ее доход составил 470,5 тысячи рублей. У семьи в пользовании значатся три квартиры площадью 169,7 "квадратов", 80 квадратных метров и 41,5 квадратных метра в России.
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев
Вчера, 03:41
Дегтярев обратился к участникам митингов в Хабаровске
Дохода Дегтярева за 2018 год превысил 4,8 миллиона рублей, его супруги – 2 миллиона рублей.
Дегтярев был назначен врио губернатора Хабаровского края 20 июля вместо Сергея Фургала, который смещен с поста в связи с утратой доверия.
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РоссияСергей ФургалМихаил ДегтяревХабаровский крайДоходыПолитика
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